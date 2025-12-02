Новая компания будет заниматься переработкой зерна и другой сельхозпродукции внутри страны Д. Абрамов / Ведомости

ВТБ планирует создать крупный агрохолдинг на базе национализированных активов, которые он приобрел в южных регионах в декабре 2024 года. Об этом агентству Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, новая компания будет заниматься переработкой зерна и другой сельхозпродукции внутри страны, а также предположил, что на более позднем этапе бизнес может быть продан.



«У нас образовался большой банк земли и собственное производство разной сельхозпродукции. Несколько активов мы приобрели напрямую на ВТБ, сейчас их консолидируем, и я думаю, можно в ближайшие три-пять лет создать такой холдинг», — приводят слова Костина «Ведомости». Между тем, в апреле на форуме Data Fusion Костин говорил, что в ближайшие пять лет ВТБ планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности, писал «Интерфакс».



В конце прошлого года ВТБ приобрел агрокомплекс «Лабинский» - управляющую компанию бывшего концерна «Покровский», который был национализирован и передан во временное управление Росимущества в 2023 году. ВТБ тогда отмечал, что рассматривает сделку как инвестиционную, ее основная цель — повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить существующие компетенции.



В середине октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Костин попросил президента Владимира Путина дать правительству, Минфину и Генпрокуратуре поручение о передаче в управление и дальнейшей продаже группе 13 юрлиц, управляющих сельскохозяйственными активами в Краснодарском крае. По информации издания, в периметр интереса ВТБ попали «Агрофирма "Дружба"», «Маяк Революции», «Лосево», «Юг-Агропром», «Агрофирма "Воздвиженская"» и другие компании, которые в мае по решению суда были переданы федеральным властям по заявлению Генпрокуратуры. Ранее компании контролировала семья бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова. По версии следствия, изъятые активы были получены им преступным путем, их общая стоимость ранее оценивалась в 5,5 млрд руб.



Агрокомплекс «Лабинский» — многопрофильный холдинг. Приоритетное направление — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, основные производственные активы находятся в Краснодарском крае. В агрокомплекс входят предприятия, которые занимаются растениеводством, молочным животноводством и свиноводством, элеваторы, сахарные и мясоперерабатывающие заводы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

