разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

ВТБ планирует создать крупный агрохолдинг

Его базой станет агрокомплекс «Лабинский»

| Агроинвестор |

Новая компания будет заниматься переработкой зерна и другой сельхозпродукции внутри страны
Новая компания будет заниматься переработкой зерна и другой сельхозпродукции внутри страны

ВТБ планирует создать крупный агрохолдинг на базе национализированных активов, которые он приобрел в южных регионах в декабре 2024 года. Об этом агентству Reuters рассказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, новая компания будет заниматься переработкой зерна и другой сельхозпродукции внутри страны, а также предположил, что на более позднем этапе бизнес может быть продан.

«У нас образовался большой банк земли и собственное производство разной сельхозпродукции. Несколько активов мы приобрели напрямую на ВТБ, сейчас их консолидируем, и я думаю, можно в ближайшие три-пять лет создать такой холдинг», — приводят слова Костина «Ведомости». Между тем, в апреле на форуме Data Fusion Костин говорил, что в ближайшие пять лет ВТБ планирует выйти из непрофильных активов, которые не относятся к банковской деятельности, писал «Интерфакс».

В конце прошлого года ВТБ приобрел агрокомплекс «Лабинский» - управляющую компанию бывшего концерна , который был национализирован и передан во временное управление Росимущества в 2023 году. ВТБ тогда отмечал, что рассматривает сделку как инвестиционную, ее основная цель — повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить существующие компетенции.

В середине октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Костин попросил президента Владимира Путина дать правительству, Минфину и Генпрокуратуре поручение о передаче в управление и дальнейшей продаже группе 13 юрлиц, управляющих сельскохозяйственными активами в Краснодарском крае. По информации издания, в периметр интереса ВТБ попали «Агрофирма "Дружба"», «Маяк Революции», «Лосево», «Юг-Агропром», «Агрофирма "Воздвиженская"» и другие компании, которые в мае по решению суда были переданы федеральным властям по заявлению Генпрокуратуры. Ранее компании контролировала семья бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова. По версии следствия, изъятые активы были получены им преступным путем, их общая стоимость ранее оценивалась в 5,5 млрд руб.

Агрокомплекс «Лабинский» — многопрофильный холдинг. Приоритетное направление — сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, основные производственные активы находятся в Краснодарском крае. В агрокомплекс входят предприятия, которые занимаются растениеводством, молочным животноводством и свиноводством, элеваторы, сахарные и мясоперерабатывающие заводы.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж