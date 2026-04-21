«Магнит» запустил производство замороженных полуфабрикатов из теста

Горячая свежая выпечка в торговых сетях пользуется большим интересом и спросом у потребителей «Магнит»

«Магнит» вложил 1,1 млрд руб. в запуск собственного производства замороженных хлебобулочных изделий. Замороженные полуфабрикаты — изделия из теста фило, булочки для хот-догов и бургеров, мини-пицца, чебуреки, сочники — выпускаются на производственных линиях компании в Краснодарском крае и Самарской области. Они были запущены в прошлом году. В 2026-м «Магнит» запустит еще одну линию по производству полуфабрикатов из теста фило на собственном предприятии на Кубани.



После выхода всех линий на плановую мощность объем производства замороженных полуфабрикатов из теста составит более 1,5 тыс. т в месяц. В дальнейшем за счет запуска производства новых видов продукции (например, багетов, чиабатты и пончиков) объем производства замороженных полуфабрикатов из теста может вырасти уже до 3 тыс. т, сообщает пресс-служба компании. «Запуск собственного производства замороженных хлебобулочных изделий позволит компании на 20-40% закрыть потребности в этой продукции, спрос на которую продолжает динамично расти. Так, в 2025 году продажи пекарен в магазинах “у дома” увеличились более чем в 1,7 раза в натуральном выражении», — говорится в сообщении.



Рост спроса на «современную» выпечку из высококачественных полуфабрикатов, которая выпекается прямо в магазинах и попадает к покупателю максимально свежей, наблюдается на фоне снижения интереса потребителей к хлебобулочным изделиям индустриального производства, отмечают в компании. По оценке аналитиков «Магнита», в 2025 году потребление индустриального хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения на российском рынке сократилось на 2%, в то время как потребление выпечки, полуфабрикатов, увеличилось на двузначную величину.



Горячая свежая выпечка в торговых сетях пользуется большим интересом и спросом у потребителей, это важный источник трафика и лояльности покупателей, подтверждает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Так, продолжает он, продажи в собственных пекарнях ритейлеров выросли, по оценкам отраслевых аналитиков, за прошлый год в среднем на 20% в денежном выражении. Такая динамика вписывается в общий тренд роста спроса на готовую еду, которая остается одним из главных драйверов продовольственной розницы. По оценкам АКОРТ, продажи готовой еды в крупных федеральных сетях второй год подряд растут в среднем на 30%. Особую популярность у пекарен и ритейлеров набирают хлебобулочные полуфабрикаты — замороженные продукты, которые выпекаются прямо на месте: их продажи в 2025 году выросли на 8%.



Богданов объясняет востребованность замороженных полуфабрикатов для выпечки рядом преимуществ: снижаются логистические издержки за счет доставки в замороженном виде, обеспечивается гибкость ассортимента благодаря быстрой смене позиций. «Крупные ритейлеры активно развивают собственные производства, которые позволяют контролировать весь процесс от ингредиентов до полки и обеспечивать качество. Производство полуфабрикатов ведется на фабриках-кухнях в соответствии с нормами СанПиН и принципами системы ХАССП (система управления безопасностью пищевой продукции)», — прокомментировал Богданов «Агроинвестору».



По его словам, технологии заморозки перспективны для масштабирования производства готовой еды, поскольку позволяют увеличивать сроки хранения без потери качества и доставлять продукцию во все регионы страны. Большинство крупных федеральных сетей расширяют ассортимент замороженных полуфабрикатов и готовой еды, а также производят такие продукты на собственных фабриках-кухнях. На фоне развития инновационных технологий шоковой заморозки, при которых сохраняются все полезные свойства продуктов, производство замороженных готовых блюд ежегодно растет двузначными темпами, а объем этого рынка оценивается более чем в 350 млрд руб., заключил эксперт.



Инвестиции «Магнита» в собственное производство замороженных хлебобулочных изделий выглядят стратегически оправданными, хотя не предполагают быстрой окупаемости, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Ключевая логика проекта связана с более высокой маржинальностью: замороженные полуфабрикаты позволяют зарабатывать на финальной стадии — выпечке в магазине, увеличивать средний чек и развивать формат ready-to-eat», — добавляет он.



С учетом капиталоемкости и необходимости загрузки мощностей, окупаемость оценивается в диапазоне четырех-шести лет и напрямую зависит от масштабирования формата пекарен, считает Кабаков. Решение инвестировать именно в этот сегмент обусловлено сдвигом потребления в сторону готовой еды и перекуса «здесь и сейчас», а также преимуществами заморозки — более длительным сроком хранения, снижением списаний и эффективной логистикой. Основные риски связаны с возможной недозагрузкой производства, операционной сложностью (производство и холодовая цепочка), усилением конкуренции и чувствительностью спроса к доходам населения, однако в целом проект отражает переход ритейла к более маржинальной и технологичной модели, заключил Кабаков.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

