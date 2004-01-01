Комиссия по координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза России одобрила 732 инвестиционных проекта для получения субсидий по компенсации части процентной ставки. Как говорится в сообщении министерства, общая сумма кредитных средств по одобренным проектам — 127,9 млрд руб.

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам получат проекты, связанные с развитием мясного и молочного скотоводства, тепличного овощеводства, а также инвестпроекты в Дальневосточном округе. Наибольшее количество проектов было представлено предприятиями на техническую и технологическую модернизацию — 461 проект на сумму 24,5 млрд руб., молочное скотоводство — 107 проектов на сумму 19,7 млрд руб., а также приобретение племенной продукции — 95 проектов на сумму 3,9 млрд руб. В территориальном аспекте самое большое число проектов приходится на Приволжский (243 проекта) и Центральный (155) округа. Лидирующими по объему заявленных кредитных средств стали Центральный (72,7 млрд руб.) и Северо-Кавказский (18,9 млрд руб.) округа.

Инвестпроекты, поступившие на отбор в комиссию и не отобранные в этом году, «будут рассмотрены в 2017 и 2018 годах при наличии соответствующих бюджетных ассигнований», отмечается в сообщении Минсельхоза. Ранее отраслевые союзы сообщали, что на рассмотрении Минсельхоза находятся инвестпроекты на общую сумму 235 млрд руб. Как отмечалось в письме ряда отраслевых союзов и компаний президенту Владимиру Путину, «большинство этих проектов находятся в стадии реализации и инвесторы платят по ним полную рыночную процентную ставку». В обращении аграрии указывали и на нерешенность вопроса с субсидиями по возмещению прямых понесенных затрат. Общий объем невыплаченных субсидий по компенсации процентных ставок и капзатрат (CAPEX) составители письма оценили более чем в 30 млрд руб. Кроме того, существует задолженность и по инвесткредитам, ранее уже одобренным на комиссии Минсельхоза. Как говорится в письме, она составляет 5,7 млрд руб.

На реализацию программы развития российского АПК в федеральном бюджете на 2016 год первоначально было заложено 237 млрд руб., однако позднее эта сумма была урезана — по итогам года поддержка АПК составит около 222 млрд руб. В 2017 году расходы сокращены до менее чем 216 млрд руб., что почти в 1,5 раза меньше объема, запланированного изначально при принятии госпрограммы финансирования аграриев в 2012 году. С 1 января 2017 года старая схема с компенсацией ставок по кредитам и CAPEX уже не будет действовать — заработает механизм льготного кредитования под 5%, в рамках которой субсидии из бюджета будут перечисляться банкам. Кроме того, существующие сейчас 54 субсидии в сфере АПК будут объединены в семь.