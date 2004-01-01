Счетная палата России проанализировала эффективность мероприятий по импортозамещению в молочной отрасли и пришла к выводу, что сектор молочного производства остается проблемным. Из 166 инвестиционных проектов по молочному скотоводству и переработке молочной продукции, которые были отобраны Минсельхозом с целью прироста мощностей в 44 регионах в 2015—2016 годах, реализовано только 64 проекта, или 38,5% к плану. Как говорится в сообщении Счетной палаты, еще 14 проектов находятся в стадии реализации, 10 проектов планируется исполнить в 2016 году. О реализации остальных 78 инвестпроектов Минсельхоз информацией не располагает.

При этом ряд отобранных инвестпроектов не предполагает значительного прироста молока, отмечается в сообщении. «Так, при одном реализуемом в Ростовской области проекте прирост составит 0,03 тыс. т, при трех реализуемых проектах в Краснодарском крае — 0,42 тыс. тонн. При таком увеличении производства молока достижение положительного эффекта в рамках ускоренного импортозамещения представляется затруднительным», — подчеркнули в ведомстве. Когда проекты отбирались Минсельхозом, предполагалось, что их реализация должна обеспечить прирост мощностей по производству и переработке молока в 2015—2016 годах на 291,1 тыс. т.

Такого роста мощностей по итогам этого года действительно вряд ли произойдет, признает исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. «Если мы возьмем производство товарного молока, то есть только то молоко, что идет в переработку, то прирост по итогам года составит около 200 тыс. т. Это около 1%. Будет наблюдаться небольшой прирост в КФХ, при этом в ЛПХ будет традиционное падение — оно может составить порядка 3−5% от общего объема производства молока в ЛПХ», — сказал «Агроинвестору» Артем Белов.

По его словам, в настоящее время более сотни проектов находятся в подвисшем состоянии из-за того, что в этом году отбор на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам Минсельхозом не проводился. Однако о низкой реализации уже отобранных в 2015 году проектов он не знает. «Есть проблемы у инвесторов, завершивших проекты и претендующих на возмещение капитальных затрат. Задолженность федерального бюджета по неотобранным Минсельхозом, но завершенным проектам — около 3 млрд руб. Что же касается 78 отобранных проектов, по которым у Минсельхоза нет информации, то насколько мне известно, есть реестр инвестиционных проектов, в том числе в молочной отрасли, поэтому по всем проектам данные должны быть, так как инвесторы отчитываются о ходе реализации строительства», — добавил он.

«Молочная отрасль является одной из самых низкомаржинальных в агросекторе и даже с учетом господдержки отрасль недостаточно привлекательна для экспертов. К тому же денег в регионах нет», — заметил руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора KPMG в России и СНГ Виталий Шеремет. По его словам, есть примеры, когда объем поддержки капзатрат на региональном уровне в течение этого года резко упал — с 70−80% до 20%. «Проекты, которые были заявлены, просто были остановлены из-за отсутствия денег в региональных бюджетах. То есть на бумаге проект есть, а в жизни его нет. И это касается не только молочной отрасли. Кроме того, есть немало проектов, которые уже запущены и получили какой-то объем господдержки, а в дальнейшем субсидии им перестали давать», — добавил он.

В 2015 году федеральный бюджет предусматривал на господдержку молочной отрасли 56,7 млрд руб., сводной бюджетной росписью — 69,8 млрд руб., кассовое исполнение составило 64,6 млрд руб. (92,5%). В 2016 году законом о бюджете предусмотрено 77,2 млрд руб., сводной бюджетной росписью на 1 октября 2016 года — 75,9 млрд руб., кассовое исполнение за 9 месяцев составило 57,9 млрд руб. (76,35%).