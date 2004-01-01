Центр Алексея Кудрина: российское мясо неконкурентно в мире

Россия недостаточно использует имеющиеся экспортные возможности АПК для повышения доходности сельхозпроизводителей, а также возможности импорта дешевой продукции для снижения затрат потребителей продовольствия. Такой вывод содержится в аналитическом докладе по аграрному сектору, подготовленном Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. При сопоставлении цен российских аграриев на произведенную продукцию с мировыми ценами эксперты пришли к выводу, что если отечественные зерновые агрокультуры конкурентоспособны на внешних рынках, то мясо, сахар и молоко — нет.



Так, молоко у российских производителей закупается по ценам, значительно превышающим мировую (так называемую справочную) цену. В 2016 году российские компании продавали 1 кг молока за 21,8 руб., в то время как за импортное молоко выплачивалось в 1,7 раза меньше — 12,6 руб. Внутренняя закупочная цена говядины (149 руб./кг) в 2013 году была выше мировой на 60% (93 руб./кг), к 2016-му разница сократилась до 19% (197 руб./кг против 165 руб./кг), однако все еще остается существенной. Свинина в 2010 году у отечественных производителей закупалась в 2,2 раза дороже, чем платили импортерам, то есть российские производители без господдержки не были конкурентоспособны. В последующие годы российские закупочные цены приблизились к справочным, однако все еще остаются выше: в 2016 году внутренняя цена на свинину (173 руб./кг) превышала мировую на 39%.



Также на мировом рынке не конкурентен российский сахар. Если в 2010—2012 годах российские закупочные цены приближались к мировым, то в 2016-м произведенный в стране сахар стоил на 27% дороже импортного. Российская цена на мясо птицы (102 руб./кг) в 2016 году превышала мировую незначительно — на 4%, таким образом, отечественные птицеводы практически приблизились по конкурентоспособности к мировым игрокам. При этом производители яиц уже много лет не уступают конкурентам за рубежом: в прошлом году закупочная цена на их продукцию была на 14% ниже мировой.



На глобальном рынке вполне конкурентоспособен и картофель, российские закупочные цены на который примерно равны мировой справочной цене. «Несмотря на конкурентоспособность российских производителей картофеля, его экспорт, как и картофелепродуктов, практически отсутствует <…> Российские производители картофеля практически все месяцы в году продают картофель по более низким ценам, чем он реализуется на мировом рынке», — сетуют авторы доклада. Так, в 2016 году из-за девальвации рубля отечественные производители продавали картофель в 2,5 раза дешевле, чем Россия платила за импортный картофель. «Вместе с тем, в весенние месяцы молодой картофель импортируется, так как спрос на него не может быть удовлетворен российскими поставками», — отмечают эксперты.



Кроме того, у России есть конкурентные преимущества по отдельным видам овощей открытого грунта, фруктов и ягод. Так, например, российская морковь все последние годы стоила существенно ниже импортной (в 2016-м — в 1,8 раза), аналогичная ситуация по луку и капусте. При этом по томатам и огурцам, напротив, российская цена всегда была значительно выше мировой: в 2016 году томаты были дороже в среднем в два раза, огурцы — в 1,4 раза, лишь в сентябре и октябре цены приближались к зарубежным.



«Если бы вместо политики импортозамещения помидоров и огурцов в межсезонные месяцы проводилась политика экспорта моркови, лука и капусты, то выиграли бы и российские производители, и потребители», — заключают эксперты.



Издержки слишком высоки

То, что российское продовольствие неконкурентно по цене, может объясняться как особенностями отечественного сельского хозяйства, в том числе низкой производительностью труда, недостаточным внедрением научных разработок и т. д. , так и высокими издержками. Последние складываются за пределами отрасли и сельхозпроизводители не могут на них повлиять.



Так, размер ставок по кредитам в России намного выше большинства развитых стран и Китая, отмечается в исследовании. При этом льготные кредиты для аграриев зачастую недосягаемы, в результате чего им приходится кредитоваться на общих условиях. «Российские бизнесмены вынуждены брать среднесрочный и краткосрочный кредит по ставке на 11 п. п. выше, чем, например, производители Великобритании. То есть, чтобы отдать кредит, для английских фермеров рентабельность должна быть выше 0,5%, а у российских — как минимум 11,1% (по данным на 2014 год)», — отмечается в докладе.



Также издержкой российского производства является высокая цена на минеральные удобрения. Из-за нулевой ставки НДС при вывозе продукции экспортная цена оказывается гораздо ниже внутренней, и российские сельхозорганизации по факту платят за тонну действующего вещества в 1,2−1,6 раза больше экспортной цены удобрений. В результате статистика показывает, что отечественные компании в среднем вносят на 1 га немногим более 30 кг действующего вещества удобрений, а расходы на них в 2015 году составляли 11% всех затрат на продукцию растениеводства. «Основная причина низких доз внесения удобрений — высокие цены на них. Прибавка урожая за счет внесения удобрений очень часто не окупает затраты на их покупку и внесение», — считают авторы.



Другая проблема российских аграриев — акцизы на топливо, тогда как во многих странах мира фермеры получают топливо без акциза или его части. «Эта практика есть не только в США, Канаде, ЕС, но и в Белоруссии и Казахстане. Если бы сельхозпроизводители в России были освобождены от акциза на солярку, то их издержки сократились на 28 млрд руб.», — подсчитали эксперты. Наконец, отрицательно на конкурентоспособность влияют высокие затраты на присоединение сельхозпроизводителей к электросетям. «$1568/кВт — самая высокая ставка в мире», — констатируется в исследовании.



В 2016 году Россия экспортировала продовольствия на $17,1 млрд, в нынешнем году этот объем может достичь $20 млрд, рассказывал в начале октября в ходе выставки «Золотая осень» глава Минсельхоза Александр Ткачев. За первые шесть месяцев 2017 года поставки за рубеж сельхозпродукции и продовольствия превысили $7,3 млрд без учета торговли со странами ЕАЭС, что на 17,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В структуре вывоза традиционно преобладало зерно (37,1%), рыба и рыбная продукция (19,7%), а также растительные масла (15,4%). По итогам 2016 года Россия занимала первое место по объемам экспорта гречихи и свекловичного жома, второе — по экспорту пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, семян льна, жмыхов и шротов. К 2024 году, по оценке экспертов ЦСР, вывоз продовольствия может вырасти до $25 млрд, в результате чего Россия станет нетто-экспортером продуктов питания. К этому времени, подсчитали авторы, уровень зависимости от импорта может снизиться с 21% до 10% по молоку, с 9 до 1% — по овощам и бахчевым, c 72% до 48% — по фруктам и ягодам.

