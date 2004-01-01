Россельхознадзор запретил поставки бразильского мяса

Россельхознадзор объявил о введении с 1 декабря временных ограничений на поставки из Бразилии в Россию всей свиноводческой продукции и продукции, полученной от КРС. Как говорится в сообщении ведомства, такие «срочные меры» оно вынуждено принять в связи с обнаружением в продукции рактопамина — стимулятора роста мышечной массы, использование которого в нашей стране запрещено.



«Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии животноводческой продукции в 2017 году снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста», — отмечает Россельхознадзор. Для урегулирования ситуации ведомство 16 ноября направило в Минсельхоз Бразилии предложение оперативно провести переговоры, однако «до настоящего времени диалог с бразильской стороной не состоялся».



Однако после заявления Россельхознадзора министр сельского хозяйства Бразилии Блайру Мажжи пообещал «внести исправления» в организацию поставок мяса в Россию. «У нас в министерстве есть программа, которая это отслеживает, и у нас есть гарантия того, что в продукции, отправляемой в Россию, его [рактопамина] нет. Если какая-то компания смошенничала, что-то упустила или не смогла проконтролировать данный вопрос, то да, они могут делать замечания, а мы здесь внесем исправления», — приводит ТАСС слова Мажжи. Как ранее пояснял «Агроинвестору» руководитель маркетингового направления группы «Черкизово» Андрей Дальнов, крупнейшие экспортеры свинины западного полушария — США, Канада, Бразилия — применяют рактопамин в производстве, однако в Евросоюзе, Китае и России ввоз мяса, произведенного с его использованием, не разрешен.







Бразилия является крупнейшим поставщиком свинины и говядины в Россию. На эту страну сейчас приходится около 90% российского импорта свинины из дальнего зарубежья, сообщил «Агроинвестору» председатель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако к какому-либо существенному росту цен запрет не приведет. «Россия сейчас продолжает быстрыми темпами наращивает собственное производство, и в физическом выражении доля всего импорта в объеме потребления свинины составляет порядка 8%. Соответственно, после вступления в силу запрета с рынка уйдет примерно 7% свинины», — подсчитал Юшин. По его словам, если цены на свинину после введения запрета и поднимутся, то лишь до среднего уровня прошлого года. «То есть фактически покупатели даже не заметят роста цен, так как падение, которое наблюдалось в последние полтора месяца, еще не отразилось на конечных ценах», — отметил Юшин.



Что касается говядины, то доля Бразилии в российских поставках из дальнего зарубежья составляет 60−65%, а с учетом Белоруссии — около 40%. «Бразильская говядина в основном идет в мясопереработку. Есть альтернативные страны, такие как Парагвай или Уругвай, которые постараются поднять цены. В то же время можно заменить говядину и другими видами мяса, например, привезти мясо буйвола из Индии или использовать подешевевшую индейку. Таким образом, от запрета может пострадать лишь какая-то часть и без того уже дорогой готовой продукции, где говядину заменить невозможно», — оценил Юшин, добавив, что сдерживать рост цен также будет и низкая стоимость мяса птицы, которая сейчас находятся на исторических минимумах.







Как сообщает Росстат, в 2016 году из Бразилии в Россию было поставлено 129 тыс. т замороженного мяса КРС, что составило 47% всего российского импорта в этой категории. Доля бразильской свежей, охлажденной или замороженной свинины в прошлом году достигала 93%: из 259 тыс. т этого вида мяса, ввезенного в Россию, на латиноамериканскую страну пришлось 241 тыс. т. В этом году Бразилия ежемесячно поставляла в Россию в среднем 22 тыс. т свинины и 12 тыс. т говядины, однако это составляет менее 10% сырья, используемого в российской мясопереработке, подсчитал Дальнов. Поэтому, по мнению эксперта, ограничения не нанесут серьезного вреда российской пищевой промышленности.



В начале 2017 года в Бразилии разразился скандал вокруг крупнейших поставщиков мяса, которые были уличены в продаже просроченных и несоответствующих ветеринарным требованиям продуктов питания. Тогда Минсельхоз Бразилии объявил о запрете экспорта с 21 мясоперерабатывающего предприятия, о введении ограничений со своей стороны объявили ряд государств, такие как Китай, Южная Корея и страны Евросоюза. Россия тогда усилила контроль за всей ввозимой продукцией из Бразилии.



Доли бразильской говядины и свинины в 8% и 7,2% от собственного российского производства не способны вызвать значительные изменения на рынке, полагает Национальный союз мясопереработчиков (НСМ). «Выбывшую продукцию из Бразилии вполне смогут заменить другие производители, в том числе и из Латинской Америки», — сказал «Агроинвестору» представитель НСМ. Ввиду отсутствия дефицита союз не ожидает серьезных колебаний цен на мясную продукцию.

