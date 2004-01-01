 Экспорт свинины вырастет на 45% — Агроинвестор
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Рынки
Экспорт свинины вырастет на 45%
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
ноябрь 2017
Важная задача отрасли — открытие новых рынков
За два года Россия может поставить за рубеж до 160 тысяч тонн продукции свиноводства
Фото: «Продо»

В этом году экспорт свинины увеличится на 40−45% относительно 2016-го, до 70−75 тыс. т, такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в ходе IX международной конференции «Свиноводство-2017», где присутствует корреспондент «Агроинвестора». В следующем году темп роста внешних продаж замедлится, но, тем не менее, прибавит 15−20%, достигнув 80−85 тыс. т.

По итогам января-сентября этого года объем вывоза свинины составил 51,7 тыс. т против 34,5 тыс. т за аналогичный период 2016-го. При этом поставки именно мяса выросли на 64% до 18,8 тыс. т, однако его доля в структуре экспорта пока небольшая (около 37%), и отгрузки идут преимущественно в страны бывшего СССР, отметил Ковалев. В частности, 57% поставок за первые девять месяцев 2017-го пришлось на Украину, 17% — на Беларусь. Крупнейшим импортером российских свиных субпродуктов является Гонконг (80%). Несмотря на рост внешних продаж, самые перспективные рынки (в частности, китайский) для российской свинины пока закрыты, добавил Ковалев. Основная причина — неблагоприятная эпизоотическая ситуация в России, связанная с распространением африканской чумы свиней (АЧС).

Если раньше свиноводы не знали, где найти кормушку или станочное оборудование, то сейчас перед отраслью стоят другие стратегические вопросы, в том числе необходимость выхода на внешние рынки, отметил в ходе конференции замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко. По его словам, учитывая уровень насыщения внутреннего рынка, конкуренция будет ужесточаться, и выживут сильнейшие. «Борьба пойдет за каждый рубль в себестоимости», — подчеркнул он. Впрочем, он уверен, что места на рынке хватит и небольших игрокам, а не только крупным холдингам, поскольку будут востребованы разные категории продукции — и жирная свинина, и шпиг, в том числе и на внешних рынках. Главное, чтобы небольшие производители соблюдали необходимые правила работы, в частности, касающиеся биологической безопасности, уточнил замминистра.

Для эффективного развития экспорта компании должны повышать свою эффективность и не рассчитывать на то, что ответные санкции будут длиться бесконечно. Уже сейчас, не дожидаясь отмены продэмбарго, нужно понять, насколько отечественные предприятия готовы к конкурентной борьбе. «Нужно занять правильную позицию на внешних рынках, надеяться на себя и качество своей продукции», — подчеркнул Громыко.

При этом перед отраслью также стоит важная задача открытия новых зарубежных рынков, в частности, замминистра напомнил, что продолжаются переговоры с Японией. «Нужно ввезти первую партию, как говорится, главное — палец просунуть, а дальше и голова, и туловище пролезут», — сказал замминистра. Однако Ковалев напомнил, что и с «пальцем» нас нигде в мире не ждут, и необходимо проделать большую работу для доступа на зарубежные рынки.

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