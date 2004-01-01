Российские производители мясной продукции учатся развиваться в неоднозначной ситуации. С одной стороны, потребление мяса птицы и свинины растет, с другой — платежеспособный спрос не растет, рынок мясопереработки стагнирует, а покупатели становятся все более избирательными. Например, недавнее исследование холдинга «Ромир» показало, что качеством колбасных изделий недовольны 18% россиян, в 2015 году таких было 12%. При этом представители власти и бизнеса говорят о необходимости увеличивать экспорт российского продовольствия, в частности мяса. В этих условиях компании делают ставку на бренд, стремятся удержать лояльных покупателей и максимально расширить свою аудиторию. О том, как сохранить доверие потребителей и зачем тратить время и деньги на международную сертификацию «Агроинвестору» рассказал директор по качеству группы «Продо» (в ее состав в частности входит «Клинский мясокомбинат») Ризван Джанарсланов.



— На ваш взгляд, насколько актуальна проблема снижения качества мясной продукции? Можно ли сказать, что у ряда предприятий возникли трудности после введения продэмбарго, когда им, в том числе, пришлось искать замену импортного шпига, говядины?



- Тема действительно актуальная, производители столкнулись с этими проблемами. В результате многие были вынуждены пойти по пути изменения рецептуры, замещая дорогие компоненты более дешевыми, такими как фарш механической обвалки, эмульсия свиной шкурки, имитационный шпиг и т. д. Это снижает себестоимость, но при этом страдает качество продукта. Такая погоня за сиюминутной выгодой, на мой взгляд, — неоправданная стратегия, ставящая под сомнение репутацию компании.



Хотя наши предприятия испытывали сложности, как и все другие компании в отрасли, группа «Продо» не изменяла рецептуры, поскольку это прямой путь к потере как качества, так и доверия потребителей. К примеру, для производства колбасных изделий мы используем свежее охлажденное мясо. В результате мы не можем себе позволить такой способ привлечения клиентов как значительное снижение цен, но можем гарантировать качество и постоянство вкуса.



— В таком случае, на что вы делаете ставку, чтобы сохранить продажи? И что, по вашим оценкам, сейчас в приоритете для большинства покупателей — качество или цена продукции



- Я уверен, что качественный продукт, который уже заявил о себе на рынке и имеет лояльную аудиторию — это тоже способ удержания продаж на должном уровне. Однажды обжегшись, потребитель уже не будет брать продукцию, опасаясь низкого качества. Конечно, в условиях падения платежеспособного спроса часть покупателей могут переключиться на более дешевые товары. Но при первой же возможности они вернутся к любимым и проверенным брендам. Все мы слышали про «сарафанное радио». Известно, что один довольный или недовольный потребитель может привести за собой еще восьмерых. Поэтому стабильность качества — это работающая долгосрочная стратегия. Кроме того, при любой рыночной конъюнктуре важно обеспечить своим брендам маркетинговую поддержку.



— В линейке продукции ваших перерабатывающих предприятий, есть немало рецептур по ГОСТу. На ваш взгляд, насколько это добавляет продукции очков в глазах потребителей? Или сейчас покупателям не так принципиально — по ГОСТу или по ТУ выпущен продукт?



- В сознании людей осталось то, что ГОСТ — это вкусно. Это вкус из детства. На самом деле, ГОСТ — не гарантия того, что продукт будет вкусным и всем понравится. По объему продаж многих наших товарных позиций, выпущенных по ТУ, видно, что они тоже нравятся потребителям. Но я периодически провожу аудиты магазинов и могу утверждать, что покупатели действительно склоняются к ГОСТам и доверяют им.



Международный сертификат — хорошая имиджевая составляющая

— Недавно группа «Продо» сообщила, что получила международные сертификаты качества ISO 9001 и ISO 22000. Расскажите об этом поподробнее.



- Международный сертификат — это тоже одно из важнейших слагаемых в борьбе за лояльность потребителей. В 2014 году наши птицефабрики прошли сертификацию по стандартам ISO 22000. В 2016-м мы начали аналогичный проект на всех мясокомбинатах компании, а также на предприятиях омской группы: «Лузинском молоке», «Лузинском комбикормовом заводе», «Омском беконе» и «Лузинском зерне». Летом 2017-го года все мясоперерабатывающие предприятия «Продо» прошли сертификационный аудит у международного органа по сертификации British Standards Institution (Британского института стандартов, BSI).



— Какими были критерии выбора сертифицирующего органа?



- Сертификация необходима для того, чтобы партнеры и потребители сразу понимали: продукция этой компании полностью соответствует международным стандартам. Отсюда и критерии — узнаваемость на рынке, наличие аккредитации по всему миру. BSI — организация с более чем столетней историей, изначально занимавшаяся разработкой стандартов. Представители BSI являются членами Международной организации по стандартизации ISO, которая на базе этих разработок утверждает международные стандарты серии ISO.



У каждой организации могут быть свои требования к поставщикам товаров и услуг. И в принципе любая вне зависимости от того, в какой стране она находится, может потребовать сертификат ISO. Поэтому и важно, чтобы орган, выдающий свидетельство о соответствии международным стандартам, имел широкую аккредитацию в мире. Во всех странах, где аккредитован BSI, а их несколько десятков, признается его сертификат.



Кроме того, международный сертификат, выданный уважаемой в мире организацией, это очень хорошая имиджевая составляющая. Все знают, что получить сертификат международных органов сложнее, чем локальных. Пока, к сожалению, в России работа по сертификации никак не регулируется. Любой может заняться сертификацией. И международный документ — хороший инструмент для продвижения бренда компании, подкрепляющий ее заявления о высоких стандартах качества на производстве.



— Что дает международный сертификат?



- Система менеджмента безопасности продуктов питания позволяет сделать всю производственную цепочку прозрачной, оценить опасные факторы и разработать меры для эффективного управления. Международный сертификат дает возможность говорить на одном языке не только с российскими, но и с зарубежными партнерами. Это актуально для компаний, осуществляющих экспортные поставки. Да и внутри страны международные сертификаты вызывают большее доверие. Кроме того, розничные сети все пристальнее уделяют внимание наличию таких сертификатов у поставщиков. А для международных ритейлеров, присутствующих в нашей стране, это может быть решающим аргументом. Думаю, через 5−10 лет наличие таких сертификатов станет обязательным требованием со стороны партнеров.



— То есть без этих сертификатов продажи на внешние рынки невозможны?



- Мы сейчас осуществляем поставки в страны Таможенного союза. Его регламент не обязывает сертифицироваться, а предписывает предприятиям иметь процедуры, основанные на принципах HACCP. Учитывая то, что в основу требований стандарта ISO 22000 легли принципы HACCP, наличие сертификата ISO 22000 подтверждает, что наши предприятия соответствуют требованиям Регламента ТС.



Конечно, у каждой страны есть и свои законодательные требования. Кроме добровольной сертификации в соответствии с ISO также необходимо соответствовать обязательным требованиям конкретного государства или тем, которые действуют внутри союзов — Европейского или Таможенного.



— Есть ли у «Продо» планы выйти на рынки дальнего зарубежья? Какая работа ведется в этом направлении?



- Рынки дальнего зарубежья действительно интересны. В частности — страны Персидского залива, многие государства Азии. Мы пока не приняли решение об организации экспорта, но эти вопросы обсуждаются. Правда, пока у нас и профицита нет — вся производимая продукция продается внутри России, лишь часть объема поставляется в ряд стран СНГ.



— Отраслевые эксперты и участники рынка нередко говорят, что экспорт продукции мясопереработки во многом ограничивает еще и то, что далеко не все наши рецептуры будут пользоваться спросом за рубежом из-за разницы во вкусовых предпочтениях.



- Даже в разных регионах России разные вкусовые предпочтения. Но это не значит, что продукция, любимая в средней полосе России, не будет востребована в Сибири или в южных регионах. Однако это нормальная стратегия — изучать предпочтения потребителей в новом для себя регионе или стране и разрабатывать рецептуры под этот рынок. Все зависит от прогнозируемого объема продаж.



Пришлось менять мышление людей

— Много ли времени занимает подготовка к сертификации и сколько она стоит?



- В среднем сертификация у одного предприятия занимает от девяти до двенадцати месяцев. Обычно этот процесс требует больше времени, чем денег. У нас в самом начале реализации проекта на разработку алгоритма выполнения стандартов и их внедрение, установку оборудования в целом ушло около полутора лет. Но сроки и стоимость очень зависят от масштабов компании, площади, которую занимает производство, числа сотрудников и многих других параметров. Например, от количества так называемых HACCP-планов, критических контрольных точек, которые находятся под особым мониторингом при производстве продуктов питания.



— Насколько серьезно пришлось перестроить работу ваших предприятий?



- Довольно серьезно. Стандарт четко определяет многие процессы, в частности, проведение внутренних аудитов и других процедур, поэтому пришлось проделать большую работу по разработке документальной базы, привести ее в соответствие с требованиями стандарта. И в связи с этим где-то перестроить или надстроить рабочие процессы в части гигиены и санитарии, усилить и усовершенствовать технологии контроля. Часть оборудования пришлось заменить или установить новое. Например, мы поставили системы дополнительного обеззараживания воздуха, новые санпропускники, которые просто не пускают сотрудников на рабочее место без дезинфекции рук. Поменялась и спецодежда: мы заказали комплекты без карманов и пуговиц, чтобы снизить риск попадания посторонних предметов в продукцию. Кроме того, нужно было поменять мышление людей, а это сложнее. Каждый сотрудник должен понять, что идеальная чистота на его маленьком участке — залог чистоты всей производственной цепочки. И каждый несет ответственность за весь процесс.



— Число сотрудников увеличилось или уменьшилось?



- Штатное расписание осталось прежним. Принципиально изменилась схема контроля — на что больше обращать внимание, где больше проверять, где меньше. Ведь сам стандарт говорит о чем? Определить во всей производственной цепочке контрольные точки, где могут возникнуть риски — химические, микробиологические, физические. Если, например, термообработка является эффективной мерой по устранению микробиологического риска, то во всех предыдущих этапах контроля по конкретно этому показателю меньше ценности, чем в контроле после термообработки. И самое важное, в процессе подготовки к сертификации было выработано понимание, что делать, если что-то пошло не так, как система должна на это реагировать, в каком масштабе. Например, нужно ли отзывать уже отгруженную клиентам продукцию в случае выявления нарушений и так далее.



Уверен, в ближайшей перспективе мы увидим максимальную отдачу от проделанной работы. В том числе в виде снижения уровня брака, количества возвратов и уменьшения связанных с этим затрат. Например, на наших предприятиях в целом доля возвратов по качеству за полгода сократилась более чем на 30%.



— С 1 января Россия должна была перейти на обязательную электронную ветеринарную сертификацию, но ее запуск отложили до июля следующего года. Насколько предприятия группы «Продо» готовы к работе по новой системе?



- Мы активно готовимся к этому. Это сложный и многоэтапный процесс, так как необходимо интегрировать программное обеспечение — наше и наших партнеров, как поставщиков, так и розничных сетей. Конечно, электронный документооборот гораздо более эффективен, чем работа с бумажными носителями. И с финансовой точки зрения это выгоднее, и экономит много времени. Но пока среди российских предприятий готовность к переходу на электронные носители очень невысокая.



ISO 22000 — международной стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента безопасности продуктов питания. Он интегрировал требования HACCP и ISO 9001. ISO 9001 — стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента качества. HACCP (анализ рисков и критические контрольные точки) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции

