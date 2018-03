«Белая птица» может сократить 5 тысяч сотрудников

Правительство Белгородской области обеспокоено финансово-экономическим состоянием группы «Белая птица», входящей в топ-5 крупнейших российских производителей мяса бройлера. В связи с введением временной администрации в Промсвязьбанке агрохолдинг не получает финансирование по утвержденным кредитным лимитам, а это приводит к срывам договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками, говорится в сообщении. Из-за финансовых проблем агрохолдинг может сократить штат вдвое.



«Сложившаяся ситуация несет риски увольнения почти 5 тыс. человек только на территории Белгородской области», — сообщило правительство региона в ответ на запрос РИА «Новости». По данным белгородских властей, общая численность работников «Белой птицы» превышает 10 тыс. человек, предприятия компании действуют в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Сейчас птицефабрики продолжают работать в плановом режиме, заверяет правительство региона. Компания на вопросы «Агроинвестора» не ответила.



В конце февраля «Белая птица» признала, что у нее есть финансовые трудности. Как сообщал «Агроинвестору» представитель холдинга, нехватка денег возникла из-за невыплат субсидий на пополнение оборотных средств и по инвестиционным кредитам. В общей сложности сумма долга превышает 2 млрд руб. Кроме того, ликвидность оборотного капитала снизилась из-за падение средней рыночной цены на мясо птицы. Наконец, ситуация в Промсвязьбанке повлияла на невозможность завершить начатые инвестиционные проекты, говорил представитель «Белой птицы».



Например, в начале марта «Коммерсантъ» писал, что «Белая птица» не стала достраивать Сергиевскую птицефабрику в Самарской области проектной мощностью 120 тыс. т мяса в год. Возведение комплекса в Сергиевском районе мощностью 50 тыс. т в год началось еще летом 2013-го, из 10 млрд руб. в проект вложено 4,2 млрд руб. Владельцем недостроенной птицефабрики является Корпорация развития Самарской области, весной 2017 года власти региона заявляли о намерении «Белой птицы» стать инвестором строительства. Однако в итоге компания отказалась от участия в проекте.



Ранее сообщалось, что 7 февраля проблемы холдинга поднимались на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, по его итогам правительству было поручено рассмотреть возможности помочь «Белой птице», чтобы она могла продолжить работу. По данным правительства Белгородской области, в числе предложений — активное взаимодействие с поставщиками «Белой птицы» по формированию графиков расчетов и погашения кредиторской задолженности. Предлагается подписать соглашения с Промсвязьбанком и Россельхозбанком о пролонгации имеющихся кредитов, а также принять меры по пополнению оборотных средств для осуществления операционной деятельности.



Предприятия «Белой птицы» играют значимую роль в масштабах экономики регионов, поэтому они будут стремиться решить проблемы компании, ранее говорил «Агроинвестору» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Такая процедура, по его словам, может быть проведена относительно безболезненно, без приостановки операционной деятельности, например, через смену собственников. «Так, ранее «Евродон» и ВЭБ договорились о реструктуризации задолженности, и ВЭБ получил контроль над бизнесом до момента погашения основного объема долга», — напоминал Нигматуллин.



«Белая птица» основана в 2004 году. Активы группы принадлежат холдинговой компании «Белая птица», которая, по данным kartoteka.ru, на 99% контролируется кипрской Stephont Developments Ltd, еще 1% владеет Shellink Ltd c Виргинских островов. Бенефициарами агрохолдинга считаются бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы. С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк проходит процедуру санации, 22 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу.



Производственные мощности холдинга включают 22 птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров, семь репродукторов, производственные комплексы по убою и переработке мяса птицы, зерновую компанию, комбикормовый завод, собственную логистику и дилерскую сеть. Согласно рейтингу Росптицесоюза, в 2017 году «Белая птица» заняла четвертое место среди крупнейших производителей мяса бройлера с объемом 302 тыс. т в живом весе (5% общероссийского объема). Согласно собственным данным компании, в прошлом году она выпустила около 260 тыс. т готовой продукции. В начале года группа заявляла о планах нарастить производство на 12% в 2018 году благодаря выводу ростовского актива на полную проектную мощность, а также перепрофилированию части его мощностей.