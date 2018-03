Правительство может помочь «Белой птице»

Правительство России может предоставить помощь агрохолдингу «Белая птица», у которого возникли финансовые проблемы после потери Дмитрием и Алексеем Ананьевыми Промсвязьбанка. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли, 7 февраля у премьер-министра Дмитрия Медведева состоялось совещание, на котором губернаторы Белгородской, Курской и Ростовской областей рассказали о нехватке у группы оборотных средств, что может привести к снижению производства и сокращению персонала. По итогам совещания Медведев поручил правительству рассмотреть меры, которые позволят «Белой птице» продолжить работу.



Согласно рейтингу Росптицесоюза, «Белая птица» заняла четвертое место среди крупнейших производителей птицы по итогам прошлого года. Она выпустила 302 тыс. т мяса бройлера в живом весе, что составляет 5% общероссийского производства в этом сегменте. Активы группы принадлежат холдинговой компании «Белая птица», которая, по данным kartoteka.ru, на 99% контролируется кипрской Stephont Developments Ltd, еще 1% владеет Shellink Ltd c Виргинских островов. Бенефициарами агрохолдинга считаются бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы. С 15 декабря 2017 года Промсвязьбанк проходит процедуру санации, 22 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче Промсвязьбанка Росимуществу.



После введения в банке временной администрации кредитование на оборотные цели предприятий «Белой птицы» было приостановлено, рассказал представитель пресс-службы губернатора Ростовской области. По его словам, это отрицательно влияет на финансовое состояние предприятий и своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.



Представитель «Белой птицы» признал нехватку денежных средств, однако, по его словам, причины ее возникновения иные. «Это задолженность по двум категориям субсидий — на пополнение оборотных средств и инвестиционным кредитам. В общей сложности сумма государственного долга превышает 2 млрд руб. Кроме того, ликвидность оборотного капитала снизило падение средней рыночной цены на готовую продукцию агрохолдинга», — рассказал он «Агроинвестору». Компания также подчеркивает, что предприятия работают в штатном режиме. «Ситуация в Промсвязьбанке повлияла лишь на невозможность завершить ранее начатые инвестиционные проекты, в том числе по льготным кредитам Минсельхоза России», — уточнил представитель «Белой птицы».



О том, что у «Белой птицы» могут возникнуть трудности с финансированием, ранее «Агроинвестору» говорил исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, на рынке ходят различные слухи и не исключено, что холдинг войдет в состав другого крупного производителя. Как сказал «Агроинвестору» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, «Белая птица» чрезмерно перегружена долгами. «По оценкам, ее долг на четверть превышает годовую выручку. В российской действительности такую долговую нагрузку в сельхозсекторе невозможно обслуживать по рыночным ставкам. Закономерно, что в определенный момент компания столкнулась с проблемами», — прокомментировал он «Агроинвестору».



С другой стороны, в агрохолдинге работают несколько тысяч человек, и в масштабах экономики Белгородской и Курской областей предприятия группы играют значимую роль, продолжает Нигматуллин. «Поэтому сложившаяся ситуация может привести к социальной напряженности и даже вызвать ухудшение макроэкономических показателей», — предположил он. Поэтому, если проблемы с обслуживанием долга сохранятся, то возможна смена собственников, которая может быть проведена относительно безболезненно и без приостановки операционной деятельности, учитывая то, что активы находятся в залоге у госбанков, не исключает Нигматуллин. «При этом переход сельхозактивов в госсобственность за долги не редкость, — добавил аналитик. — Так, ранее «Евродон» и ВЭБ договорились о реструктуризации задолженности, и ВЭБ получил контроль над бизнесом до момента погашения основного объема долга».



«Белая птица» основана в 2004 году в Белгородской области, шесть лет спустя производственный комплекс также был запущен в Курской области, в 2015-м — в Ростовской (там компания выкупила активы обанкротившегося «Оптифуда»). Производственные мощности холдинга включают 22 птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров, семь репродукторов, производственные комплексы по убою и переработке мяса птицы, зерновую компанию, комбикормовый завод, собственную логистику и дилерскую сеть. Сбытовая сеть компании охватывает большинство российских регионов, а также страны СНГ. В 2017 году «Белая птица» экспортировала свыше 10 тыс. т мяса бройлера, основными покупателями продукции компании являются страны Таможенного союза и Вьетнам, также у нее есть разрешение на поставки в Европу.



До введения временной администрации в Промсвязьбанке гендиректор «Белой птицы» Николай Мисюра говорил о намерении нарастить экспорт вдвое в 2018 году. «Уходящий год точно нельзя назвать простым, — отмечал Мисюра на конференции «Агрохолдинги России — 2017», организованной «Агроинвестором». — По птице мы уже достигли дна: рост объемов производства не мог не сказаться на ценовой ситуации Рекордно низкие темпы инфляции заставляют задуматься о том, что лучше уже не будет, а выжить сумеет тот, кто будет вкладывать в эффективность, оптимизацию и консолидацию». Тем не менее в 2018-м группа планирует увеличить выпуск готовой продукции на 12%. «Наращивание производства связано с выводом ростовского актива на полную проектную мощность. Также за счет изменения структуры производства готовой продукции почти вдвое сокращен выпуск инкубационного яйца (до 88 млн штук), а доля мясного дивизиона ростовского завода увеличена более чем на 60 тыс. т бройлеров в живом весе», — рассказал представитель «Белой птицы».