«Белая птица» в 2018 году увеличит экспорт продукции до 20 тысяч тонн

В 2018 году «Белая птица» планирует нарастить объем поставок своей продукции за рубеж до 20 тыс. т. Это вдвое больше, чем будет экспортировано по итогам текущего года. Об этом на XVII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованной проектом «Агроинвестор», сообщил гендиректор группы Николай Мисюра. Кроме того, в рамках расширения международной географии продаж и стратегического развития экспортного потенциала компания объявила об открытии официального представительства в Сербии. Его деятельность будет вестись через новое юридическое лицо — Globex011. Согласно сформированному плану поставок на 2018 год, ежемесячно планируется отправлять на сербский рынок 200 т замороженного куриного мяса. В настоящее время уже отгружено 500 т продукции. В дальнейшем «Белая птица» планирует поступательно наращивать объем продаж в данном регионе.



Якорными потребителями куриного мяса от белгородского бренда в Сербии стали крупные производители готовой мясной продукции, рестораны быстрого питания, а также торговые сети. В частности, заключен контракт на поставки продукции компании с торговой сетью Metro. «В связи с тем, что внутренние потребности российского рынка в курином мясе полностью покрыты, все большую актуальность сегодня приобретает тема экспорта. Сербия является для холдинга «Белая птица» потенциально интересным и перспективным рынком сбыта, так как на эту страну не распространяются ограничения Евросоюза в отношении России», — комментирует директор Globex011 Роман Шейнин.



В 2017 году «Белая птица» экспортировала свыше 10 тыс. т мяса бройлера. Основными покупателями продукции «Белой птицы» являются страны Таможенного союза и Вьетнам, при этом есть разрешение и на поставки в Европу. «Уходящий год точно нельзя назвать простым, — отмечает Николай Мисюра. — Несколько крупных игроков сектора увеличили свои мощности, и мы — не исключение. По птице мы уже достигли дна: увеличение объемов производства не могло не сказаться на ценовой ситуации». В этом году группа нарастила объемы выпуска продукции на 10%. Такую же прибавку планируется получить в 2018-м за счет сделанных ранее инвестиций и выхода всех производственных площадок на плановую мощность.



По мнению Мисюры, в условиях профицита на рынке мяса птицы производители должны выходить на зарубежные рынки даже в ущерб своей марже. Так как укрепившийся курс рубля пока не позволяет иметь от экспортных операций большие прибыли. «Рекордно низкие темпы инфляции заставляют задуматься о том, что лучше уже не будет, а выжить сумеет тот, кто будет вкладывать в эффективность, оптимизацию и консолидацию», — подчеркнул топ-менеджер.



«Белая птица» — один из крупнейших в России производителей мяса бройлера с объемами производства свыше 220 тыс. т в год в убойном весе. По прогнозам компании, по итогам 2017 года он произведет свыше 257 тыс. т готовой продукции (включая субпродукты) из мяса птицы.

