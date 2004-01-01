Группа «Белая птица» (седьмое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам 2015 года) может стать инвестором Сергиевской птицефабрики, строительство которой ведется в Самарской области с 2013 года. Об этом сообщил губернатор региона Николай Меркушкин в эфире телеканала «Россия-24. Самара». «Сейчас готовится подписание соглашения с новым инвестором, который будет заниматься строительством Сергиевской птицефабрики», — приводит слова Меркушкина портал «ВолгаНьюс». Ввод в строй птицефабрики позволит увеличить объемы производства мяса птицы на 120−130 тыс. т, отметил глава региона.



Как уточнил «Агроинвестору» представитель Минсельхозпрода Самарской области, сейчас проект находится в стадии детального рассмотрения. «Если стороны все устроит, то соглашение будет подписано. Сроков никаких нет», — сказал он.



Сергиевская птицефабрика является проектом самарской администрации, заявившей об амбициозном проекте еще в 2010 году. Строительство было начато летом 2013 года при финансировании Корпорации развития Самарской области и областного бюджета. По данным Минсельхозпрода, на сегодняшний день инвестировано 4,2 млрд руб., в том числе 1,4 млрд руб. — средства областного бюджета и 2,8 млрд руб. — Корпорации развития Самарской области. К настоящему моменту построен ряд объектов инженерной инфраструктуры, в высокой степени строительной готовности находятся элеватор и комбикормовый завод. Предполагалось, что птицефабрика заработает еще в 2015 году, однако работы были остановлены «в связи с поиском инвестора», рассказал представитель министерства.



Всего инвестиции в строительство птицефабрики оцениваются примерно в 10 млрд руб., добавил он. Проект предусматривает создание замкнутого цикла производства — от репродуктора второго порядка с собственным комбикормовым заводом до получения широкой линейки готовой продукции. Планируемая мощность птицефабрики — 120 тыс. т мяса птицы в год. «Проект имеет стратегическое значение для региона, поскольку направлен на замещение ввозимой в Самарскую область продукции и удовлетворение потребностей жителей губернии и близлежащих регионов в высококачественном мясе птицы и продуктах его переработки», — отметил представитель Минсельхозпрода.



Получить подтверждение о готовящемся соглашении от группы «Белая птица» «Агроинвестору» не удалось. «Мне об этом ничего не известно», — сказал гендиректор «Белой птицы» Николай Мисюра. Официальный представитель холдинга также не смог прокомментировать возможные инвестиции в Сергиевскую птицефабрику, сказав, что никакой информации по этому вопросу нет.



За последние четыре года производство мяса птицы в Самарской области выросло в 1,8 раза, с 26 тыс. т до 47 тыс. т. В настоящее время в регионе ведется строительство второй очереди Тимашевской птицефабрики, запуск которой позволит увеличить выпуск мяса птицы до 100−110 тыс. т. А с учетом ввода в эксплуатацию Сергиевской птицефабрики «как минимум треть произведенного мяса птицы мы будем продавать за пределы Самарской области», сообщил Меркушкин. «Это может произойти через полтора, максимум два года», — выразил уверенность он.



«Белая птица» основана в 2004 году в Белгородской области, как говорится на сайте холдинга, его активы включают восемь птицефабрик по выращиванию цыплят-бройлеров совокупным объемом производства до 110 тыс. т живой птицы в год, инкубаторий, поставляющий 69 млн цыплят в год, три репродуктора объемом производства 59 млн яиц в год и производство по убою и переработке мяса мощностью 10,5 тыс. голов/час. Кроме того, в состав группы входит зерновая компания с посевной площадью 30 тыс. га и завод по производству рассыпных комбикормов мощностью до 240 тыс. т/год. В середине января «Белая птица» ввела в опытную эксплуатацию мясоперерабатывающий комплекс мощностью 2,5 тыс. т/месяц, ранее говорил «Агроинвестору» Николай Мисюра. В прошлом году «Белая птица» произвела около 220 тыс. т готовой продукции, в 2017-м планируется увеличение объемов на 5%.

