Фото: ooo-avg.ru
«Белая птица» построит элеватор на 25 тысяч тонн
Компания планирует увеличить посевы до 60 тысяч гектаровИнна Ганенко
Агроинвестор, март 2017
Один из крупнейших производителей мяса бройлера, группа «Белая птица», реализует проект по строительству элеватора на 25 тыс. т с зерносушильным подрабатывающим комплексом (50 т кукурузы в час) в Курской области. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор компании Николай Мисюра. «Проектные работы уже завершены, в активную фазу строительства рассчитываем войти в апреле-мае, и уже урожай этого года будем сушить и подрабатывать на собственных мощностях», — отметил он. Инвестиции в проект оцениваются примерно в четверть миллиарда рублей.
Новое предприятие возводится в рамках стратегии по увеличению обеспеченности собственным сырьем комбикормового производства группы. Сейчас она находится на уровне 50%. «Планируем расширять посевные площади, полностью уходить от услуг сторонних предприятий по хранению и подработке, — говорит топ-менеджер. — Конечно, у нас есть напольные склады, мощности по сушке и подработке зерна, но нам их перестает хватать». Сейчас основной банк земли «Белой птицы» сосредоточен в Белгородской области плюс имеются посевы в Курской, всего около 45 тыс. га. В ближайшей перспективе есть намерения увеличить площади до 60 тыс. га.
Белгородская и Курская зерновые компании — подразделения группы, основное направление деятельности которых растениеводство. Главные агрокультуры, входящие в рацион питания птицы, пшеница и кукуруза на зерно определяют структуру севооборота предприятия. Кроме того, компания выращивает яровой ячмень, сою и горох.
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