Один из крупнейших производителей мяса бройлера, группа «Белая птица», реализует проект по строительству элеватора на 25 тыс. т с зерносушильным подрабатывающим комплексом (50 т кукурузы в час) в Курской области. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор компании Николай Мисюра. «Проектные работы уже завершены, в активную фазу строительства рассчитываем войти в апреле-мае, и уже урожай этого года будем сушить и подрабатывать на собственных мощностях», — отметил он. Инвестиции в проект оцениваются примерно в четверть миллиарда рублей.



Новое предприятие возводится в рамках стратегии по увеличению обеспеченности собственным сырьем комбикормового производства группы. Сейчас она находится на уровне 50%. «Планируем расширять посевные площади, полностью уходить от услуг сторонних предприятий по хранению и подработке, — говорит топ-менеджер. — Конечно, у нас есть напольные склады, мощности по сушке и подработке зерна, но нам их перестает хватать». Сейчас основной банк земли «Белой птицы» сосредоточен в Белгородской области плюс имеются посевы в Курской, всего около 45 тыс. га. В ближайшей перспективе есть намерения увеличить площади до 60 тыс. га.



Белгородская и Курская зерновые компании — подразделения группы, основное направление деятельности которых растениеводство. Главные агрокультуры, входящие в рацион питания птицы, пшеница и кукуруза на зерно определяют структуру севооборота предприятия. Кроме того, компания выращивает яровой ячмень, сою и горох.

