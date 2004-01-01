Один из крупнейших производителей мяса бройлера компания «Белая птица» запускает в Белгородской области мясоперерабатывающий комплекс, ориентированный на сегмент HoReCa. В опытную эксплуатацию завод мощностью 2,5 тыс. т/месяц был введен в середине января.



По словам гендиректора группы Николая Мисюры, инвестиции в проект оцениваются в 700 млн руб., окупаемость составит около четырех лет. Предприятие построено на базе бывшего убойного цеха, наличие капитальных строений и инфраструктуры помогло снизить затраты. «Этот актив компания приобрела в 2012 году, но использовать его по назначению было экономически неэффективно в виду малой мощности, а также потому, что он находится в черте города (убойное производство здесь не проходит по экологическим нормам), — рассказывает топ-менеджер. — Было принято решение перепрофилировать его: выполнен ремонт, заменены часть конструкций, перегородок, полы, установлено новое современное оборудование. Постарались сделать все, чтобы создать предприятие с максимальным уровнем биозащиты».



Завод будет обслуживать сети общественного питания, ресторанный сектор, а также выпускать продукты для федеральных и локальных торговых сетей. Продукция холдинга уже присутствует в сегменте HoReCa, но планируется увеличение доли. «Отчасти этот вид продукции мы можем выпускать на наших убойно-перерабатывающих заводах, но, во-первых, стоит задача нарастить объемы производства, во-вторых, здесь есть узкоспециализированное оборудование, которое позволяет расширить линейку SKU (stock keeping unit — единица складской наличности) и ассортимент продукции, — говорит Николай Мисюра. — В перспективе мы хотим охватить точки общепита не только в центральной части России, но и на Урале, в Сибири и т. д. ». Помимо реализации этого проекта, группа также вкладывает в расширение разделки и производства продуктов с добавленной стоимостью на своих других мясоперерабатывающих предприятиях, путем их модернизации. Сейчас доля переработки, в том числе глубокой, в целом по холдингу составляет около 60% от общего производства.



На данный момент новое предприятие проходит сертификацию. «Некоторые разрешительные документы, например, сертификат по пищевой безопасности можно получить только на действующем производстве, а не перед его запуском», — поясняет гендиректор «Белая птица — Белгород» (подразделение холдинга, на его базе возведен завод) Алексей Белоус. Несмотря на высокий уровень автоматизации всех процессов, на заводе предусмотрено много и ручного труда. Например, на линии по специальной разделке цельной тушки. «Некоторые покупатели предпочитают разделку, которую нельзя сделать на автомате, здесь она делается вручную», — поясняет руководитель. Всего на заводе будет работать более 500 человек.



Общая мощность производства группы компаний «Белая птица» в 2016 году составила около 220 тыс. т готовой продукции. В 2017-м за счет повышения эффективности всех технологических процессов планируется увеличение объемов примерно на 5%. В структуру холдинга входят: управляющая компания, зерновая компания, завод по выпуску рассыпных комбикормов мощностью до 240 тыс. т в год, три репродуктора, инкубаторий, птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров, комплексное производство по убою и переработке мяса птицы, торговый дом. Также «Белой птице» принадлежит «Курский агрохолдинг».

