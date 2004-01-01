«Белая птица» в этом году планирует отправить на экспорт 18−20 тыс. т мяса бройлера, тогда как по итогам 2016-го объем вывоза составил 10−12 тыс. т. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор холдинга Николай Мисюра. Основные покупатели — страны Таможенного союза, однако у компании уже есть разрешение на поставку продукции в Европу. «При нынешней рыночной конъюнктуре в связи с укреплением рубля экспортные цены стали не столь привлекательны, как на внутреннем рынке, — отмечает Мисюра. — Поэтому мы искусственно притормаживаем этот процесс. Хотя у нас уже есть заинтересованные покупатели в европейских странах, но сотрудничество будет зависеть от объемов и цены». Также сейчас компания работает над тем, чтобы получить разрешение на поставки бройлера в государства Ближнего Востока и Азии.



В перспективе «Белая птица» будет наращивать внешние продажи, но, по оценке Мисюры, экспорт не будет превышать 10% от общего производства. По итогам 2015 года холдинг занял седьмое место в рейтинге «Агроинвестора» топ-20 крупнейших производителей мяса с показателем 193,5 тыс. т в убойном весе. «Внутренний рынок очень волатилен из-за нестабильности курса рубля, экспортный — более стабилен, — продолжает топ-менеджер. — Кроме того, зарубежные контракты в основном пролонгированные, как правило, годовые, значит, на это время компания застрахована от любых ценовых колебаний».



Все инвестиции «Белой птицы», запланированные на 2017 год, направлены на повышение конкурентоспособности компании, в том числе на мировых рынках. «Мы постоянно работаем над улучшением качества продукции, сокращением затрат, увеличением эффективности, — перечисляет Николай Мисюра. — За рубежом наша разделанная, переработанная продукция вполне проходит по себестоимости, и мы можем конкурировать с другими мировыми поставщиками мяса птицы». В этом году компания продолжит модернизацию мясоперерабатывающих предприятий, а также запустила новый комплекс мощностью 2,5 тыс. т в месяц. Последний, в том числе, будет производить продукцию глубокой переработки для поставок за рубеж.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2016 году Россия экспортировала 115 тыс. т мяса птицы, включая субпродукты. 41 тыс. т из этого объема поставлено в страны ЕЭАС, 37 тыс. т в восточные регионы Украины. Также крупными импортерами являются Вьетнам и Гонконг (24 тыс. т.), но 95% поставок туда — это субпродукты в виде лапок. Общий вывоз мяса всех видов в прошлом году составил 173 тыс. т.

