Рекордный урожай зерна и достаточно хорошие показатели по другим агрокультурам, а также увеличение производства в животноводстве позволили сельскому хозяйству вырасти на 2,4%. Однако такая высокая база на фоне относительно низких цен, стагнирующего спроса и отсутствия новых драйверов с большой долей вероятности спровоцирует замедление отрасли в этом году.



Согласно первой оценке Росстата, ВВП России в 2017 году вырос на 1,5% после сокращения на 0,2% в 2016-м. Сельское хозяйство в пятый раз подряд обогнало экономику, прибавив 2,4% после 4,8% годом ранее. Правда, оба результата еще могут быть скорректированы: к середине февраля не были учтены окончательные данные годовой отчетности, в том числе малых и средних предприятий. Кроме того, весной статведомство, очевидно, повысит показатели по урожаю в 2017 году: зимой продолжалась уборка кукурузы и подсолнечника. Правда, маловероятно, что ВВП и агросектор в итоге выйдут на те цифры, которых ожидали Минэкономразвития и Минсельхоз. Первое в конце прошлого года рассчитывало, что рост экономики превысит 2%. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев надеялся, что по итогам 2017-го отрасль прибавит не менее 3%, а то и все 4%. Хотя официальные прогнозы МЭР и Минсельхоза относительно динамики сельхозпроизводства колебались в диапазоне от нуля до 1,2%, а в агрогоспрограмме был заложен показатель 1,7%. Двукратное снижение темпа роста АПК к уровню 2016-го, несмотря на обновление рекорда по урожаю зерна, связано с тем, что в мире сохраняются относительно невысокие цены на сельхозпродукцию, также сказалось укрепление курса рубля.



Животноводство росло быстрее

Объем производства продукции сельского хозяйства по итогам 2017 года с учетом корректировки месячных показателей превысил 5,6 трлн руб. В том числе на растениеводство пришлось около 3 трлн руб., на животноводство — 2,6 трлн руб. Вопреки опасениям, урожай зерна не только не снизился из-за погоды, но и оказался рекордным, что стало одним из ключевых факторов роста отрасли. Сбор достиг 134,1 млн т — на 11,2% больше показателя 2016 года. При этом к последней декаде декабря 2017-го, по данным Минсельхоза, предстояло убрать более 410 тыс. га, или 14% посевов кукурузы. Также необмолоченными осталось почти 990 тыс. га подсолнечника, поэтому Росстат предварительно зафиксировал снижение его сбора. Кроме того, сократились урожаи сахарной свеклы и картофеля. В целом растениеводческий сектор прибавил 2,1%, тогда как в 2016-м вырос на 7,6%.







Динамика в животноводстве в 2017-м оказалась выше, чем годом ранее — 2,8% по сравнению с 1,5%. Отрасль впервые с 2012 года выросла больше, чем растениеводство, причем в отличие от предыдущих восьми лет позитивный вклад внесли производства не только мяса и яйца, но и молока. Валовой надой во всех хозяйствах увеличился на 1,2%, или 361,7 тыс. т, до 31,1 млн т. Производство товарного молока, по оценке «Союзмолока», стало на 2,8% больше, достигнув 21,2 млн т. В мясном сегменте птицеводство вернуло утраченное лидерство по динамике роста, прибавив 6,9% после замедления до плюс 1,9% в 2016 году, тогда как производство свиней на убой увеличилось на 5% против 8,7% в 2016-м. По КРС Росстат предварительно не зафиксировал изменений, годом ранее показатель сектора снизился на 1,8%.



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в марте при корректировке данных по урожаю за 2017 год Росстат может добавить около 1 млн т зерна за счет неучтенной кукурузы, также будет сделана дооценка по подсолнечнику. В результате переходящие запасы зерна к концу сезона-2017/18 достигнут рекордных 26,6 млн т, из которых 19 млн т придется на пшеницу, оценивает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Благодаря «бешеному» экспорту они будут снижаться, однако высока вероятность, что в Поволжье и Сибири остатки будут очень большими, но это связано в том числе с тем, что там хранится большая часть зерна интервенционного фонда. Хотя по итогам 2017 года темп роста АПК оказался ниже, чем в 2016-м, в целом этом все равно очень приличный результат, которым отрасль вполне может гордиться, уверен он.



Год для агросектора был непростым, считает партнер, руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Высокий урожай зерновых, динамика мировых цен и нерешенные внутренние проблемы с зерновой логистикой негативно повлияли на внутренние цены, поэтому производители зерна значительно недобрали до запланированных финансовых показателей за сезон, а некоторые даже ушли в минус или остановили продажи в надежде на отскок цен. Дополнительной проблемой для трейдеров стали изменения на рынке, связанные с подписанием Хартии в сфере оборота сельхозпродукции, комментирует Шеремет.



Компании следующих переделов, традиционно ориентированные на внутренний рынок (мясо, молоко), на фоне динамики стоимости зерна и кормов оказались в выигрыше, поскольку смогли улучшить себестоимость производства. «При этом экономия не передалась по цепочке потребителю: цены на полках хоть и снизились, в частности на мясо птицы, но отразили скорее проблему перепроизводства, чем улучшение экономики производителей», — считает эксперт.



Прошлый год был более благоприятным для свиноводов, чем для птицеводов, думает руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. «Это справедливо для нашей компании и, думаю, для рынка в целом и объясняется динамикой розничных цен», — говорит он. По данным Росстата, индекс цен на свинину в первом квартале 2017 года снизился на 1,5%, а на бройлера — вырос на 4%, в результате спрос частично сместился в пользу первой, и инерции потребителей хватило до четвертого квартала прошлого года. В декабре 2017-го цены на мясо птицы были почти на 7% ниже, чем годом ранее, свинина (кроме бескостного мяса) в среднем стоила на 2% дешевле, следует из данных Росстата. «Сейчас соотношение розничных цен на разные виды мяса показывает, что потребитель должен «мигрировать» обратно к курице, поэтому можно предположить, что этот год будет трудным для свиноводов, но, возможно, их положение отчасти исправит запрет на ввоз бразильской свинины», — рассуждает Дальнов.



2017-й был годом стабильного развития, считает гендиректор группы «Продо» Петр Илюхин. Правда, снижение цен на мясо птицы и свинину влияло на маржинальность работы участников рынков, однако оно же спровоцировало рост потребления этих видов мяса, говорит он. «Например, на мясо птицы во второй половине года цены снизились на 15%. При этом объем потребления за год вырос на 3,1%, свинины стали потреблять на 4,5% больше, а в целом по мясу показатель вырос на 3%", — приводит данные он, уточняя, что в сегменте мясопереработки спрос в течение года не увеличивался.







Динамика сельхозпроизводства неизменно опережает рост ВВП, что ожидаемо и логично, учитывая господдержку инвестиций в отрасль, а также рыночную ситуацию, которая до недавнего времени была весьма многообещающей в плане рентабельности, комментирует начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Наш Центр не первый год говорит о том, что рынок продовольствия в 2014 году на фоне девальвации рубля и введения продэмбарго получил существенный толчок для развития: рост цен на продукцию сектора опережал повышение затрат, что способствовало оздоровлению ряда отраслей и «накоплению» определенной финансовой подушки лидерами», — рассказывает она.



При этом логично было предположить, что эта ситуация не вечна и рентабельность будет снижаться. Укрепление рубля в прошлом году, а также существенные успехи импортозамещения, сокращение дефицита и даже перепроизводство некоторых видов продукции, например сахара, привели к продовольственной дефляции. С этим новым явлением аграриям предстоит жить и в 2018-м, уверена Снитко: рентабельность продолжит падать, и от эффективности борьбы за снижение издержек будет зависеть финансовая ситуация отрасли. Кроме того, все эти процессы привели к ожесточению конкуренции сначала на рынке мяса птицы, затем — свинины и сахара. В ближайшие годы она будет обостряться в сегментах производства сырого молока, овощей, масличных, добавляет эксперт.



Конкуренция производителей мяса птицы и свинины в прошлом году выросла, поскольку рынок бройлера уже достиг уровня насыщения, а по свинине близок к этому, соглашается Илюхин. К тому же в 2017 году увеличился импорт свинины в Россию, притом что внутреннее производство также прибавило. «Сейчас преимущества получают те компании, у которых уже есть сильные бренды, и это касается не только мясопереработки, но и продаж фасованного мяса и разделки», — уверен он.



Нужно уходить в переработку Интересным и менее волатильным, чем сельхозпроизводство, является потребительский сектор — выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, считает Виталий Шеремет. Это справедливо как для внутреннего, так и для внешнего рынков. «Я думаю, что наши производители осознают это и начинают активнее инвестировать в переработку и в работу с рынком, — отмечает он. — Мне кажется, что это направление у нас пока недооценено, и здесь возможен серьезный рост. Сыры — самый очевидный пример».

Производство сыров и других молочных продуктов обладает наибольшим потенциалом, соглашается Тимур Нигматуллин. Также еще есть потенциал в выращивании тепличных овощей и зелени, в виноделии. Однако он добавляет, что в целом в сельском хозяйстве сложно говорить о трендах, поскольку отрасль крайне непредсказуема, тем более что большинство регионов страны относится к зонам рискованного земледелия. Да и конкурентоспособность отрасли с точки зрения развития экспортного потенциала находится под очень большим вопросом, особенно в растениеводстве из-за запрета ГМО, считает аналитик.



Повторить результат будет сложно

В 2018-м АПК будет непросто продолжить позитивную динамику, хотя в январе Александр Ткачев говорил, что ждет роста на уровне не менее 3%. Прогноз Минэкономразвития — плюс 0,5% в сельском хозяйстве и 2,1−2,2% по всей экономике. Правда, в апреле министерство планирует подготовить новый прогноз, исходя из цены нефти $50−60 за баррель, тогда как в нынешнем для базового и целевого сценариев заложено $43,8/баррель.



В 2018 году по ряду причин такого же увеличения производства сельхозпродукции, как в 2017-м, скорее всего, не будет, ИКАР пока прогнозирует динамику на уровне 1,3%. «У нас скромная оценка на этот год, поскольку стартовая база очень высокая», — поясняет Дмитрий Рылько. В растениеводстве в 2017-м был рекордный урожай зерновых и сахарной свеклы, очень хорошие сборы масличных, повторить которые будет крайне сложно, а рост в животноводстве и птицеводстве станет затухать. При этом как на уменьшение итогового показателя развития отрасли, так и на его увеличение может повлиять разве что погода, предполагает эксперт. «Для понижения прогноза больше ничего на горизонте я пока не вижу, для повышения — тоже, только если погода будет способствовать, то можно ожидать, что рост окажется больше», — комментирует он. Другие факторы, например такие, как господдержка сельхозпроизводителей, не дают немедленного воздействия на темпы роста АПК. В целом же отрасль ждет непростой год, уверен эксперт.







В 2018 году Центр экономического прогнозирования Газпромбанка пока ожидает снижения производства сельхозпродукции. Основная причина — вероятное сокращение валового сбора относительно рекорда 2017-го. Несмотря на то, что по севу озимых в Центре и в Приволжье произошло снижение, пшеницей заняли примерно столько же, как под урожай прошлого года, и состояние озимых к середине февраля не вызывало серьезных опасений, напоминает Рылько. Поэтому если говорить о контурах следующего сезона, то пока наиболее реалистичным кажется сценарий сбора зерна на уровне 120−130 млн т, оценивает ИКАР. Минсельхоз в начале февраля прогнозировал урожай в 106 млн т, а позже поднял планку до «не менее 110 млн т». «В цифру 106 млн т мы пока совершенно не верим: нет никаких оснований и признаков, что Россия соберет такой скромный урожай», — отмечает Рылько. Если будет достигнута отметка в 120−130 млн т, то экспортный потенциал составит 45−50 млн т, а конечные запасы — 24,6−26,6 млн т.



Стартовую цену сезона ИКАР прогнозирует на уровне $190−192/т (FOB Новороссийск). По словам Рылько, в этом году в мире ожидается очередное повышение интереса к зерновым и масличным, поскольку мы выходим из периода низких цен на них и переходим к более привлекательным значениям в долларовом выражении. Отечественному свеклосахарному сектору предстоит повышать эффективность, решать инфраструктурные задачи для развития экспорта. По мясу продолжится медленная, тяжелая и вдумчивая работа, добавляет эксперт.



В 2018 году в самом сложном положении окажутся производители мяса птицы, считает Дарья Снитко. Этот сегмент пока не может в полной мере реализовать экспортные возможности, хотя ослабление рубля в этом году улучшит позиции экспортеров, а спрос внутри страны если и будет расти, то медленно. «Возможно, мы увидим консолидацию отрасли, уход некоторых игроков с рынка. Это последствия перепроизводства, с которыми через пару лет могут столкнуться и другие сегменты, которые активно росли с 2010 года», — отмечает Снитко.



Она добавляет, что многое будет зависеть от экспортной политики и уровня доходов населения, которые могут активизировать увеличение спроса. Правда, пока нет ощущения, что ситуация улучшается, обращает внимание эксперт. «Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на существенное повышение платежеспособного спроса, но производители и товаропроводящая цепочка могут найти резервы для роста, устранив традиционные для сектора проблемы с качеством и логистикой, тем самым подняв свои продажи», — говорит Снитко.



Что касается влияния на отрасль макроэкономических факторов, то ситуация остается сложной и плохо прогнозируемой, обращает внимание Рылько. «Например, относительно повышения доходов населения пока мы видим, что, несмотря на возобновление небольшого экономического роста, произошла очередная просадка, и даже по оптимистичному прогнозу Минфина в 2020 году мы не сможем вернуться на уровень базового 2013-го, в лучшем случае выйдем на показатели 2011 года», — отмечает он.







По мнению аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, ожидаемое увеличение доходов населения в пределах 1−2,5%, скорее всего, поддержит потребление молочной продукции, свинины и птицы. Спрос на мясо, натуральные мясные полуфабрикаты и молочные продукты постепенно будет расти, соглашается Снитко.



2018 год вряд ли будет легким, опасается Илюхин. Ожидать взрывного развития рынков не стоит, поскольку не наблюдается активизации потребительского спроса и повышения платежеспособности населения. Резкие перепады спроса от свинины к бройлеру в зависимости от уровня розничных цен объясняются тем, что люди продолжают беднеть, делает вывод Дальнов. Снижение реальных располагаемых доходов в 2017 году составило 1,7%. «Дальнейшее обнищание населения — это риск не только для отрасли, но и для экономики в целом, — акцентирует он. — Производителям будет сложнее наращивать производство продуктов с добавленной стоимостью, если не сбудутся прогнозы по росту экономики и доходов населения». Минэкономразвития рассчитывает, что в этом году доходы населения прибавят 2,3−2,4%, правда, по итогам 2017-го ведомство также ожидало позитивной динамики на уровне 1,3%.



В этом году в «АФГ Националь» не видят серьезных потенциальных угроз для своего растениеводческого бизнеса, говорит гендиректор холдинга Юрий Белов. Опыт, накопленный компанией, позволяет учитывать возможные изменения погодных условий в технологических процессах, а качество бизнес-процессов обеспечивает высокую экономическую устойчивость холдинга. Если же брать макроэкономический аспект, то в целом за последние годы темпы роста аграрного сектора значительно превышали другие отрасли экономики, и позитивная динамика сохраняется, считает топ-менеджер.



Курс рубля по-прежнему важен Главный макроэкономический фактор, который будет влиять на отрасль в этом году — курс рубля, говорит Дарья Снитко. Центр экономического прогнозирования Газпромбанка ожидает его небольшого ослабления до 60−62 руб./$1 на фоне прогнозов по коррекции цен нефти и в ответ на динамику оттока капитала.

Для экспортеров важным остается курс рубля, соглашается Виталий Шеремет. «Есть ожидания, что период относительной стабильности может закончиться после выборов, — предупреждает он. — С другой стороны, динамика цен на нефть оказала неожиданную поддержку рублю, и этот тренд также может продолжиться». Еще одним важным фактором является динамика ключевой ставки ЦБ, но чтобы этот фактор работал, результатом снижения ставки должны стать доступные кредиты, уверен эксперт. Однако Андрей Клепач считает, что процентные ставки все равно останутся крайне высокими даже при снижении ключевой ставки ЦБ, поэтому сохранится серьезный разрыв доходности российских производителей и западных конкурентов.

При этом относительно крепкий рубль и снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой ЦБ поддержат спрос на импортные товары, в том числе на средства производства в АПК, обращает внимание Тимур Нигматуллин. С другой стороны, укрепление рубля будет сдерживать экспортный потенциал.



Молоко снова нужно спасать

Одними из немногих бенефициаров 2017-го Виталий Шеремет считает производителей молока, цены на которое в последние 1,5−2 года повышались, что улучшило экономику молочных проектов. Как результат — значительный объем инвестиций в отрасль как от внутренних, так и от внешних инвесторов. Судя по заявленным проектам, позитивный тренд в секторе продолжится в 2018-м и, возможно, в 2019 году, добавляет он.



Однако Дмитрий Рылько, наоборот, считает, что молочная отрасль рискует превратиться в серьезную проблему для всей агроотрасли и регуляторов. «Мы бьем в колокола, потому что весь рост товарного производства молока в 2017 году ушел в запасы. Причем если по сырью мы прибавили 700 тыс. т, то запасы в пересчете на молоко увеличились на 800 тыс. т, — сравнивает эксперт. — По сухому молоку запасы в два раза превысили производство, ситуация крайне рискованная, поскольку стоимость сырья на момент формирования запасов была очень высокой».



ИКАР неоднократно предупреждал, что затоваривание может случиться гораздо раньше, чем многие думают, напоминает он. Оценка ситуации в отрасли только по уровню самообеспеченности неверна. Чтобы добиться долгосрочных успехов, нужно повышать эффективность и качество продукции и снижать цены. При нынешних внутренних ценах по молоку сложно ожидать чего-то позитивного, поскольку продукция получается неконкурентоспособной, а внутренний рынок остается привлекательным для разнообразного импорта, добавляет Рылько.



При этом сейчас снижение закупочных цен на молоко-сырье в ряде регионов может негативно повлиять на прибыльность хозяйств, численность скота, а также инвестиционное настроение аграриев. Из-за активного ввоза дешевого импортного сухого молока, например, в Татарстане (регион лидирует по производству молока в стране) цена на сырье за год снизилась с 27,9 руб./кг до 22,6 руб./кг. При неблагоприятном сценарии к середине лета молоко в среднем по стране может подешеветь до 20,8 руб./кг, что будет ниже уровней аналогичного периода 2016 года, прогнозирует ИКАР.



Чтобы не допустить развития негативных трендов, необходимы меры по регулированию рынка, уверен исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. Во-первых, государству нужно поддерживать внутренний спрос — бороться с фальсификатом, изменить систему госзакупок, начать программу внутренней продовольственной помощи, пропагандировать пользу молочной продукции. Важной мерой должна стать защита внутреннего рынка и обеспечение прозрачности поставок молочных товаров внутри ЕАЭС и из Украины, уверен эксперт. Кроме того, необходимо развивать экспорт, который является одним из самых недооцененных направлений. По оценке Белова, сейчас зарубежные поставки продукции из молока оцениваются примерно в $300 млн, однако потенциал в разы больше.



Юрий Белов Гендиректор «АФГ Националь» В прошлом году у нас не возникало серьезных проблем, если не брать в расчет холодную погоду, но наши специалисты традиционно предусмотрели свои действия на случаи холодов, дождей, жары или засухи. Накопленный нами опыт как по части полевых работ, так и в вопросах получения заемных средств и господдержки исключил возможные срывы в производственном графике. Также мы получили все положенные субсидии. Основная проблема традиционно заключается в бюджетном дефиците, из-за чего размер господдержки оказывается ниже расчетных значений.

Урожай риса у нас составил 186 тыс. т — на 4 тыс. т больше, чем в 2016 году, но из-за непогоды во время посевной мы не смогли достичь плановых показателей. А вот по картофелю и овощам вышли на ожидаемые результаты, хотя нашим овощеводам помешала холодная погода в первой половине лета, это незначительно повлияло на итоговый сбор. Мы получили 41 тыс. т продовольственного картофеля, что несколько ниже, чем в 2016-м, но мы целенаправленно пошли на некоторое сокращение производства и больше внимания уделяли качеству продукции, а не ее количеству. Урожай моркови составил 20 тыс. т. В этом году планируем собрать 70 тыс. т картофеля и 20 тыс. т моркови.

По яблокам в прошлом году мытакже вышли на плановый урожай — 4 тыс. т, более 3,3 тыс. т заложили на хранение. В прошлом году мы начали высаживать третью очередь садов интенсивного типа в Краснодарском крае, завершаем строительство первой очереди плодохранилища с блоком сортировки.



Экспорт — будущее отрасли

Работа с внешними рынками должна стать важным трендом 2018 года для всего АПК, уверен Виталий Шеремет. «Если мы не добьемся результатов по мясу птицы и свинине, то увидим серьезные последствия в виде передела рынков, банкротств, плохих долгов и т. д. », — предупреждает он. Нашим производителям важно понимать целевые рынки и консолидировать усилия по позиционированию продукции на них. Однако Андрей Дальнов напоминает об актуальных для отрасли рисках распространения африканской чумы свиней (АЧС) и гриппа птиц. «Тяжелая эпизоотическая ситуация препятствует развитию внешних продаж, которые могли бы стать альтернативой традиционным каналам сбыта — продажам в розничные сети и на мясокомбинаты», — отмечает он.



Проблемы АЧС и гриппа птиц действительно необходимо решать, соглашается Шеремет, однако он добавляет, что, например, поставки термически обработанной продукции (ready-to-eat) позволяют обойти существующие ограничения для российского мяса. Правда, в этом случае обнажается другая проблема: плохое понимание потребительских предпочтений на целевых рынках и слабые компетенции наших производителей в вопросах маркетинга продукции высоких переделов. Еще одна сложность в том, что потенциальные потребители за рубежом не знают о возможностях России как поставщика продовольствия. «Мы не присутствовали на этих рынках в качестве экспортера продуктов питания почти 100 лет, если считать достижения царской России как точку отсчета, — акцентирует эксперт. — Поэтому построение странового продовольственного бренда на внешних рынках является одной их главных задач Минсельхоза и Российского экспортного центра».







Сейчас одним из ключевых факторов развития рынка становится экспорт, и в этом плане агросектору есть куда расти, солидарен с ним Дмитрий Рылько. Так, в 2017 году Россия вывезла около 64 млн т сельхозсырья и продовольствия на $20,3 млрд, при этом импортировала продукции почти на $29 млрд, но в объеме — только 22 млн т. «Это говорит о том, что наш экспорт огромный, но дешевый, — резюмирует эксперт. — Наша страна должна постепенно переходить на вывоз продукции с более высокой добавленной стоимостью». По прогнозу ИКАР, в этом году, если курс рубля не упадет и будет относительно стабильным, то продолжится увеличение как экспорта, так и импорта продовольствия.



Поворот к экспорту — действительно огромное достижение российского АПК, считает главный экономист и зампредседателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач, однако, по его словам, первый легкий шаг в этом направлении уже сделан, и дальше наращивать показатели будет сложнее. «У нас не будет возможности быстро увеличивать внутреннее производство: сборы зерна могут снизиться из-за погоды, по мясу и овощам тоже особо некуда расти, при этом цены упали, — говорил он в начале февраля в ходе конференции «Где маржа». — То же самое с экспортом. Мы вышли с огромными объемами зерна, но дальше поддержать такие показатели с учетом конкуренции, роста мирового производства, наших проблем с инфраструктурой будет сложно». По его мнению, по зерну мы уже не то что на потолке возможностей, а, скорее, даже немного над ним. Россия выходит на внешние рынки с сахаром, расширяет поставки продукции масложировой отрасли, но резко повысить вывоз, например, мяса не получится, потому что это очень дорого и сложно с точки зрения логистики и сертификации предприятий.



Виталий Шеремет Партнер, руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ АПК показывает очень хороший рост в последние годы, особенно на общеэкономическом фоне. Чтобы поддержать эту динамику и достичь тех целей, которые озвучиваются — в частности, по объему экспорта — нужны комплексные меры по кардинальному решению накопившихся проблем. Уже ведется работа по пересмотру приоритетов господдержки: нужно уделять больше внимания инновациям, инфраструктуре, экспорту — всему тому, что создает равные возможности для производителей. Важное направление — поддержка малых форм, которые не только решают социальную задачу, но и улучшают экономику сектора за счет мобильности и эффективности.

Также стоит отметить возросший интерес к сектору со стороны первых лиц регионов. И если раньше этот интерес отражался в ожидаемых результатах статистики, то сегодня ставятся абсолютно бизнесовые задачи. Регионы больше не ждут инициативы из центра, они готовы сами инвестировать и продвигать свои компании как на федеральном, так и на мировом рынках. Это очень хорошая тенденция, ведь бренд России на глобальном рынке складывается из мозаики региональных брендов. А нам в этом отношении есть что предложить. Именно национальные продукты, рецепты, кухня могут заинтересовать потребителя, который несколько устал от обезличенного крупномасштабного производства транснациональных корпораций.



Куда стоит инвестировать

К 19 февраля Росстат еще не обнародовал данные о динамике инвестиций в 2017 году. По итогам первых девяти месяцев прошлого года вложения в основной капитал сельского хозяйства составили 226,9 млрд руб., что на 2,4% больше, чем в аналогичный период 2016-го. Инвестиции по всем секторам экономики прибавили 1,6%.



О новых нишах для инвестирования в сельском хозяйстве лучше не рассуждать, уверен Рылько. «Если мы что-то заметим и скажем об этом, это значит, что инвестиции туда пришли еще года два назад: если кто-то находит свободную нишу и начинает туда вкладываться, то, как правило, делает это тихо, — комментирует он. — Например, в этом году ожидается взрыв по производству замороженного картофеля, но вложения начались намного раньше». По словам эксперта, сейчас наиболее интересны сектора, которые находятся над и под сырьевыми производствами, поскольку там еще можно серьезно инвестировать. В частности, эксперт прогнозирует, что пойдет новая волна вложений в строительство и модернизацию зернопроводящей сети, в хранение и логистику сахарной свеклы и сахара, продолжатся инвестиции в семеноводство, в сельхозмашиностроение.



Аналогичного мнения придерживается Дарья Снитко. По ее словам, нужно совершенствовать технологии, применять новейшие методы агротехники, развивать производство средств защиты растений, локализовать в стране выпуск семян, ветпрепаратов, техники. «Мне кажется, то, что первичные цели по импортозамещению российский АПК выполнил, витает в воздухе, а вот зависимость от импортных средств производства не устранена, — поясняет она. — Госпрограмма действует до 2020 года, и что за горизонтом этих лет — пока обсуждается редко».



Производство средств производства останется наиболее интересным, но и сложным сегментом всего АПК. Цены на них будут расти, потребности — тоже, так как еще не все компании перешли на современные технологии, но рыночная ситуация заставит их это делать, убеждена Снитко. По ее мнению, инвестиции, которые в прошлом были сконцентрированы на создании мощностей для выпуска продукции, теперь все больше будут направляться в улучшение технологий, технику, а также в смежные сектора — логистическую инфраструктуру (транспортные операторы, портовые мощности, хранение), научную инфраструктуру, а также в локализацию производства семян, техники, создание селекционно-генетических центров.



О необходимости инвестиций в модернизацию, технологии и повышение эффективности производства говорят и участники рынка. Так, например, гендиректор «Русагро» Максим Басов в декабре на конференции «Агрохолдинги России» отмечал, что растениеводство дальше будет развиваться за счет увеличения урожайности, а не площадей, которые, наоборот, станут сокращаться. «Нас ждут годы очень тяжелой работы, и нет другого пути, кроме как инвестировать в технологии, в людей и в меньшей степени — в строительство», — подчеркивал топ-менеджер.



Группа «Продо» в 2018 году планирует продолжить инвестпрограмму, которая охватывает все предприятия холдинга и позволит улучшить эффективность бизнеса. «За счет модернизации оборудования, внедрения новых технологий с применением информационных систем, оптимизации деятельности и увеличения объемов производства мы увеличим конкурентоспособность продукции», — рассказывает Петр Илюхин. В январе этого года компания уже завершила трехлетний проект реконструкции комплекса «Продо Птицефабрика Калужская» стоимостью 5 млрд руб. (подробнее — на стр. 12). Также в 2018-м холдинг планирует закончить первый этап реконструкции свинокомплекса «Омский бекон» и приступить к модернизации птицефабрик «Продо Тюменский бройлер» и «Продо Птицефабрика Пермская», добавляет топ-менеджер. Сейчас тюменское предприятие выпускает более 32 тыс. т готовой продукции в год, к 2021 году будет построено шесть новых корпусов для откорма птицы, что позволит увеличить мощность площадки на 20%. Также будет реконструирована вся технологическая цепочка, в том числе инкубатор и убойно-перерабатывающий комплекс, что позволит выйти на показатель 50 тыс. т в год. Инвестиции на первом этапе превысят 1,6 млрд руб., уточняет Илюхин.



«АФГ Националь» в этом году предполагает сконцентрироваться на развитии и повышении эффективности своих проектов, начатых в предыдущие годы, в частности, начнет организацию новой производственной площадки для выращивания картофеля в Нижегородской области площадью не менее 1,2 тыс. га. Она начнет работать в 2019 году и позволит на 30% увеличить объемы производства картофеля. «Возможно появление в севообороте новых агрокультур, — рассказывает Белов. — Кроме того, в ближайшей перспективе хотим увеличить площадь садов до 2,5 тыс. га. Это позволит нам стать одним из крупнейших производителей товарного яблока как на Кубани, так и в России». В этом году компания планирует заложить третью очередь садов, в результате их общая площадь достигнет 700 га, а урожай должен вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом. Также будут завершены первая и вторая очереди фруктохранилища емкостью 10 тыс. т. По словам Белова, холдинг намерен планомерно работать над повышением операционной эффективности и увеличивать урожайность во всех секторах, в которых работает.

