Рамзил Низаметдинов, Директор совхоза «Алексеевский» (Башкирия)

Несмотря на снижение цен реализации сельхозпродукции в сезоне-2017/18, наш совхоз уверенно чувствует себя на рынке. В прошлом году валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйстве составил 15,5 тыс. т, что на 9% больше, чем годом ранее. Благодаря наращиванию производственных площадей и повышению урожайности доходность этого сегмента удалось сохранить на высоком уровне.



В течение следующих трех лет планируем реализовать два крупных инвестпроекта: модернизировать существующие теплицы площадью 2,5 га, установив системы ассимиляционного освещения, и построить новые теплицы на 5 га, также с установкой системы ассимиляционного освещения. Конечно, для их реализации нам крайне важна господдержка. В частности, мы рассчитываем на выделение льготных кредитов с увеличенным сроком возврата до 15 лет, а также на возмещение 20% от суммы капитальных затрат, направленных на строительство. Кроме того, надеемся на продолжение субсидирования процентных ставок по инвесткредитам.



Что касается зернового производства, то урожай в прошлом году мы нарастили на 42% до 27 тыс. т. Так как совхоз работает по замкнутому циклу «от поля до прилавка», то всю производимую продукцию мы реализуем только в переработанном виде (мука, хлебобулочные изделия, комбикорма). Это увеличивает добавленную стоимость и повышает рентабельность бизнеса.







Вадим Леплер, Гендиректор сельхозпредприятия «Вязово» (Тульская область)

Сезон-2017/18 сложился для нашей компании в целом удовлетворительно. Хотя, конечно, могло быть и лучше. Главное огорчение — невысокие цены на продукцию. При реализации урожая 2016 года летом 2017-го цены были высокие, а затем резко снизились. Пшеница четвертого класса стоила около 6 тыс. руб./т, ячмень — примерно столько же. За тонну подсолнечника давали порядка 15 тыс. руб., рапс — около 19 тыс. руб. (все цены — без НДС). В прошлом сельхозгоду все агрокультуры стоили на 20−30% больше.



Если подсчитать экономику предприятия, то вырисовывается не очень радужная картина. Ведь пока цены на продукцию остаются на низких уровнях, удобрения, ГСМ, семена, запчасти и техника стабильно дорожают. Да и затраты компании по кредитам, лизингам и другим статьям не снижаются. А та господдержка, которую мы получаем (погектарные выплаты), помогает решить только часть вопросов.



Дмитрий Рылько, Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР

2017/18 сельхозгод был неплохой, но не столь хороший, как предыдущий. Доходность бизнеса в этом сезоне упала в среднем на 15−25%. По зерновым — чем дальше от экспортного рынка, тем сильнее падение. Значительно упала доходность производства сахарной свеклы. Основные агрокультуры стали дорожать только к концу сезона, когда товара почти уже не осталось. Негативно на ситуации сказался и рост цен на семена, ГСМ, запчасти и прочие средства сельхозпроизводства. Частично может повлиять на ситуацию господдержка. Но пока она остается на прежнем уровне. То есть расходы аграриев растут, а размер помощи от государства — нет.



Зато есть уверенность, что следующий сезон мы встретим с более высокими ценами. Например, текущие котировки на пшеницу с протеином 12,5% уже превысили $200/т (FOB Новороссийск), а в прошлом году мы начинали сезон со $170−175/т. Возможно уменьшение производства зерна в мире, что тоже поддержит цены. Пока им помогает курс рубля, который ниже к доллару, чем в прошлом году.



Дмитрий Чапаев, Исполнительный директор компании «РосХлопок» (Астраханская область)

Уходящий сезон для нашей компании был успешным. Цены на волокно хлопка выросли вслед за общемировыми трендами. Если год назад хлопок стоил $2 тыс./т, то теперь — $2,3 тыс./т. При этом спрос на хлопок в России очень высокий, особенно в текстильной промышленности. Весь урожай мы реализовали отечественным партнерам.



В ближайших планах у нас — значительное увеличение посевов. Одновременно с этим мы будем повышать урожайность и качество волокна. Однако господдержки пока никакой не получаем. Без помощи государства развивать новый бизнес очень трудно.



Евгений Сидюков, Гендиректор « Краснодарзернопродукт КЗП

Для экспортеров зерна сезон выдался на порядок лучше, чем предыдущий (2016/17). В частности, наша компания увеличила объемы вывоза зерновых агрокультур примерно на 18−20%. Больше всего традиционно экспортируем пшеницу. В целом ожидаемую прибыль мы получили, чем и довольны.



Виталий Шамаев, Гендиректор аналитической компании «Агроспикер»

Если говорить про производство зерновых и масличных агрокультур, то завершающийся сельхозгод не был особенно хорошим для отечественных растениеводов. Рекордные урожаи по ряду позиций получили, а денег нет. На это повлияли низкие закупочные цены (в Сибири они опускались до 6 тыс. руб./т) и укрепившийся рубль. Практически весь сезон он работал против пашни. Стоимость зерна в мире находилась на минимумах сезона-2009/10 и начала укрепляться только с начала этого года.



Вдобавок продолжили расти железнодорожные тарифы на перевозку сельхозпродукции. Да, Минсельхоз ввел такую меру поддержки рынка, как субсидирование железнодорожных перевозок зерна на экспорт из отдаленных регионов. Более 1 млн т таким образом удалось вывезти, но значительной поддержкой для отечественных аграриев это решение все-таки не стало. Закупочные цены в дальних регионах оставались провальными.

