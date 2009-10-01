Рамзил Низаметдинов, Директор совхоза «Алексеевский» (Башкирия)

Несмотря на снижение цен реализации сельхозпродукции в сезоне-2017/18, наш совхоз уверенно чувствует себя на рынке. В прошлом году валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйстве составил 15,5 тыс. т, что на 9% больше, чем годом ранее. Благодаря наращиванию производственных площадей и повышению урожайности доходность этого сегмента удалось сохранить на высоком уровне.
В течение следующих трех лет планируем реализовать два крупных инвестпроекта: модернизировать существующие теплицы площадью 2,5 га, установив системы ассимиляционного освещения, и построить новые теплицы на 5 га, также с установкой системы ассимиляционного освещения. Конечно, для их реализации нам крайне важна господдержка. В частности, мы рассчитываем на выделение льготных кредитов с увеличенным сроком возврата до 15 лет, а также на возмещение 20% от суммы капитальных затрат, направленных на строительство. Кроме того, надеемся на продолжение субсидирования процентных ставок по инвесткредитам.
Что касается зернового производства, то урожай в прошлом году мы нарастили на 42% до 27 тыс. т. Так как совхоз работает по замкнутому циклу «от поля до прилавка», то всю производимую продукцию мы реализуем только в переработанном виде (мука, хлебобулочные изделия, комбикорма). Это увеличивает добавленную стоимость и повышает рентабельность бизнеса.
Сезон-2017/18 сложился для нашей компании в целом удовлетворительно. Хотя, конечно, могло быть и лучше. Главное огорчение — невысокие цены на продукцию. При реализации урожая 2016 года летом 2017-го цены были высокие, а затем резко снизились. Пшеница четвертого класса стоила около 6 тыс. руб./т, ячмень — примерно столько же. За тонну подсолнечника давали порядка 15 тыс. руб., рапс — около 19 тыс. руб. (все цены — без НДС). В прошлом сельхозгоду все агрокультуры стоили на 20−30% больше.
Если подсчитать экономику предприятия, то вырисовывается не очень радужная картина. Ведь пока цены на продукцию остаются на низких уровнях, удобрения, ГСМ, семена, запчасти и техника стабильно дорожают. Да и затраты компании по кредитам, лизингам и другим статьям не снижаются. А та господдержка, которую мы получаем (погектарные выплаты), помогает решить только часть вопросов.
2017/18 сельхозгод был неплохой, но не столь хороший, как предыдущий. Доходность бизнеса в этом сезоне упала в среднем на 15−25%. По зерновым — чем дальше от экспортного рынка, тем сильнее падение. Значительно упала доходность производства сахарной свеклы. Основные агрокультуры стали дорожать только к концу сезона, когда товара почти уже не осталось. Негативно на ситуации сказался и рост цен на семена, ГСМ, запчасти и прочие средства сельхозпроизводства. Частично может повлиять на ситуацию господдержка. Но пока она остается на прежнем уровне. То есть расходы аграриев растут, а размер помощи от государства — нет.
Зато есть уверенность, что следующий сезон мы встретим с более высокими ценами. Например, текущие котировки на пшеницу с протеином 12,5% уже превысили $200/т (FOB Новороссийск), а в прошлом году мы начинали сезон со $170−175/т. Возможно уменьшение производства зерна в мире, что тоже поддержит цены. Пока им помогает курс рубля, который ниже к доллару, чем в прошлом году.
Уходящий сезон для нашей компании был успешным. Цены на волокно хлопка выросли вслед за общемировыми трендами. Если год назад хлопок стоил $2 тыс./т, то теперь — $2,3 тыс./т. При этом спрос на хлопок в России очень высокий, особенно в текстильной промышленности. Весь урожай мы реализовали отечественным партнерам.
В ближайших планах у нас — значительное увеличение посевов. Одновременно с этим мы будем повышать урожайность и качество волокна. Однако господдержки пока никакой не получаем. Без помощи государства развивать новый бизнес очень трудно.
Для экспортеров зерна сезон выдался на порядок лучше, чем предыдущий (2016/17). В частности, наша компания увеличила объемы вывоза зерновых агрокультур примерно на 18−20%. Больше всего традиционно экспортируем пшеницу. В целом ожидаемую прибыль мы получили, чем и довольны.
Если говорить про производство зерновых и масличных агрокультур, то завершающийся сельхозгод не был особенно хорошим для отечественных растениеводов. Рекордные урожаи по ряду позиций получили, а денег нет. На это повлияли низкие закупочные цены (в Сибири они опускались до 6 тыс. руб./т) и укрепившийся рубль. Практически весь сезон он работал против пашни. Стоимость зерна в мире находилась на минимумах сезона-2009/10 и начала укрепляться только с начала этого года.
Вдобавок продолжили расти железнодорожные тарифы на перевозку сельхозпродукции. Да, Минсельхоз ввел такую меру поддержки рынка, как субсидирование железнодорожных перевозок зерна на экспорт из отдаленных регионов. Более 1 млн т таким образом удалось вывезти, но значительной поддержкой для отечественных аграриев это решение все-таки не стало. Закупочные цены в дальних регионах оставались провальными.