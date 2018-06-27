Ущерб аграриев от ЧС достиг 1,7 млрд рублей

С начала 2018 года от чрезвычайных ситуаций природного характера пострадало 13 российских регионов, сумма ущерба предварительно оценивается в 1,7 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфаксу» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. «Как показывает практика прошлых лет, уточнение размера убытков обычно приводит к росту показателя», — добавил он. Таким образом, объем выделенных средств в федеральном бюджете, в котором на компенсации аграриям убытков от ЧС природного характера в этом году предусмотрено 1,9 млрд руб., близок к исчерпанию.



Так, по данным НСА, были зафиксированы аномально низкие температуры и переувлажнение почвы в Новосибирской, Омской, Томской областях. Режим ЧС также действует в Алтайском крае, где, по данным Минсельхоза России, к 22 июня недосев составлял 318 тыс. га. В конце прошлой недели о введении режима ЧС в 36 районах из-за сложной посевной сообщило правительство Красноярского края. По информации замминистра сельского хозяйства и торговли региона Александра Походина, посевная кампания затянулась, ее оптимальные агротехнические сроки вышли, и в итоге аграриям не удалось засеять все планируемые площади. Как ранее констатировал первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов, посевная в Сибири в этом году «была очень сложная», в связи с чем осенью Минсельхоз готов помочь регионам, вводившим ЧС.



Также ряд регионов объявили ЧС из-за засушливых явлений. В частности, режим действует в Ставропольском крае, Чечне и Крыму. В конце прошлой недели глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предварительно ущерб республике оценен в 300 млн руб., «однако ущерб может составить порядка 1 млрд руб.». Кроме того, в Ставропольском крае и Дагестане был объявлен режим чрезвычайной ситуации в результате распространения саранчи.



Согласно данным космического мониторинга НСА, по состоянию на середину июня практически во всех регионах, расположенных по югу границы России — от Калмыкии до Новосибирской области наблюдается задержка развития растений на 10−30% по отношению к средним многолетним значениям. «В аграрных районах этой зоны повышена вероятность потерь урожая и объявления ЧС», — спрогнозировал Биждов.



Помимо ущерба от погоды правительство в настоящее время рассматривает вопрос компенсации аграриям из бюджета потерь, связанных с ростом цен на топливо. Как сообщал 22 июня премьер-министр Дмитрий Медведев, решение по этому вопросу будет принято положительное. «Я это решение готов поддержать — в рамках несвязанной поддержки, как было сказано, возможностей резервного фонда, и, наверное, надо какие-то другие источники тоже посмотреть», — сообщил Медведев, поручив Минфину и Минсельхозу «определить окончательно сумму» (цитаты по стенограмме совещания). По данным Минсельхоза, к 14 июня по сравнению с аналогичной датой прошлого года дизельное топливо подорожало на 27,9%, бензин — на 21,9%. В результате только в Ростовской области, подсчитал региональный Минсельхозпрод, затраты сельхозпроизводителей на топливо увеличились на 3 млрд руб.



Также 22 июня на совещании в правительстве обсуждалась и ситуация в агростраховании с господдержкой, в рамках которой сельхозпроизводители могли бы компенсировать ущерб от погодных аномалий. Однако, как констатировал Медведев, уровень страхования в сельском хозяйстве падает и «ситуация на страховом рынке остается сложной». «Наши сельхозпроизводители продолжают нести потери по тем рискам, которые не застрахованы. Хотя средства из бюджета по этому направлению предусмотрены в рамках единой субсидии, они в ряде случаев просто не расходуются», — сетовал глава правительства. В ответ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил, что в настоящее время аграриям невыгодно страховать свои урожаи. «Страховой случай наступает, когда 30% по большому счету потеряно», — указал он.



В 2017 году количество договоров с господдержкой в растениеводстве уменьшилось на 67%, в результате чего на 68%, до 1,3 млн га, сократилась застрахованная посевная площадь. Исполнение госпрограммы составило всего 27% от целевых показателей охвата страхованием. В этом году, по оценке НСА, негативная тенденция сохраняется. В 2017-м из 20 аграрных регионов, получивших выплаты в связи с ЧС, 15 регионов не имели целевых показателей по сельхозстрахованию либо их не выполнили. Общая сумма начисленных штрафов за невыполнение целевых показателей по агрострахованию в прошлом году составила 200 млн руб. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, призванный изменить ситуацию на рынке агрострахования. В частности, предлагается снизить размер страховой суммы до 70% страховой стоимости урожая, отменить порог гибели урожая, а также установить минимальный размер безусловной франшизы на уровне 10%, а максимальный — увеличить с 30% до 50%.

