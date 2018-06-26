В сезоне-2018/19 доходность подсолнечника может уменьшиться

По прогнозу директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в России, так же как и на Украине, которые являются ключевыми игроками рынка подсолнечника в мире и формируют цены на него, ожидается «неплохой» сбор основной масличной агрокультуры. «В 2017/18 сельхозгоду подсолнечник был весьма рентабельным, но обе страны провели активный сев, и если и наши, и украинские аграрии соберут большой урожай, то цены на агрокультуру, вероятно, могут быть ниже, чем в текущем сезоне», — не исключает он. Некоторую поддержку рынку может оказать курс рубля: если будет девальвация, то цены в рублях пропорционально вырастут. Впрочем, подсолнечник все равно будет относительно высокодоходным, хотя и менее прибыльным, чем в завершившемся сезоне, добавляет Сизов.



Посевы подсолнечника в этом году составят около 8 млн га, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По данным Минсельхоза, на 22 июня агрокультурой было занято уже 7,9 млн га (104,8% к прогнозу, в 2017-м — 7,5 млн га). В новом сезоне должны расширить производство Поволжье и Центр, ожидает он. Амбициозным планам Сибири по увеличению посевов немного помешала погода, но округ все-таки покажет рост. «Спрос на подсолнечник стабильно не удовлетворен и есть всегда: перерабатывающие мощности все еще заметно превосходят объемы внутреннего производства, — констатирует эксперт. — Масло востребовано на мировом рынке и активно продается за рубеж». Поэтому и в новом сезоне маржинальность сохранится на высоком уровне, думает он.



В начале июня подсолнечник стоил до 24,5−26 тыс. руб./т (с НДС, СРТ-завод), что почти на 35% выше, чем год назад, напоминает Хотько. Одним из факторов формирования такой стоимости является курс доллара, который тогда был на 10% выше, чем на тот же период в 2017 году. Также поддержку оказывает рынок белковых компонентов (шротов), цены на которые держатся на рекордных уровнях с апреля 2018-го. «Для аграриев, кто реализовал подсолнечник недавно, разумеется, это стало неожиданным и весьма позитивным сигналом на следующий сезон с точки зрения распределения посевных площадей, — считает Хотько. — Для заводов текущие цены сырья не столь выгодны, как это было весной, однако позволяют генерировать минимальную положительную маржинальность».



Поддерживала цены во второй половине текущего сельхозгода и ситуация с запасами, которые весной были меньше, чем годом ранее. По оценкам Масложирового союза, на конец мая остатки подсолнечника составляли около 1,7 млн т, из которых порядка 800 тыс. т находилось на складах МЭЗов. В предыдущем сезоне в это время запасы были выше — 2,3 млн т, включая 1 млн т у переработчиков, делится исполнительный директор организации Михаил Мальцев. В то же время такое сокращение запасов сырья традиционно для летних месяцев и затрагивает не только подсолнечник, но и все масличные в целом, обращает внимание он.

