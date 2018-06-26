 В сезоне-2018/19 доходность подсолнечника может уменьшиться — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
Регионы
В сезоне-2018/19 доходность подсолнечника может уменьшиться
Инна Ганенко, Татьяна Карабут
Агроинвестор
26 июня 2018
На конец мая запасы агрокультуры составляли 1,7 млн тонн
Экспорт подсолнечника в 2017/18 сельхозгоду снизился
Фото: Pixabay

По прогнозу директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в России, так же как и на Украине, которые являются ключевыми игроками рынка подсолнечника в мире и формируют цены на него, ожидается «неплохой» сбор основной масличной агрокультуры. «В 2017/18 сельхозгоду подсолнечник был весьма рентабельным, но обе страны провели активный сев, и если и наши, и украинские аграрии соберут большой урожай, то цены на агрокультуру, вероятно, могут быть ниже, чем в текущем сезоне», — не исключает он. Некоторую поддержку рынку может оказать курс рубля: если будет девальвация, то цены в рублях пропорционально вырастут. Впрочем, подсолнечник все равно будет относительно высокодоходным, хотя и менее прибыльным, чем в завершившемся сезоне, добавляет Сизов.

Посевы подсолнечника в этом году составят около 8 млн га, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. По данным Минсельхоза, на 22 июня агрокультурой было занято уже 7,9 млн га (104,8% к прогнозу, в 2017-м — 7,5 млн га). В новом сезоне должны расширить производство Поволжье и Центр, ожидает он. Амбициозным планам Сибири по увеличению посевов немного помешала погода, но округ все-таки покажет рост. «Спрос на подсолнечник стабильно не удовлетворен и есть всегда: перерабатывающие мощности все еще заметно превосходят объемы внутреннего производства, — констатирует эксперт. — Масло востребовано на мировом рынке и активно продается за рубеж». Поэтому и в новом сезоне маржинальность сохранится на высоком уровне, думает он.

В начале июня подсолнечник стоил до 24,5−26 тыс. руб./т (с НДС, СРТ-завод), что почти на 35% выше, чем год назад, напоминает Хотько. Одним из факторов формирования такой стоимости является курс доллара, который тогда был на 10% выше, чем на тот же период в 2017 году. Также поддержку оказывает рынок белковых компонентов (шротов), цены на которые держатся на рекордных уровнях с апреля 2018-го. «Для аграриев, кто реализовал подсолнечник недавно, разумеется, это стало неожиданным и весьма позитивным сигналом на следующий сезон с точки зрения распределения посевных площадей, — считает Хотько. — Для заводов текущие цены сырья не столь выгодны, как это было весной, однако позволяют генерировать минимальную положительную маржинальность».

Поддерживала цены во второй половине текущего сельхозгода и ситуация с запасами, которые весной были меньше, чем годом ранее. По оценкам Масложирового союза, на конец мая остатки подсолнечника составляли около 1,7 млн т, из которых порядка 800 тыс. т находилось на складах МЭЗов. В предыдущем сезоне в это время запасы были выше — 2,3 млн т, включая 1 млн т у переработчиков, делится исполнительный директор организации Михаил Мальцев. В то же время такое сокращение запасов сырья традиционно для летних месяцев и затрагивает не только подсолнечник, но и все масличные в целом, обращает внимание он.

Показать еще
Статьи по теме
По итогам сезона производство подсолнечного масла может достигнуть 4,5 млн тонн
Запасы подсолнечника закончатся к июню
Урожай подсолнечника в 2018 году может достигнуть 11,5 млн тонн
Масложировой союз призвал развивать переработку сои и рапса внутри страны
Возвращение маржи. В сезоне-2018/19 доходность зерновых агрокультур может увеличиться
Инна Ганенко
Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией