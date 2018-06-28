Урожай в Новосибирской области может стать минимальным за четыре года

В 2018 году Новосибирская область может собрать меньше 2 млн т зерна, что будет минимальным за последние четыре года урожаем. Это следует из слов и. о. министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, текст выступления которого перед депутатами новосибирского заксобрания 28 июня размещен на сайте министерства.



Чиновник ссылается на крайне неблагоприятную погоду в апреле и мае, не позволившую местным аграриям вовремя и в полном объеме провести полевые работы. Из-за нее региону пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). «В сложившихся аномальных условиях яровой сев […] вышел не только за пределы оптимальных агротехнических сроков, но и за пределы допустимых», — говорит и. о. министра. До 22 июня, когда яровой сев пришлось завершить, сельхозпредприятия области успели посеять в основном зерновые, и в первую очередь пшеницу.



Сейчас всеми яровыми засеяно 1,8 млн га — 91,6% от плана. План по зерновым и зернобобовым, размещенным почти на 1,35 млн га, недовыполнен на 10%.



Новосибирские аграрии не засеяли яровой пшеницей 105 тыс. га подготовленных под нее угодий, но увеличили посевы технических агрокультур — в первую очередь, рапса, рассказал Лещенко. Им в регионе занято 95,9 тыс. га — на 89% больше, чем в 2017 году.



Из-за смещения сроков весенней полевой кампании и изменения тактики сева вследствие неблагоприятной погоды Минсельхоз региона ждет урожая на уровне 2 млн т при прогнозной урожайности 15 ц/га. Предыдущий меньший, чем прогнозируемый, сбор урожая был в регионе в 2014 году — 1,8 млн т. В 2015 году область собрала 2,2 млн т, в 2016-м — 2,5 млн т. А в прошлом году, который был в России рекордным по сбору, местные аграрии отчитались о 2,8 млн т зерновых и зернобобовых. В числе факторов сокращения валового сбора Лещенко называет задержку созревания и повышенную засоренность посевов зерновых. Сама уборка урожая будет «сложной и напряженной», — опасается он.



Лещенко напоминает, что глава области Андрей Травников ранее уже обратился за помощью к федеральному правительству. Он просит пролонгировать сельхозпроизводителям оборотные кредиты, выделить АПК региона дополнительные субсидии на топливо и другие подорожавшие маттехресурсы, а также не штрафовать область за невыполнение в 2018 году целевых показателей, записанных в соглашении между ее администрацией и Минсельхозом России. Помочь регионам пообещал на совещании 22 июня премьер Дмитрий Медведев.



Всего с начала 2018 года, по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), от ЧС природного характера пострадало 13 российских регионов, а предварительная сумма ущерба оценивается в 1,7 млрд руб. В Новосибирской области были аномально низкие температура воздуха и переувлажненность почв, сообщал ранее союз. К середине июня почти во всех регионах, расположенных по югу границы России — от Калмыкии до Новосибирской области — наблюдалась задержка развития растений на 10−30% по отношению к среднемноголетним значениям, констатировал НСА, ссылаясь на результаты собственного космического мониторинга.



Если в Сибири и на Урале полевым работам весной и в начале лета мешали холод и переувлажнение, то на юге и в центре России были засуха либо засушливые явления. Недосев яровых зерновых агрокультур также наблюдается во многих регионах страны. Это одна из причин снижения прогнозов валового сбора-2018 как Минсельхозом (до уровня в 100 млн т), так и независимыми российскими экспертами (107−120 млн т). Годом ранее Россия собрала 135,4 млн т.По оперативным данным министерства, 22 июня, когда Новосибирская область прекратила сев, яровыми зерновыми и зернобобовыми в стране было занято 29,8 млн га (96,2% к прогнозу). В 2017 году на эту же дату посеяли на миллион гектаров больше — 30,8 млн га. Сокращены посевы почти всех основных яровых. Яровая пшеница, пишет федеральный, сейчас размещена на 12,2 млн га против 13,1 млн га годом ранее. Яровой ячмень посеян на 7,8 млн га (в 2017 году — 7,5 млн га), кукуруза на зерно — на 2,6 млн га (3 млн га), рис — на 166,6 тыс. га (181,1 тыс. га).