ЦБ ожидает ускорения роста цен на продовольствие

В апреле месячные темпы роста потребительских цен выросли до 0,4% против 0,2% в марте (с исключением сезонности), однако годовая инфляция осталась на мартовском уровне в 2,4%. Об этом говорится в обзоре «Динамика потребительских цен», подготовленном Центробанком. В отсутствие существенного изменения внешних условий прогнозируется сохранение годовой инфляции вблизи текущих значений до конца второго квартала 2018 года <…> Во второй половине года ожидается постепенное увеличение темпов роста потребительских цен», — прогнозирует ЦБ. В результате по итогам 2018 года инфляция будет находиться в интервале 3−4%, в 2019-м — вблизи 4%.



Прирост цен на продовольственные товары в годовом выражении на конец апреля оценивался в 1,1% против 1,3% в марте. По данным Росстата, в течение апреля продукты питания подорожали на 0,4%, с исключением сезонности рост, как и в марте, составил 0,3%. Как отмечает ЦБ, цены достаточно сдержанно отреагировали на ослабление рубля, вызванное введением новых санкций США в отношении ряда российских компаний. «Динамика цен на продовольствие в апреле осталась в целом спокойной. Темпы удорожания продуктов питания с исключением сезонности, по оценке, сохранились на мартовском уровне», — говорится в обзоре. При этом замедлился рост цен на овощи и фрукты, хотя они наиболее быстро реагируют на курсовые колебания, учитывая непродолжительный срок хранения продукции. Согласно оценке ЦБ, этому могло способствовать динамично растущее предложение тепличных овощей. По данным Минсельхоза, валовой сбор овощей закрытого грунта в январе-апреле 2018-го на 39% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.



Также ЦБ указал на постепенное сокращение избыточного предложения продуктов питания, в первую очередь на рынке мясной и молочной продукции. Это привело к некоторому ускорению месячных и годовых темпов роста цен на продовольствие. Однако мясо и птица, сахар, а также подсолнечное масло, крупы и бобовые, макаронные изделия, яйца на внутреннем рынке оставались дешевле, чем год назад. «В целом продовольствие за месяц подорожало меньше, чем годом ранее, и годовые темпы роста цен на него замедлились», — констатирует регулятор. В мае-июне ЦБ ожидает сохранения тенденции к замедлению роста продовольственных цен в годовом выражении. В то же время месячные темпы удорожания продовольствия могут несколько возрасти в условиях дальнейшего постепенного сокращения его избыточного предложения.



На показателях мая, скорее всего, скажется относительная слабость рубля, отмечает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Екатерина Михалева. «Однако влияние не будет существенным, поскольку снижение курса национальной валюты к доллару и евро, которое неизбежно ведет к росту стоимости импорта, будет нивелировано за счет снижения цен на продукты российского производства под влиянием сезонного фактора», — сказала «Агроинвестору» Михалева. Так, уже в мае традиционно начнет дешеветь плодоовощная продукция, летом влияние сезонного фактора будет усиливаться. «Индикатором тут можно назвать цены на томаты. Продукт специфический для российского рынка, поскольку самообеспеченность по нему в течение года изменяется с 25%, когда на рынке преобладают тепличная продукция, до 55−60%, когда на нем присутствуют в основном томаты, выращенные на открытом грунте», — напомнила эксперт. По ее словам, снижение доли импорта будет благоприятно сказываться на динамике продовольственной инфляции. Однако на рынке есть и продукты, менее подверженные влиянию сезонного фактора, доля импорта которых традиционно высока. «Среди таких продуктов говядина, молоко и кисломолочная продукция», — указала Михалева. Рост цен в этих сегментах во многом будет зависеть от курса рубля, ситуации на мировых рынках, внешнеполитических и внешнеэкономических факторов и т. д.



Согласно индексу цен Росстата на основные продовольственные товары, к концу апреля наиболее сильно подорожала плодоовощная продукция — на 4,2% в годовом выражении и на 14,6% с начала 2018 года. В течение апреля увеличение составило 2,6%, в том числе свекла выросла в цене на 19,5%, белокочанная капуста и морковь — на 13%, картофель, томаты и яблоки — на 4−7%. Одновременно огурцы за месяц подешевели на 13,5%. Стоимость сливочного масла и молока увеличилась на 3,6% и 3% в годовом выражении, с начала года рост составил 0,5% и 0,8%. При этом мясо и птица по сравнению с концом декабря стали дешевле в среднем на 1,2%, крупа и бобовые — на 3,7%, макаронные изделия — на 0,7%.



Прогноз по инфляции ЦБ на этот год заметно расходится с оценкой Минфина. В подготовленном проекте поправок в федеральный бюджет-2018 ведомство понизило прогнозный уровень инфляции с 4% до 2,8%. Аналогичной точки зрения придерживается Минэкономразвития. По итогам 2017-го инфляция в стране составила рекордно низкие в современной истории 2,5%, в том числе продовольственная — 1,1%.



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