К 19 июля в России озимая и яровая пшеница обмолочена на 7,3 млн га или 27% уборочных площадей, следует из данных Минсельхоза. Это вдвое больше, чем на аналогичную дату 2017-го. В Южном федеральном округе и на Северном Кавказе работы уже проведены на 83%, также к сбору приступили аграрии Центра и Поволжья.



Валовой сбор пшеницы сейчас оценивается в 27,6 млн т в бункерном весе против 11,3 млн т год назад. Средняя урожайность составляет 38,2 ц/га против 45,8 ц/га. Аналитический центр «СовЭкон» объясняет снижение тем, что последние месяцы на большей части европейской России были чрезвычайно засушливыми. Из данных аграрного ведомства следует, что урожайность превышает прошлогоднюю лишь в Курской области, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. В остальных регионах, в том числе во всех субъектах Южного федерального округа, урожай пшеницы с 1 га уступает прошлогоднему результату. В том числе в Ставропольском крае — 36,9 ц/га против 43,2 ц/га, в Ростовской области — 34,9 ц/га против 39,4 ц/га, в Краснодарском крае — 63,5 ц/га против 63,7 ц/га. В среднем по Югу урожайность отстает на 15%, по Северо-Кавказскому округу — на 10%, по Центральному — на 13%, по Приволжскому — на 34%.



В то же время, если сравнивать урожайность пшеницы не с аналогичной датой 2017-го, а с сопоставимой уборочной площадью в 2017-м, то разница в урожайности несколько меньше, отмечает «СовЭкон». «Урожайность с близкой площади в 2017 году составляла 44,4 ц/га. В 2016 году — 41,6 ц/га, в 2015-м — 36,9 ц/га», — сообщают аналитики центра. Тем не менее показатель является самым низким за последние три года. «Сухая погода во многих регионах европейской части страны в последние дни сменилась дождями, которые могут осложнить уборку урожая», — предупреждают аналитики «СовЭкона».



В целом зерновые и зернобобовые агрокультуры в России к 19 июля обмолочены на 8,6 млн га или 18,5% площадей. Собрано 31,7 млн т зерна в бункерном весе при средней урожайности 37 ц/га против 44,3 ц/га на аналогичную дату 2017-го. Озимый и яровой ячмень убран на 9% площадей, получено 2,4 млн т в бункерном весе при снижении средней урожайности на 19% с 39,7 ц/га до 32,1 ц/га. В том числе в Южном федеральном округе, где уборка ячменя завершена почти наполовину, урожайность сократилась на 23% до 30,8 ц/га.



По мере продвижения уборочных работ эксперты зернового рынка снизили свои прогнозы урожая зерновых. Так, после получения первых данных по урожайности в южных регионах «СовЭкон» уменьшил прогноз по производству зерна в этом сезоне до 113,9 млн т в чистом весе, что на 16% ниже рекордных 135,4 млн т в 2017-м. В том числе пшеницы, по мнению аналитиков, в этом году может быть собрано 69,6 млн т против 85,9 млн т в прошлом. Компания «ПроЗерно» прогнозирует валовой сбор на уровне 115,4 млн т (в том числе 70,9 млн т пшеницы), Российский зерновой союз — 114 млн т (в том числе 69−73 млн т пшеницы), аналитический центр «Русагротранса» — 115,7 млн т, в том числе 71,4 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее в июле понизил прогноз валового сбора со 114,7 млн т до 112,8 млн т, в том числе по пшенице оценка скорректирована с 71,5 млн т до 70,8 млн т, по кукурузе — с 12,3 млн т до 11,8 млн т, по ячменю — с 17,8 млн т до 17,5 млн т.



Минсельхоз США прогнозирует сбор зерна в России на уровне 103,4 млн т, в том числе 67 млн т пшеницы. Американские аналитики не включают в свои расчеты производство риса, а также не учитывают данные по Крыму. Минсельхоз России придерживается сделанного ранее консервативного прогноза, что сбор зерна в этом году составит 100 млн т. В том числе урожай пшеницы прогнозируется на уровне 64,4 млн т, сообщил ТАСС представитель министерства. «Общий объем потерь урожая может составить около 30 млн т», — отметил он.



Российское аграрное ведомство ссылается на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов. В частности, в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чечни, Крыма, Волгоградской области, республики Алтай, Калмыкии, Астраханской области. Кроме того, режим ЧС планируется ввести в Ростовской области, наблюдаются засушливые явления на территориях Самарской и Саратовской областей, на части территории Ставропольского края. С 13 июля ЧС также действует в Адыгее в связи с засухой и жаркой погодой. Еще в восьми регионах режим ЧС объявлен в результате переувлажнения почвы. Это Алтайский край, Архангельская область, Якутия, Томская, Новосибирская, Омская область и Кемеровская область, а также Забайкальский край.

