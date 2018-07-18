Алексей Гордеев: урожай будет среднестатистическим

В России в 2018 году ожидается среднестатистический урожай, заявил вице-премьер Алексей Гордеев. Он отметил, что Россия — большая страна, и «всегда бывает где-то засушливая территория, а где-то, наоборот, заливает». «Но мы оцениваем, что урожай будет средний по объемам. И у нас нет никаких проблем с самообеспечением по основным видам продовольствия и даже останется для экспорта», — заверил Гордеев журналистов после церемонии открытия завода группы «Черкизово» в Кашире.



В связи с этим он отметил, что причин для дефицита продовольствия и роста цен на него также нет. «Инфляционных предпосылок, связанных с тем, что у нас есть какая-то нехватка поставок, то есть уменьшение предложения на рынке, не прогнозируется. Работаем устойчиво. Так что оснований для того, чтобы сегодня продовольствие дорожало, нет», — подчеркнул вице-премьер.



В то же время Гордеев заметил, что рост покупательской способности может привести к увеличению спроса на более дорогую продукцию. «Хотелось бы, чтобы люди жили богаче, получали больше зарплату и, соответственно, могли покупать в том числе и продукцию, которая относится к дорогой, высокомаржинальной», — сказал вице-премьер. Он добавил, что сейчас много говорится о биопродукции, в мире развиваются агротехнологии экологического направления. «Это продовольствие, как правило, дороже в 1,5−2 раза. Если на это будет спрос, то сельхозпроизводители, в первую очередь фермерские хозяйства, готовы выращивать биопродукт», — указал чиновник.



По данным Минсельхоза, к 17 июля в России было убрано 17% посевных площадей зерновых и зернобобовых агрокультур, средняя урожайность ниже прошлогодней на 16%. В том числе в Ставропольском крае, согласно информации регионального аграрного ведомства, обмолочено почти 2 млн га или 92% уборочной площади. Получено 7,4 млн т зерна при средней урожайности 37,3 ц/га. В прошлом году, согласно данным федерального Минсельхоза, средняя урожайность зерновых была на 14% выше и составляла 43,3 ц/га.



В Южном федеральном округе, где уборочные работы по зерновым завершены на 62%, средняя урожайность ниже прошлогодней на 16%, в том числе на 15% по пшенице и на 24% — по ячменю. Так, в Крыму сбор с гектара зерновых из-за засухи оказался почти вдвое ниже прошлогоднего показателя — 16 ц против 30,6 ц в 2017-м. В связи с повышенным температурным фоном и отсутствием с марта по май включительно хозяйственно-полезных осадков в регионе действует режим чрезвычайной ситуации, в июне сельхозкультуры также пострадали от града. Ущерб от погодных условий в этом году оценен в 400 млн руб. Как сообщила на прошлой неделе замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова, власти региона ожидают снижения валового сбора зерна в 1,6 раза до 816 тыс. т.



Уменьшение показателей фиксируется и в Краснодарском крае, где убрано две трети зерна при средней урожайности 60,6 ц/га против 62 ц/га в 2017-м. По данным регионального аграрного ведомства, урожайность еще ниже и составляет 59,6 ц/га. Таким образом, заявления губернатора региона Вениамина Кондратьева о том, что Краснодарский край сохраняет планы вновь побить рекорд по сбору и «сможет получить урожай не меньше, чем в прошлом году», пока не оправдываются. В конце июня сельхозкультуры на Кубани также пострадали в результате сильного урагана и града. Как сообщали власти региона, побито более 60 тыс. га посевов подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, предварительный ущерб Кондратьев оценил в 1,5 млрд руб.



В Адыгее почти 10 тыс. га сельхозкультур погибло из-за установившейся в регионе в первой половине лета засухи, сообщил накануне Минсельхоз республики. «Серьезно пострадали посевы кукурузы, в меньшей степени — подсолнечника и сои, зафиксированы также незначительные площади гибели бобовых — нута и чечевицы, овощей и бахчевых культур», — констатировал Минсельхоз Адыгеи. Гибель посевов зафиксирована в восьми из девяти муниципалитетов.



Уборочные работы стартовали в Приволжском федеральном округе — к 17 июля здесь убрано 2% зерновых и зернобобовых агрокультур при урожайности ниже прошлогодней на 27% (16,7 ц/га). В частности, к сбору зерна приступили аграрии Оренбургской области, отчитался в начале этой недели Минсельхоз региона. «В 2018 году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуру на площади 2712,3 тыс. га. Из-за сложных погодных условий валовой сбор зерна планируется ниже уровня прошлого года», — говорится в сообщении министерства. По его предварительным данным, урожайность варьирует от 10 ц/га до 30 ц/га. Власти Саратовской области прогнозируют в этом году снижение урожая зерновых почти в два раза, рассказал ТАСС губернатор региона Валерий Радаев. В 2017-м саратовским аграриям удалось собрать рекордный урожай — более 6 млн т зерна, в результате чего область стала первой в ПФО по производству зерновых. «Ожидаем 3,5 млн т <…>, засуха, конечно, повлияла, однако это хороший показатель по этому году», — рассказал Радаев. В то же время, как отметил губернатор Саратовской области, зерно «идет в большей своей степени качественное — третий сорт».



В этом году созревание урожая в Поволжье шло в засушливых условиях, поэтому прогнозы урожайности ниже, чем в 2017-м, признает заместитель гендиректора по аграрному направлению группы «Солнечные продукты» Дмитрий Лабурцев. По его словам, план компании на этот год по озимой пшенице — 31 ц/га, по ячменю — 20 ц/га. В прошлом году средняя урожайность озимой пшеницы в холдинге составляла 46,6 ц/га, ячменя и яровой пшеницы — 32 ц/га.



На фоне засухи в южных регионах и сдвигов сроков сева в Сибири и на Урале Минсельхоз прогнозирует в этом году производство зерна в 100 млн т против 135,4 млн т в 2017-м. В целом по стране к 17 июля намолочено 29,8 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 27 млн т пшеницы и 2,3 млн т ячменя. Также в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ведется уборка овощей открытого грунта — по данным на вчерашний день урожай был собран с 14% площадей, получено 317 тыс. т овощей, причем средняя урожайность пока значительно превышает прошлогодний уровень — 130,8 ц/га против 81,6 ц/га на аналогичную дату в 2017-м. Также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ведется сбор рапса, средняя урожайность агрокультуры на 14% ниже прошлогоднего показателя. Картофель выкопан с 2,6% уборочных площадей, получено 213 тыс. т при урожайности в 270 ц/га, что на 21% больше, чем годом ранее.

