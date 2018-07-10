Торги интервенционным зерном приостановлены

Минсельхоз приостановил торги зерном государственного интервенционного фонда. Как следует из материалов Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу «Московская биржа»), последние торги состоялись 4 июля, в ходе которых было продано 7,8 тыс. т зерна на 44,5 млн руб., в том числе реализовано 675 т пшеницы и 7,1 тыс. т ячменя урожая 2013 года.

Как сообщила пресс-служба Минсельхоза, приостановка торгов связана с необходимостью изучения ситуации на рынке. «В настоящее время осуществляется дополнительная проработка возможности реализации с учетом ситуации на рынке зерна», — сказал «Интерфаксу» представитель аграрного ведомства. Он заверил, что торги будут продолжены, однако новую дату назвать не смог. Пресс-служба «Московской биржи» на вопросы «Агроинвестора» не ответила.

Продажа на бирже зерна государственного интервенционного фонда для экспорта началась 20 июня. По данным НТБ, с 20 июня по 4 июля продано 122,5 тыс. т зерна на 861,3 млн руб., в том числе пшеницы 3-го класса — 70 тыс. т, пшеницы 4-го класса — 10,7 тыс. т, пшеницы 5-го класса — 3,8 тыс. т, ячменя — 38 тыс. т. Крупнейший объем был реализован в первый день торгов, когда было заключено семь сделок на 22,9 тыс. т пшеницы. Всего, в соответствии с распоряжением правительства от 23 декабря 2017 года, на организованных торгах должно быть продано на экспорт до 500 тыс. т пшеницы и ячменя, закупленных в 2008—2016 годах. Число допущенных к торгам экспортеров превышает 50, среди них — крупнейший экспортер зерна ГК «Риф», агрохолдинг «Степь», «Зерно-Трейд», «ГарантЛогистик», «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, госагент по проведению интервенций) и другие.

По данным ОЗК, на 1 января 2018 года в интервенционном фонде было 4 млн 35 тыс. т зерна, из которых более 86% приходилось на зерно урожая 2014−2016 годов. В том числе пшеницы 3-го класса — 1,7 млн т, пшеницы 4-го класса — 1,6 млн т. Зерно хранилось в 35 регионах на 203 элеваторах. К 6 июля, следует из материалов Минсельхоза, объем зерна интервенционного фонда снизился до 3,92 млн т.

Денег на хранение зерна интервенционного фонда у Минсельхоза не хватает, поэтому торги так или иначе будут продолжены, уверен директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Если до начала торгов в интервенционном фонде находилось около 4 млн т зерна, то денег в бюджете предусмотрено на хранение лишь 3 млн. Соответственно объем зерна должен быть сокращен до этого объема и, вероятно, продан», — сказал Сизов. Он заметил, что в последний год чиновники наконец признали, что интервенции являются малоэффективными. «В мировой практике обычно так и кончается: интервенционный фонд сначала накапливают, а потом не знают, что с ним делать. С этим сталкиваются все страны: будь то Россия, или Евросоюз, который также не знает, что делать с интервенционными накоплениями молочной продукции. Понятно, что теперь государству надо как-то продавать зерно, фиксировать убытки — все это последствия концептуально плохой идеи», — сказал Сизов.

Новый урожай

По данным мониторинга «СовЭкона», цены на российском зерновом рынке постепенно снижаются под давлением нового урожая. В европейской части страны средние цены на пшеницу 3-го класса опустились на 50 руб. до 9125 руб./т, на пшеницу 4-го класса — на 75 руб. до 8975 руб./т, 5-го класса — на 25 руб. до 7850 руб. /т (EXW, средние цены Европейской части, без НДС). Ячмень подешевел на 50 руб. до 8125 руб./т. Экспортные цены на прошлой неделе были в целом стабильны.

«Цены снижаются пока невысокими темпами, несмотря на быстрое поступление нового урожая. В ближайшее время к активной уборке приступает Поволжье, где запасы зерна весьма высоки. Снижение цен в регионе может заметно активизироваться», — отмечают аналитики «СовЭкона».

На фоне сухой погоды на юге уборка урожая идет рекордно быстрыми как минимум для последних лет темпами. По состоянию на 9 июля в Южном и Северо-Кавказском федеральных округов, Белгородской, Воронежской, Курской и Саратовской областях зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 5,2 млн га (в 2017-м — 1,3 млн га). Намолочено 19,8 млн т зерна в бункерном весе (в 2017-м — 5,8 млн). Средняя урожайность пшеницы составляет 39,1 ц/га, что на 23% меньше прошлогодней, ячменя — 36,3 ц/га (минус 19%). Как заявлял 4 июля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, аграрное ведомство прогнозирует урожай зерновых порядка 100 млн т против 135,4 млн т в 2017-м. «При этом нужно четко понимать, что прогноз на перспективу может быть изменен в зависимости от того, как будут складываться погодные условия. Будет возможность собрать больше — конечно, мы приложим все усилия и это сделаем», — уточнял он в ходе Всероссийского дня поля (цитата по РИА «Новости»). По словам Патрушева, стоит задача провести уборку в сжатые сроки и с минимальными потерями.