Минсельхоз США значительно понизил прогноз сбора зерна в России

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в июльском обзоре понизила прогноз урожая пшеницы в России с 68,5 млн т до 67 млн т без учета Крыма. Одновременно в сторону уменьшения скорректирован прогноз и по прочим зерновым (без риса): если в июне аналитики ожидали 40,9 млн т, то сейчас — лишь 36,4 млн т. Таким образом, прогноз урожая зерновых в России пересмотрен со 109,4 млн т до 103,4 млн т.



Вместе с Россией прогноз производства пшеницы снижен для Евросоюза — на 4,4 млн т до 145 млн т, а также для Австралии (на 2 млн т), Китая и Украины (на 1 млн т) при одновременном повышении показателя на 1,5 млн т для США — до 51,2 млн т. В результате прогноз совокупного мирового сбора пшеницы за месяц претерпел значительное сокращение — на 8,4 млн т до 736,2 млн т. Это на 2,8% или на 21,7 млн т меньше, чем в сезоне-2017/18. Несмотря на это, глобальная торговля пшеницей в сезоне-2018/19, как ожидается, продолжит расти, увеличившись по сравнению с предыдущим маркетинговым годом на 2,8 млн т до 185,7 млн т. «Глобальная торговля пшеницей в 2018/19 прогнозируется на рекордном уровне, что будет обусловлено большим спросом со стороны растущих доходов и меняющимся рационом питания в Азии и Африке», — отмечают аналитики FAS USDA. В результате сокращения урожая и увеличения экспорта конечные запасы основных экспортеров пшеницы, возраставшие все последние годы, к концу сезона-2018/19 существенно сократятся (на 12,6 млн т до 260,9 млн т).



В связи с сокращением производства экспорт пшеницы из России в этом сезоне снизится на 17% до 34 млн т, прогнозирует Минсельхоз США. Тем не менее, наша страна сохранит мировое лидерство по этому показателю. «Россия вновь станет крупнейшим экспортером, несмотря на снижение урожая: ее большие запасы, как ожидается, поддержат экспортные поставки», — указано в обзоре.



Вывоз прочих зерновых из России, по оценке FAS USDA, сократится на 18% до 8,4 млн т. В том числе экспорт кукурузы по сравнению с сезоном-2017/18 снизится на 1,3 млн т до 3,5 млн т против 4,8 млн т, что обусловлено уменьшением производства до 12 млн т (еще в июне прогноз был на уровне 15 млн т). Экспортные отгрузки ячменя из России, как ожидается, сократятся на 0,6 млн т до 4,8 млн т — также за счет снижения урожая по сравнению с прошлым годом на 16% до 17 млн т (в июне — 18,5 млн т).



Ранее в июле существенно пересмотрели свои прогнозы и российские эксперты зернового рынка. Так, аналитический центр «СовЭкон» снизил свою оценку нового урожая со 118,6 млн т до 113,9 млн т, в том числе пшенице — с 72,5 млн т до 69,6 млн т. Как говорилось в комментарии аналитиков «СовЭкона», основанием для корректировки прогнозов стали первые данные по урожайности зерновых в южных регионах, а также сохранение засушливой погоды в Поволжье. Компания «ПроЗерно» пересмотрела прогноз валового сбора со 117 млн т до 115,4 млн т (в том числе 70,9 млн т пшеницы), Российский зерновой союз — со 115−120 млн т до 114 млн т (в том числе 69−73 млн т пшеницы), аналитический центр «Русагротранса» — до 115,7 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз валового сбора со 114,7 млн т до 112,8 млн т, в том числе по пшенице оценка скорректирована с 71,5 до 70,8 млн т, по кукурузе — с 12,3 до 11,8 млн т, по ячменю — с 17,8 до 17,5 млн т. Прогноз по экспорту зерна ИКАР находится на уровне 41 млн т. Как пояснил «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, рассчитывать на то, что экспорт зерна будет поддержан за счет переходящих запасов, не стоит. «Расчеты показывают, что, несмотря на колоссальный урожай в прошлом году, переходящие запасы зерна на начало нового сельхозгода оказались меньше, чем в прошлом году», — сказал Рылько. По его словам, их объем составил 17,9 млн т против 18 млн т годом ранее. «Так что резервов поддержки экспорта за счет запасов, по большому счету, нет», — заключил он.



Минсельхоз придерживается сделанного ранее консервативного прогноза, что сбор зерна в этом году составит 100 млн т. В прошлом маркетинговом году Россия собрала рекордные 135,4 млн т зерна. Экспорт в сезоне-2017/18, по данным аграрного ведомства, составил 52,4 млн т, что на 47% выше, чем за прошлый сезон. В том числе объем экспорта пшеницы оценен в 40,4 млн т (в 1,5 раза выше сезона 2016/17), ячменя — 5,8 млн т (в два раза больше), кукурузы — 5,8 млн т (+11%).

