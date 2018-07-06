Владимир Путин поручил увязать субсидии с качеством зерна

Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020 года, предусматривающие увеличение валового сбора сильной и ценной по качеству пшеницы не ниже 32 млн т к 2024 году. Глава государства утвердил перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам развития зернового комплекса и хлебопекарной промышленности, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.



Также Путин распорядился увязать размер субсидий с качеством производимого зерна, установить целевые индикаторы по всему циклу производства зерна и продуктов его переработки, разработать и внедрить систему автоматизированного прогнозирования развития зернового комплекса, а также схемы рационального размещения объектов производства, хранения, транспортировки и переработки зерна. В Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы должны быть определены меры поддержки внедрения в производство научных разработок, в том числе в области селекции. Поручения необходимо выполнить до 1 января 2019 год.



Кроме того, к этому времени Генпрокуратура должна провести проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю и надзору в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.



Сильной и ценной пшеницей называют пшеницу 1-го, 2-го и 3-го классов, согласно ГОСТ, это пшеница на продовольственные, кормовые и технические цели, уточняет директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева. В своей основе показатель клейковины по этим классам должен превышать 23% и выше. Основными классообразующими показателями пшеницы являются не только клейковина и белок, также немаловажны показатели числа падения и натуры. «В последние годы мы наблюдаем провал в производстве этих классов, — прокомментировала Королева «Агроинвестору». — Фактически 1-й и 2-й классы являются самыми хорошими улучшителями хлебопекарных свойств при формировании помольной партии зерна на предприятиях мукомольной промышленности».



По данным Центра оценки качества зерна, доля непродовольственной пшеницы в урожае 2017 года составила почти 32% — это на 3% больше, чем в 2016-м и на 9% выше среднего уровня за прошедшие пять лет. В прошлом году валовой сбор непродовольственной пшеницы превысил 27 млн т, что на 6,2 млн т больше, чем было в 2016 году и почти на 14 млн т выше среднего значения за 2012−2016 годы. Центр обследовал почти 45 млн т мягкой пшеницы урожая-2017 — более половины от объема ее валового сбора. Доля мягкой пшеницы 3-го класса составила 24,3%, 4-го — 43,9%, 5-го — 31,7%. Пшеницы 1-го класса не было выявлено, доля 2-го оказалась на уровне 0,1%, неклассной — столько же. В прошлом году валовой сбор зерна достиг рекордных 135,4 млн т, в том числе 85,9 млн т пшеницы. Таким образом, по расчетам «Агроинвестора», урожай пшеницы 1−3 классов составил около 21 млн т.



По словам Королевой, последним годом, когда производство пшеницы 3-го класса в России превышало 34%, а 2-го — около 1,5%, был 2014-й. В дальнейшем из года в год при увеличении урожайности и объемов валового сбора доля производства пшеницы 3-го класса — основного для выпуска качественных хлебобулочных изделий без применения биологически активных добавок (сухой клейковины, разрыхлителей и т. д. ) — упала до 22%. В 2015 году доля 3-го класса была еще ниже, и в фактическом объеме производства по стране составила немногим более 16,7 млн т, этого достаточно лишь для внутреннего потребления. «Производства пшеницы 1-го класса в промышленном масштабе мы не наблюдаем с 2008 года, когда наше учреждение после упразднения Хлебной инспекции по поручению Минсельхоза приступило к мониторингу качества зерна нового урожая, — рассказывает Королева. — Что касается 2-го класса сильной пшеницы, то ее фактически не было в 2016-м, а во все остальные годы ее производство колеблется от 1% до 3%".



Основными причинами небольших объемов производства пшеницы 1−3 классов Королева в первую очередь считает невысокую заинтересованность аграриев вкладывать дополнительные средства в получение качества, в приоритет ставится обеспечение высокого валового сбора. «Производство зерна увеличивается с момента его выхода на международные рынки, то есть с появления спроса, который только возрастает, — отмечает она. — Но становится понятно, что на мировом рынке зерна высокая конкуренция, и нашим преимуществом должно быть стабильное высокое качество зерна наряду с неукоснительным соблюдением требований, предъявляемых странами-импортерами к параметрам его качества и безопасности».



Цель поручений президента — стимулирование производства и потребления населением качественных изделий хлебопечения и иной продукции переработки зерна. Год назад Роскачество по поручению Минпромторга начало всероссийское исследование качества хлеба. В конце июня 2018-го были подведены его итоги: согласно проверкам, доля хлеба, соответствующего всем требованиям законодательства, составляет около 86%. Качество российского хлеба превзошло ожидания министерства, признавал глава Минпромторга Денис Мантуров. «Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов», — отмечал он.

