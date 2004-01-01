 Доля продовольственного зерна снижается — Агроинвестор
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Аналитика
Доля продовольственного зерна снижается
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
апрель 2018
На фуражную пшеницу в урожае-2017 пришлось 32% от сбора агрокультуры
Урожай пшеницы в прошлом году приблизился к 86 млн тонн
Фото: Д. Абрамов

Доля непродовольственной пшеницы в 2017 году составила почти 32% — это на 3% больше, чем в урожае 2016-го и на 9% выше среднего уровня за прошедшие пять лет. Если оценивать динамику качества мягкой пшеницы за последние пять-шесть лет, то можно обратить внимание на наметившуюся тенденцию снижения доли продовольственного зерна. Об этом на организованной «Агроинвестором» конференции Russian Feed Industry рассказала руководитель информационно-аналитического отдела Федерального центра оценки безопасности и качества зерна Наталия Панферова. «Урожай непродовольственной пшеницы превысил 27 млн т, что на 6,2 млн т больше, чем было в 2016 году и почти на 14 млн т выше среднего значения за 2012−2016 годы», — сравнила она.

Центр обследовал почти 45 млн т мягкой пшеницы урожая-2017 — более половины от объема валового сбора агрокультуры — в 50 регионах восьми федеральных округов. В целом объем проверенного зерна превысил 53 млн т — на 10 млн т больше, чем годом ранее. Доля мягкой пшеницы 3-го класса составила 24,3%, 4-го — 43,9%, 5-го — 31,7%. Пшеницы 1-го класса не было выявлено, доля 2-го оказалась на уровне 0,1%, неклассной — столько же.

Значительнее всего доля непродовольственной пшеницы увеличилась в Уральском федеральном округе — с 34% в урожае 2016 года до 53% в прошлом. Также заметно показатель вырос на Юге — с 15% до 28%. Панферова объясняет это как погодными факторами, так и тем, что наметился четкий переход от экспорта пшеницы 3-го класса к вывозу фуража. «В последние три года они поменялись местами: доля вывоза пшеницы 5-го класса выросла с 3% до 15%, при этом доля поставок 4-го класса практически не меняется и сохраняется на уровне 78−80%", — пояснила она.

Кроме того, производство фуражного зерна растет в регионах, активно развивающих свино- и птицеводство. Хотя, например, Центральный федеральный округ в прошлом году получил меньше непродовольственной пшеницы — 42% от сбора, тогда как в 2016-м ее было 47%. Самой низкой была доля фуража на Северо-Западе — 5% от урожая. Годом ранее показатель составлял 22%, следует из данных Центра оценки безопасности и качества зерна. В Приволжье показатель сохранился на уровне 43%, в Сибири — увеличился с 14% до 16%, в Сверо-Кавказском круге — уменьшился с 27% до 11%.

В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна — 135,4 млн т, в том числе почти 85,9 млн т пшеницы. Лидером по ее производству традиционно стал Юг страны, где получили 25,9 млн т. В ЦФО урожай агрокультуры составил 18,6 млн т, в Приволжье — 17,9 млн т, в Сибирском округе — 9,9 млн т, в Северо-Кавказском — 8,3 млн т, на Урале — 4,4 млн т. В Северо-Западном федеральном округе урожай пшеницы был на уровне 417 тыс. т, на Дальнем Востоке — 280 тыс. т, следует из данных Росстата.

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