 Экспорт зерна замедлился — Агроинвестор
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Рынки
Экспорт зерна замедлился
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
На отгрузки будут влиять приближение конца сезона и опасения поставщиков из-за чемпионата мира по футболу
За девять месяцев сезона-2017/18 Россия экспортировала почти 40 млн тонн зерновых
Фото: «Содружество»

По данным ФТС на 4 апреля экспорт зерновых агрокультур с начала сезона составил почти 40 млн т, что на 39% выше аналогичного периода предыдущего сельхозгода, сообщает Минсельхоз. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 31,2 млн т (+41% к аналогичному периоду сезона-2016/17), ячменя — 4,5 млн т (в 1,9 раза больше), кукурузы — 4 млн т (+1,2%).

По состоянию на 28 марта отгрузки были на уровне 39,2 млн т. Таким образом за последнюю отчетную неделю экспорт зерна составил 818 тыс. т. Этот показатель в 1,8 раза ниже, чем неделей ранее (1,5 млн т), и меньше среднего объема вывоза за последние восемь недель (1,09 млн т), отмечает аналитический центр «СовЭкон». «Несмотря на замедление темпов экспорта, недельный объем по-прежнему заметно превышает прошлогодний показатель, который за соответствующую неделю 2017 года составил 687 тыс. т», — отмечают аналитики центра.

В частности, недельный спад в отгрузках зафиксирован в Новороссийске. Со 2 по 8 апреля через Новороссийский морской торговый порт на экспорт отгружено 218,8 тыс. т российского зерна, сообщает агентство «Зерно онлайн» со ссылкой на данные компании «Трансагент». Такой показатель на 49% меньше, чем на предыдущей неделе и на 33,7% меньше, чем за аналогичную неделю прошлого года. В том числе отгрузки пшеницы снизились на 43% до 213 тыс. т — поставки велись в страны ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Западной и Юго-Восточной Азии. Также было отгружено 6 тыс. т кукурузы (недельное снижение почти на 90%) в страны Северной Африки.

К концу сезона традиционно темпы экспорта сокращаются, хотя итоги за одну неделю еще не являются показательными, говорит директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «Под конец сезона всегда наблюдается снижение торговой активности, и в межсезонье урожай контрактуется более аккуратно. Кроме того, в этом году дополнительные сложности может создать чемпионат мира по футболу, в связи с которым возможны определенные ограничения в работе портов Ростовской области. К тому же до сих пор нет решения по экспортной пошлине на пшеницу: по июнь включительно ставка нулевая, а что будет дальше, пока неизвестно», — пояснил Сизов «Агроинвестору».

Тем не менее, согласно оценке «СовЭкона», экспорт зерна в апреле в полтора раза превысит аналогичный месяц 2017-го, когда было отгружено около 3 млн т зерна. «Оценка «СовЭкона» экспорта зерна в марте составляет 5 млн т, в том числе 3,9 млн т пшеницы. Прогноз экспорта в апреле — 4 млн т, в том числе 3 млн т пшеницы», — уточнил Сизов. В соответствии с мартовским прогнозом «СовЭкона», итоговый вывоз зерна в сезоне-2017/18 составит 50,2 млн т, в том числе 38,3 млн т пшеницы. «Вероятно, в конце апреля мы этот прогноз повысим», — уточнил Сизов.

Последняя оценка Минсельхоза по экспорту зерновых агрокультур в этому году — 52−53 млн т. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к началу апреля зерно и продукты его переработки вывозились в 133 страны, на первом месте — Турция (17% всего экспорта), на втором — Египет (15%), на третьем — Иран (4%). Средняя экспортная цена на российскую пшеницу (4-й класс, FOB Новороссийск, 12,5% протеина) за последнюю отчетную неделю выросла еще на $2 и к 5 апреля достигла $210 за тонну. По данным Минсельхоза, внутренние цены на зерновые продолжали умеренно расти во всех регионах страны. В том числе пшеница в европейской части страны подорожала на 0,4−1,3%, на юге — на 0,4−1,1%, в Сибири и на Урале — на 0,3−1%. Фуражный ячмень повысился в цене на 2,1−2,8% в зависимости от региона, кукуруза — на 4,1−5,3%. Согласно мониторингу «СовЭкона», средние цены предложения на европейской части страны за минувшую неделю увеличились на 100 руб./т на пшеницу 3-го и 5-го классов, до 8775 руб./т и 7100 руб./т, 4-го класса — на 125 руб. до 8000 руб./т.

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