К концу марта экспорт кукурузы из России догнал темп предыдущего маркетингового года. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, по состоянию на 28 марта вывезено 3,9 млн т, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого сезона. Неделей ранее отгрузки отставали от прошлогоднего темпа на 3,4%, в начале февраля — на 5,7%.



Текущая активность вывоза кукурузы связана с ростом экспортных цен, объясняет гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «На старте сезона цены были малоинтересными для экспортеров — на уровне $165/т (FOB, Черное море), и довольно долго — до января — эта цена держалась, чем и объясняется такая слабая динамика отгрузок. Однако в январе цена стремительно пошла вверх на фоне неблагоприятных прогнозов по урожаю в Аргентине, и сейчас мы имеем $200−205/т», — сказал «Агроинвестору» Петриченко. По его прогнозу, до конца сезона достигнутый уровень цен будет сохраняться. «Сейчас вопрос, скорее, заключается в том, будет ли продолжение роста. Однако какое-либо существенное падение маловероятно», — полагает эксперт.



В связи с активизацией спроса на черноморскую кукурузу аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта агрокультуры по итогам сезона до 4,8 млн т против 5,2 млн т годом ранее. На фоне внешнего спроса отмечается укрепление и внутренних цен на кукурузу: на прошлой неделе она подорожала на 275 руб., достигнув максимального в этом сезоне значения в 7,3 тыс. руб./т (EXW, Европейская часть).



Запасы кукурузы на конец сезона могут оказаться рекордно низкими для последних лет — на уровне 0,4 млн т, оценивает «СовЭкон». «Параметры баланса спроса и предложения культуры напоминают сезон-2015/16, когда урожай также составил 13,2 млн т, а экспорт — 4,8 млн т. Участникам рынка тот сезон запомнился резким и неожиданным дефицитом культуры к концу сезона. Итогом которого был скачок цен в апреле-мае на 30%", — напоминают эксперты «СовЭкона». По данным Росстата, в 2017 году урожай кукурузы составил 13,2 млн т, снизившись по сравнению с 2016-м на 2,1 млн т или на 13,5%. К концу февраля остатки кукурузы в сельхозорганизациях составляли 2,6 млн т, что почти соответствует аналогичному показателю прошлого года, в то же время в заготовительных и перерабатывающих организациях запасы сократились на 10,6% до 1,3 млн т.



«Скорее, можно говорить о том, что к концу сезона есть риск возникновения дефицита кукурузы экспортного качества, так как такой кукурузы в Черноземье не так много», — комментирует Петриченко. В то же время он заметил, что на внутреннем рынке традиционно довольно большой объем составляет кукуруза, не соответствующая требования ГОСТа по качеству. «И это также в какой-то степени будет вызывать напряжение на рынке. В том смысле, что вроде бы кукуруза есть, но качества нет», — добавил эксперт.



По оперативным данным ФТС, в целом к 28 марта в страны дальнего зарубежья экспортировано 39,2 млн т зерна, что на 40% больше аналогичного периода прошлого сезона. В том числе экспорт пшеницы составил 30,6 млн т, что на 41% больше, чем в предыдущем сельхозгоду, ячменя — 4,4 млн т (в два раза больше). Согласно прогнозу Минсельхоза, по итогам сезона-2017/18отгрузки зерна за рубеж могут достичь 53 млн т.

