Производство кукурузы в сезоне-2017/18 уменьшится на 1,8 млн т до 13,5 млн т, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «В связи с чрезмерно высокими температурами в ряде центральных и южных регионов страны в конце июля посевы кукурузы «подгорели», и в период критического восприятия температур потенциал агрокультуры был значительно снижен», — рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев.



Ожидаемое сокращение сбора кукурузы пока не способствовало росту цен на нее. По данным ИКАР, в середине ноября цена на агрокультуру в ЦЧР составляла 5,9 тыс. руб./т на условиях самовывоза и 6,4 тыс. руб./т на воротах переработки с доставкой. Кукуруза подешевела на 40−50%, по сравнению с показателями прошлого года, отмечает гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. Причину падения руководитель видит в отсутствии интереса к кукурузе со стороны экспортеров.







Однако в течение сезона кукуруза должна вырасти в цене. «Все шансы у нее есть: производство в этом сезоне может быть снижено на 1 млн т только по ЦФО, а по России в целом — почти на 2 млн т, — говорит Зайцев. — Многое будет зависеть от того, успеют ли собрать весь урожай, а также какой официальный уровень рефакции будет обозначен Росстатом. Однако можно с уверенностью сказать, что превысить производство прошлого года не удастся». И хотя мировой рынок с высокими запасами и низкими ценами станет ограничителем роста стоимости данной агрокультуры, есть некоторая вероятность повышения цены за счет нехватки качественного предложения внутри страны.







При этом Зайцев не исключает, что в следующем году темпы прироста посевов кукурузы на фоне снижения динамики роста ее потребления внутри страны и отсутствия новых рывков экспортного спроса, сократятся. «Но до сева еще далеко, а ситуация со снижением производства кукурузы в текущем сезоне может успеть положительно отразиться на ценах, и тогда стагнации по площадям может не случиться», — добавляет эксперт.



По данным Минсельхоза, кукуруза на зерно на 27 ноября обмолочена с 2,24 млн га или 77,4% к уборочной площади (в 2016-м — 2,37 млн га). Намолочено 11,5 млн т (в 2016-м — 13,7 млн т), при урожайности 51,6 ц/га (57,9 ц/га годом ранее).

