В 2017 году мировые затраты на импорт продовольствия вырастут на $86 млрд или на 6%, до $1,4 трлн, говорится в «Продовольственном прогнозе» Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). «Резкое повышение грузовых тарифов, увеличивающийся спрос и укрепляющиеся цены на большинство продовольственных товаров, как ожидается, поднимут стоимость глобального импорта продовольствия на второй по величине уровень в истории», — отмечается в докладе.



Рекордный рост стоимости глобальной торговли в первую очередь продемонстрируют такие сегменты как животноводческая продукция и зерно. Объем импорта молока в денежном выражении по итогам года прибавит $38 млрд или 51% в связи с рекордным мировым спросом и значительно увеличившейся удельной себестоимостью. В результате в 2017 году молочной продукции в мире может быть импортировано на $112,4 млрд, в том числе на $69,2 млрд — в развитые страны и на $43,1 млрд — в развивающиеся. По аналогичным причинам мировая торговля мясом может увеличиться на 22% и достигнуть рекордного за всю историю показателя в $176,1 млрд, из которых $114 млрд придется на развитые страны и $62,1 млрд — на развивающиеся. Стоимость импорта зерновых агрокультур вырастет на $25 млрд до $180 млрд в результате увеличивающегося мирового спроса на кукурузу и удорожания перевозок. «За пшеницу с отправкой из американских портов азиатским покупателям приходится платить по $45/т, что на $12 или 36% больше прошлогоднего тарифа», — говорится в докладе.



Увеличение и волатильность грузовых тарифов, наблюдавшееся на протяжении почти всего 2017 года, является одним из факторов, который наряду с возрастающим спросом оказывает существенное влияние на денежные объемы мировой торговли, отмечают эксперты ФАО. «В качестве доказательства тенденции Baltic Dry Index, который отражает среднюю стоимость морских перевозок, за 10 месяцев к октябрю 2017 года вырос почти вдвое по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — констатируют авторы «Продовольственного прогноза».



В связи с этим особую озабоченность у экспертов ФАО вызывает увеличение стоимости импорта продовольствия в наименее развитые страны. Так, рост затрат стран с низким доходом, испытывающих дефицит продовольствия, в 2017 году окажется вдвое выше среднемировых и составит 12%, а наименее развитых стран — 10%.



Продовольствие за год подорожало на 2,5%

Также одним из факторов являются цены на продовольствие, которые повышались в течение всего 2016 года. В начале 2017-го рассчитываемый ФАО Индекс цен на продовольствие стал опускаться, однако потом вновь пошел вверх и к июлю достиг максимума с декабря 2014 года. В октябре цены на продовольствие были в среднем на 2,5% выше октября 2016-го, хотя и на 27% ниже рекордного уровня, зафиксированного в феврале 2011 года. По сравнению с сентябрем мировые цены на основные сырьевые продовольственные товары снизились на 1,3%.



Нисходящий тренд в прошлом месяце зафиксирован по всем основным товарам, используемым для расчета индекса, за исключением зерновых.



Так, индекс цен на молочные продукты в октябре снизился на 4,2%, став первым падением с мая 2017 года. Таким образом, цены на 17,5% превысили октябрьское значение прошлого года, но немного не дотянули до пикового значения, достигнутого в феврале 2014-го. Международные котировки на сливочное масло и сухое цельное молоко в октябре ушли вниз, так как импортеры не спешили закупать товар в ожидании новых поставок из Океании. Котировки на сыр оказались более стабильными благодаря сложившейся на рынке равновесной ситуации, отмечает ФАО.



Цены на мясо в октябре уменьшились на 0,9%, продолжив начавшуюся в июле этого года тенденцию к умеренному снижению. Острая конкуренция между экспортерами и вялый импортный спрос обусловили наблюдаемое в последние месяцы падение мировых цен на свинину. Также понижательная тенденция наблюдалась в отношении баранины, цены на которую сбил сезонный рост поставок из Океании. При этом котировки на говядину продолжили начавшийся три месяца назад рост в свете ограниченности спотового предложения из Океании. Цены на мясо птицы оставались стабильными.



Мировые цены на сахар продолжают снижаться, в октябре они опустились еще на 0,7%. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года котировки упали уже на 36%. В прошлом месяце сокращение продолжалось в связи с ожиданием роста предложения на фоне лучших, чем ожидалось прогнозов на урожай сахарной свеклы в Евросоюзе и наращивания производства в России, констатируют аналитики международной организации. Также снижению международных цен способствовало ослабление бразильского реала, повысившее потенциал наращивания бразильского экспорта.



Растительные масла в октябре подешевели на 1,1% и приблизились к уровню цен, зафиксированному год назад. «Такое снижение было обусловлено главным образом изменением цен на пальмовое и соевое масла. Цены на пальмовое масло уменьшились ввиду того, что запасы в Малайзии превысили намеченный уровень, а также в перспективе увеличения производства в Юго-Восточной Азии, тогда как цены на соевое масло просели в связи с хорошими видами на урожай соевых бобов в США и общемировыми прогнозами по предложению в 2017/18 году», — отмечают аналитики ФАО. Снижение котировок затронуло и подсолнечное масло, что связано с предложением значительных объемов на рынке черноморского региона.



В отличие от остальных групп, мировые цены на зерновые в октябре немного поднялись, на 7,4% превысив уровень октября 2016-го. В частности, подорожал рис ввиду сезонных ограничений на поставку риса «японика» и ароматического риса. В США несколько выросла цена на кукурузу, тогда как в Южной Америке предложение на рынке значительных объемов кукурузы привело к ее снижению. Котировки на пшеницу в целом были ниже в результате предложения на экспорт крупных партий из черноморского региона, а также усиления конкуренции между экспортерами.

