Аналитики зернового рынка начали снижать свои прогнозы по валовому сбору кукурузы в России в этом году. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) изменил свою оценку с 15,2−15,6 млн т до 13,7−14,2 млн т. Как пояснил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев, текущая уборочная кампания на юге страны показывает совсем не тот уровень урожайности, который ожидался.



«Это связано с тем, что были высокие температуры в период формирования початка, в период налива зерен. Мы ожидали, что в различных районах Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области будут последствия засухи, однако они оказались более существенными», — отметил Зайцев. Кроме того, засуха значительно повлияла на посевы в республиках Северного Кавказа. «В Северо-Кавказском федеральном округе наблюдается серьезное падение урожайности. Есть снижение и по Центру: хотя уборка здесь только начата, мы в ходе нашего обследования и здесь зафиксировали снижение сбора с гектара. От жары в последнюю декаду июля преимущественно пострадали Воронежская, Белгородская и часть Курской области. Урожайность снижена, початок не сформирован до конца, зерно зачастую легковесное», — рассказал Зайцев. Согласно обновленному прогнозу ИКАР, общий валовой сбор зерна в стране в этом году составит 131,2−133,1 млн т, в том числе 82,5−83,5 млн т пшеницы.



Пересмотрела свои оценки и аналитическая компания «ПроЗерно». Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор Владимир Петриченко, прогноз урожая кукурузы, ранее находившийся на уровне 16 млн т, снижен до 14,7 млн т. «Это связано с тем, что для кукурузы Черноземья и Поволжья не хватило теплых солнечных дней», — пояснил Петриченко. Таким образом, признал он, производство кукурузы на зерно будет ниже рекордного уровня в 15,3 млн т, зафиксированного Росстатом в 2016 году. Впрочем, по мнению эксперта, и в прошлом году озвученных официальной статистикой объемов достигнуто не было. «В 2016-м, по моей оценке, было 14,2−14,3 млн т. Сейчас в реальности может быть такой же урожай, может быть, немного больше. Но, по официальным данным, он действительно окажется меньше», — констатировал Петриченко. По уточненному прогнозу «ПроЗерно», общее производство зерна будет на уровне 132,4 млн т, в том числе 81,9 млн т пшеницы.



Не ждет повторения зафиксированного Росстатом прошлогоднего рекорда и аналитический центр «СовЭкон». «Ожидания очередного рекордного урожая кукурузы расходятся с действительностью. Рекордные площади сева «царицы полей» не подкрепляются высокой урожайностью. Практически во всех основных производящих регионах урожайность ниже, а в ряде регионов заметно ниже прошлогодних показателей: в Центральном федеральном округе — на 10 ц/га, в Южном — на 3,6 ц/га, в Северо-Кавказском — на 15 ц/га», — говорится в сообщении центра. При этом в отличие от прошлого сезона, в этом году урожайность снижается по мере расширения площади уборки. «Особенно это характерно для Центрального федерального округа. Если стартовая урожайность кукурузы в этом году в ЦФО была 77 ц/га, а в прошлом году — 70 ц/га, то к концу сентября соотношение стало противоположным: 61 ц/га против 72,5 ц/га», — подсчитал «СовЭкон». Новый прогноз центра выйдет в конце недели.



Минсельхоз в свою очередь ожидает, что производство кукурузы будет на 2 млн т меньше показателя 2016-го. «Кукурузы не будет больше, чем в прошлом году. На 2 млн т будет точно меньше», — сказал директор департамента растениеводства агроведомства Петр Чекмарев на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной 22 сентября журналом «Агроинвестор». По словам Чекмарева, несмотря на то, что изначально были хорошие виды на урожай, в течение лета подвела погода. «Недостаточно было тепла, для того чтобы кукуруза сформировала хорошую урожайность», — пояснил он.



По данным Росстата, в этом году посевные площади кукурузы на зерно выросли на 7,4% до 3,1 млн га. Ко 2 октября убрана почти треть, намолочено 4,6 млн т в бункерном весе. Это на 1 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года, однако урожайность в среднем на 9% ниже прошлогодней (48 ц/га против 52,7 ц/га в 2016-м). В том числе на Северном Кавказе, на который приходится пятая часть всех посевов кукурузы на зерно, урожайность составляет 46,4 ц/га, что на 26% ниже прошлогоднего показателя. На Юге России, где убрано уже две трети площадей, урожайность ниже прошлогодней на 8% и равняется 46,8 ц/га. В Центре страны, где пока обмолочено лишь менее 10% посевов, урожайность кукурузы составляет 63,3 ц/га, что на 9,5 ц/га или на 13% меньше, чем годом ранее. Гибель посевов кукурузы и перевод на корм, по данным Минсельхоза, в этом году произошли на 6% посевных площадей или 191 тыс. га.

