В ходе конференции Russian Crop Production — 2017/18 журнал «Агроинвестор» представил первый рейтинг крупнейших агрохолдингов по площади земель в обработке. В топ лидеров вошло 22 компании, которые, по расчетам, вместе обрабатывают около 6,4 млн га сельхозземель в более чем 30 регионах — в основном Центра, Приволжья и Юга страны. По данным учета 2016 года, на долю крупнейших компаний приходилось около 8% российской пашни. Главный критерий составления рейтинга — посевы под урожай прошлого года.



Ряд крупных игроков по тем или иным причинам не предоставили данные о площади своих посевов. Поскольку, согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, в котором она ранжирует агрохолдинги по величине земельного банка, известно, что они контролируют достаточно большие объемы земель, показатели по этим участникам рынка «Агроинвестор» оценивал с помощью открытых источников, в том числе отчетности компаний и публикаций в СМИ, представителей региональных агроведомств, поставщиков средств производства и др. При этом компании из нижней части рейтинга более охотно предоставляли данные. Чем выше позиции — тем больше оценок. Отчасти это может быть связано с тем, что лидеры рынка растут слишком быстро, а также с включением в севооборот земель, которые юридически еще им не принадлежат. Например, пока участок оформляется, на что может потребоваться немало времени, компания уже может начать его возделывать.



В число крупнейших игроков по размеру посевов вошли не только растениеводческие холдинги, но и те, кто специализируется на животноводстве. В частности, среди лидеров есть холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра — один из крупнейших в стране производитель молока, ГАП «Ресурс», активно развивающий птицеводческое направление, татарстанский холдинг «Агросила», также выпускающий и перерабатывающий мясо бройлера и инвестирующий в развитие молочного сегмента, и другие. Среди чисто растениеводческих компаний можно выделить «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова. Это единственная компания рейтинга, за ходом полевых работ которой можно следить на ее сайте в режиме реального времени благодаря тому, что на технике установлены GPS-датчики и другая электроника, позволяющая контролировать местоположение машин, расход средств производства и эффективность работы. Также достаточно подробно раскрывает информацию о своем растениеводческом бизнесе группа «Русагро». При этом в списке лидеров есть и крайне непубличные компании, малоизвестные на федеральном уровне, например, холдинги «Василина» и «Био-Тон», работающие в Приволжье.



В первую тройку вошли холдинги «Продимекс», «Мираторг» и «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева — по всем трем в рейтинге даны оценочные показатели объемов посевной площади. При этом, поскольку разница между «Агрокомплексом» и «Русагро», занимающей четвертую строку с подтвержденным показателем посевов на уровне 459 тыс. га, составляет всего 1 тыс. га, реально холдинг Вадима Мошковича может быть и на третьей позиции. Кроме того, неоднозначны данные и оценки по агрохолдингам, в структуре которых есть животноводческие дивизионы и большую площадь занимают культивируемые пастбища, которые могут засеваться многолетними или однолетними кормовыми агрокультурами. Единого мнения — стоило ли учитывать в рейтинге такие посевы — у опрошенных «Агроинвестором» экспертов и участников рынка нет. Без их учета, в частности, «Мираторг» оказался бы в середине списка — в прошлом году зерновыми агрокультурами у него было занято около 243 тыс. га.







Рейтинг не претендует на полноту и безоговорочную достоверность информации. При его подготовке у компаний запрашивались данные по посевной площади под урожай 2016 года, однако, не исключено, что из-за путаницы в определениях и формулировках некоторые из них в итоге озвучили или оценили размер пашни, а не посевную площадь. «Рынок очень непрозрачен, информацию по нему добывать сложно, поэтому мы можем где-то ошибаться. Поэтому первый рейтинг — скорее, приглашение к диалогу, мы надеемся с помощью участников рынка в следующий раз сделать его более точным», — отметил в ходе презентации топа лидеров главный редактор «Агроинвестора» Николай Лычев.



Подробнее рейтинг будет представлен в октябрьском номере «Агроинвестора»

