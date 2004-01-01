Минсельхоз повысил свой прогноз валового сбора зерновых агрокультур в этом году до уровня 127 млн т, признав, что урожай может побить рекорд советских времен. Как заявил глава министерства Александр Ткачев на заседании правительства в четверг, до последнего времени ведомство было осторожно в своих оценках из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов. «Но сегодня убрано уже 85% посевных площадей, намолочено почти 122 млн т в бункерном весе. И мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай, может быть, за всю историю России — и, конечно, Советского Союза», — объявил Ткачев.



Несколькими днями ранее — 23 сентября — о том, что «похоже, будет опять рекордный урожай» заявил президент Владимир Путин. Ткачев, в свою очередь, напомнил, что на текущий момент рекорд на территории России был зафиксирован в 1978 году, когда было собрано 127 млн т (без учета Крыма). «В этом году мы этот рекорд побьем, не сомневаюсь», — выразил уверенность министр. На экспорт, по оценке Ткачева, в этом сезоне будет отправлено 40−45 млн т. На сегодняшний день вывоз превысил показатели прошлого года уже на треть: отгружено более 10 млн т зерна, в том числе почти 8 млн т пшеницы. «При благоприятной ситуации на мировом рынке планируем вывезти почти 45 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы. Рассчитываем, что в этом году Россия снова станет мировым лидером по экспорту пшеницы», — подчеркнул Ткачев.



Эксперты зернового рынка прогнозировали, что сбор зерна в этом году может превысить уровень прошлого года (120,7 млн т) еще в середине июля, когда оценки Минсельхоза находились на уровне 100−105 млн т. В течение августа по ходу уборочной кампании прогнозы экспертов стали резко расти и к настоящему времени превышают 130 млн т. Так, за минувшую неделю аналитическая компания «ПроЗерно» увеличила свой прогноз еще на 2 млн т до 134,1 млн т, в том числе 81,9 млн т пшеницы (в 2016-м — 73,3 млн т), 20,3 млн т ячменя и 16 млн т кукурузы, а аналитический центр «Русагротранса» — на 1 млн т до 133,3 млн т, в том числе 82,3 млн т пшеницы. Прогноз аналитического центра «СовЭкон» — 133 млн т, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — 131−134 млн т.



По данным Минсельхоза на 28 сентября, зерновых и зернобобовых агрокультур намолочено 123,4 млн т в бункерном весе, что с учетом 5-процентной рефакции означает около 117 млн т в чистом весе. Уборка завершена на 86% площадей, урожайность в среднем составляет 30,4 ц/га против 26,1 ц/га на аналогичную дату 2016-го. В том числе по пшенице, которая в стране обмолочена уже с 91% площадей, урожайность превышает прошлогодний показатель на 17%, ячменя, убранного на 93%, — на 20%. Кукуруза пока собрана с чуть более четверти площадей, ее урожайность сейчас ниже прошлого года на 8% и равняется 48 ц/га.



Компенсация перевозок

Для стимулирования экспорта зерна Минсельхоз предлагает в этом году субсидировать железнодорожные перевозки зерна на экспорт из отдаленных регионов. По словам Ткачева, соответствующий проект постановления подготовлен и деньги на эти цели уже найдены. «Он (проект постановления) находится на согласовании в заинтересованных органах власти», — указал Ткачев.



После заседания правительства министр подтвердил журналистам, что субсидирование перевозок планируется начать в октябре. По оценке Минсельхоза, на компенсацию экспортных перевозок необходимо 3 млрд руб., что, как сообщалось ранее, позволит вывезти из Сибири, Урала, Поволжья, центра России около 3 млн т зерна. «С учетом невостребованности зерна в этих регионах, цена всегда была занижена на рубль-два, и это делало производство зерна не очень эффективным, не очень рентабельным в этих территориях, а это ни много ни мало около 70% объемов зерна, которое производится в отдаленных от центра и южных портов территориях», — сказал чиновник (цитата по RNS).



В том числе благодаря зерновым экспорт сельхозпродукции по итогам 2017 года может вырасти до $20 млрд. «В прошлом году она составляла $17 млрд. То есть это значительный рост, и это говорит о нашем экспортном потенциале не только по зерну, но и по мясу, растительному маслу, сахару», — сказал Ткачев.



Предлагаемый Минсельхозом новый механизм по стабилизации цен выглядит более разумным, чем интервенционные закупки зерна, ранее говорил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В то же время, по его словам, в настоящее время российские порты и так полностью загружены. «Экспорт сейчас и так идет максимально возможными темпами. И если даже мы везем бесплатно, портов от этого больше не станет. Поэтому в краткосрочной перспективе — в ближайшие недели, а то и месяцы — при помощи такого механизма снять с рынка зерно не получится», — отмечал Сизов «Агроинвестору». С тем, что инфраструктура работает на полную мощность и поэтому нарастить экспорт будет крайне сложно, согласен и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако, по его словам, обнуление пошлин, вероятно, сможет приподнять падающие цены на зерно. «Насколько, пока сложно сказать. Однако напряжение по предложению зерна это не снимет: больше вывозить не станут, даже если это будет дешевле», — выражал уверенность Петриченко.



Ранее правление РЖД, со своей стороны, приняло решение об установлении скидки в 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна из ряда регионов в российские порты. Понижающий коэффициент будет действовать на перевозку из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018-го. Она будет распространяться на транспортировку пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха фасоли и других зерновых грузов. Кроме того, 15 сентября правительство утвердило правила субсидирования затрат на транспортировку сельхозпродукции из центральных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток. Как заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович, компенсация части логистических экспортных затрат сначала будет работать в порядке пилотного проекта: в 2017-м механизм будет протестирован на отдельных компаниях, «а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере».

