Сев озимых агрокультур в России преодолел отставание от прошлых лет. По оперативным данным Минсельхоза, к 27 сентября работы проведены на площади 11,7 млн га, что составляет около двух третей от прогнозной. В прошлом году к этой дате было засеяно 10,9 млн га. Как отмечает аналитический центр «СовЭкон», сейчас посевная кампания вышла на рекордный график, что прежде всего связано с ее высокими темпами на юге страны. Так, по данным Минсельхоза, в Южном федеральном округе уже засеяно на 870 тыс. га больше, чем на аналогичную дату прошлого года, работы проведены на 56% площадей от запланированных. В Северо-Кавказском округе, где посевная проведена на 10%, темпы работ обгоняют прошлый год на 124 тыс. га. В центре страны и Поволжье наблюдается отставание от прошлогоднего графика, однако оно незначительно.



В целом, по данным Минсельхоза, сев озимых в этом году планируется провести на 17,5 млн га. Более трети из них придется на Южный федеральный округ — почти 6 млн га, еще 2,3 млн га — на Северный Кавказ, 4,8 млн га займут посевы в Поволжье и 3,9 млн га — в Центре страны. Как следует из презентации, представленной главой департамента растениеводства Минсельхоза Петром Чекмаревым на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор», 86,7% посевов озимых зерновых агрокультур придется на пшеницу, которая займет 15,1 млн га. Рожь будет посеяна на 1,5 млн га (8,7% от всей площади озимого сева), ячмень — на 600 тыс. га (3,3%), тритикале — на 300 тыс. га (1,3%).



Впрочем, по мнению экспертов «СовЭкон», прогноз Минсельхоза по площадям может оказаться излишне консервативным. «В прошлом году озимые культуры были посеяны на рекордной площади в 18,1 млн га против 17 млн га годом ранее. Расширение площадей под озимыми во многом предопределило рекордный урожай 2017 года, который прогнозируется «СовЭконом» на уровне 133 млн т. Площадь сева озимых под урожай 2018 года, вероятно, окажется близка или даже превысит показатели прошлого года», — говорится в сообщении центра. Согласно данным Росстата, из засеянных в 2016-м озимых на зерно сохранилось 16,8 млн га — на 745 тыс. га больше, чем годом ранее. В том числе 14,9 млн га пшеницы, 1,2 млн га ржи, 510 тыс. га ячменя и 168 тыс. га тритикале.



Как ранее говорил Чекмарев, начало сева озимых в этом году затянулось из-за погодных условий, которые не благоприятствуют высокому урожаю в 2018-м. «За счет дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год будет не совсем приятная для урожая», — отмечал чиновник. В результате, по его словам, «следующий год пока мало предвещает хороший урожай».



В то же время гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ожидает, что урожай зерна в 2018 году вновь может превысить 100 млн т. «Если посмотреть на историю сбора за последние 20 лет, то можно сказать, что мы вышли в производстве зерна на уровень более 100 млн т. И я не готов сказать, что в 2018 году у нас прогнозируются какие-то погодные и другие неблагоприятные катаклизмы, которые бы нам грозили уходом в «100 минус». Я думаю, такого не будет», — сказал Петриченко в ходе конференции Russian Crop Production — 2017/18. Согласно обновленному прогнозу «ПроЗерно», урожай зерновых в этом году составит рекордные 134,1 млн т (в 2016-м — 120,7 млн т), в том числе 81,9 млн т пшеницы (73,3 млн т в 2016-м), 20,3 млн т ячменя (17,9 млн т) и 16 млн т кукурузы (15,3 млн т).

