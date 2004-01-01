Прогнозируемая площадь сева озимых агрокультур под урожай 2018 года составит 17,45 млн га, что на 0,5% или 89,9 тыс. га больше, чем под урожай этого года. Как следует из данных Минсельхоза, на 226,1 тыс. га до 4,76 млн га вырастут посевы в Приволжском федеральном округе, на 8,6 тыс. га до 369 тыс. га — в Сибири, на 4,6 тыс. га до 3,9 млн га — в Центре, на 3 тыс. га до 103 тыс. га — в Северо-Западном округе.



При этом в Южном федеральном округе, на который приходится более трети всех посевов озимых агрокультур, прогнозируется сокращение площадей почти на 130 тыс. га до 5,98 млн га. Незначительное снижение ожидается и на Северном Кавказе — на 20 тыс. га до 2,27 млн га. Из них около 2 млн га придется на Ставропольский край, сообщает пресс-служба администрации региона. По словам первого зампредседателя правительства Ставрополья Николая Великданя, одной из первых высеваемых агрокультур станет рапс, который займет свыше 100 тыс. га. Однако ситуацию осложняют неблагоприятные погодные условия. По словам Великданя, засушливая погода и недостаточный запас влаги в почве вынуждают аграриев Ставрополья сдвигать начало осеннего сева на более поздние, чем обычно, сроки.



По словам президента Российского союза зернопроизводителей Павла Скурихина, немаловажным фактом в принятии решения по величине озимого клина текущего года сыграла информация по прогнозному урожаю на фоне высоких переходящих остатков, особенно по пшенице. «Поэтому сельхозпредприятия стараются диверсифицировать ценовые риски, производя частичную замену злаковых колосовых на зернобобовые, масличные агрокультуры и кукурузу на зерно, которые востребованы у животноводов на внутреннем рынке, а также как экспортный товар на мировом рынке. Однако в силу отраслевой специфики сельское хозяйство не предусматривает ежегодных кардинальных изменений, поэтому основным фактором, по нашему мнению, в текущих коррекциях озимого клина продолжает быть именно выстроенный севооборот», — сказал Скурихин «Агроинвестору». Кроме того, добавил он, в ряде регионов ЦФО и ПФО в оборот вводятся неиспользуемые земли сельхозназначения, что находит свое отражение в коррекции севооборота.



Сев озимых уже начат в отдельных регионах Приволжского, Сибирского и Уральского округов. Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 23 августа он проведен на 617,3 тыс. га или 3,5% к прогнозной площади. Таким образом, от прошлогоднего темпа сев в среднем отстает на 28%. При этом на Урале озимыми уже засеяно более 22% прогнозируемых площадей, на Северо-Западе — 20%, в Поволжье — 11%. Среди регионов в тройку лидеров входят Оренбургская область, где под урожай 2018 года посеяно 121 тыс. га, в среднем хозяйства региона отводят под озимые пятую часть угодий, Татарстан с 113 тыс. га и Саратовская область с 94 тыс. га. О начале сева озимых также отчитался Минсельхоз Башкирии — здесь работы проведены на 66,5 тыс. га, 93% приходится на озимую рожь, 5% — на пшеницу, 2% — на тритикале. Более половины районов начали сев под урожай 2018 года в Самарской области, в этом году в регионе урожайность озимых на четверть превысила показатель предыдущего года. Одновременно с уборкой зерновых и зернобобовых посевные работы начались в Ульяновской области. «Многие хозяйства уже приступили к севу озимых культур. Таким образом, аграриям придется вести параллельно разные виды полевых работ», — констатировал министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семенкин.



В прошлом году посевные озимых в стране увеличились на 302,6 тыс. га и составили 17,36 млн га, сообщал Минсельхоз. Как следует из информации Росстата, озимые на зерно сохранились на 16,78 млн га. С каждым годом гибель озимых уменьшается, отмечал весной директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «Были годы, когда и 1,5 млн га мы теряли, и когда 4 млн га у нас гибло», — говорил чиновник. По его словам, низкая гибель озимых связана не только с погодными условиями, которые были хорошими, но и с улучшением технологий аграриями. «Надо сказать, что сельхозпроизводители научились работать по технологиям, и гибель с каждым годом все меньше и меньше за счет того, что достаточно внесено минеральных удобрений с осени, хорошие семена засевают, и техника тоже уже отработана», — подчеркнул Чекмарев.



В структуре посевов озимых зерновых под урожай 2017 года удельный вес пшеницы составлял 85,6%, еще 9,5% приходилось на рожь, 3,2% — на ячмень, 1,6% — на тритикале. Агрокультуры перезимовали хорошо, предопределив высокую урожайность в этом году. «Прохладная и влажная погода весной сформировала хорошие влагозапасы, которые конвертируются в высокую урожайность», — ранее говорил «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По данным Минсельхоза, к 23 августа средняя урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур равна 37,7 ц/га против 30,4 ц/га в 2016-м.



«Прошлогоднее увеличение посевных площадей озимого клина с учетом хорошей перезимовки и минимальной гибели за последние годы создало хорошие перспективы высокого валового урожая в текущем году. Основной озимой зерновой агрокультурой является пшеница. Именно по ней с начала уборочной кампании наблюдаются высокие показатели урожайности», — пояснил Павел Скурихин. При этом он подчеркнул, что для повышения рентабельности зернопроизводства необходимо использование качественного семенного материала. «Благодаря господдержке хозяйства в регионах стали уделять особое внимание качеству семян. Это обстоятельство также отразилось на развитии растений и высоких результатах», — полагает эксперт.

