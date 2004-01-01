Сев озимых агрокультур в России к 19 сентября проведен на площади 9,3 млн га или 53,1% к прогнозной площади, сообщает Минсельхоз. Темпы работ лишь незначительно отстают от уровня прошлого года, когда к этой дате было засеяно 9,4 млн га. В том числе в Приволжском федеральном округе посевная проведена на 3,9 млн га, что составляет 82% от прогноза, в то время как в 2016-м к этой дате было засеяно 4,1 млн га.

В Центральном федеральном округе озимые заняли 2,7 млн га, что почти на 300 тыс. га меньше, чем в это время год назад, и составляет 69% от прогнозной площади. В Южном федеральном округе, напротив, сев идет с опережением прошлогоднего графика — работы проведены на 2,2 млн га (37% от плана), в то время как в 2016-м на эту дату было 1,9 млн га. В Сибирском федеральном округе озимые занимают 278 тыс. га, что составляет 76% от прогнозной площади, на Урале — 70 тыс. га (105% от прогноза), в Северо-Западном — 44 тыс. га (43%).

В целом, согласно оценке Минсельхоза, сев озимых под урожай 2018 года планируется провести на 17,45 млн га, что на 0,5% или 89,9 тыс. га больше, чем под урожай этого года. При этом в разрезе агрокультур картина будет стабильной, полагает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Как ожидается, будет традиционное некоторое уменьшение площадей под рожью, что является трендом всех последних лет, и увеличение под пшеницей. По тритикале картина достаточно стабильная, к севу же ячменя пока не приступили: южные регионы начнут его чуть позже», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.

На Ставрополье, по плану краевого Минсельхоза, осенний сев будет соответствовать параметрам 2016 года: предстоит посеять около 2 млн га озимых, в том числе 1,5 млн га зерновых агрокультур, 79,9 тыс. га рапса и 31,3 тыс. га кормовых. К 15 сентября сельхозорганизации края посеяли озимый рапс на 45,8 тыс. га, что составляет 67,7% к плану. В Башкирии сев озимых уже идет и его темп практически аналогичен прошлогоднему, сообщает аграрное ведомство региона. Посевные работы в республике проведены на 410 тыс. га, что составляет 59% от плана, в том числе 217 тыс. га заняла озимая рожь, 170 тыс. га — озимая пшеница, 17 тыс. га — тритикале. В Воронежской области посевная проведена на 488 тыс. га или 73% от прогноза, состояние агрокультур оценивается как хорошее и отличное. «Во всех агроэкологических районах области пахотный слой почвы имеет хорошие запасы влаги — 30−35 мм, что на фоне оптимального температурного режима создает гарантии получения дружных всходов озимых и их хорошее развитие в осенний период. На посевах всех сроков сева отмечается хорошая полевая всхожесть, достигающая 85−90% от нормы высева — 400−450 шт./кв. м», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Воронежской области. В Краснодарском крае осенняя посевная кампания стартовала 15 сентября, озимыми будет занято 1,6 млн га, ранее говорил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Согласно данным властей региона, из общего объема семян, предназначенных для сева, 26% или 103,7 тыс. т придется на элитные, 74% или 295 тыс. т — на семена 1−4-й репродукции.

По словам Петриченко, погодные условия в целом пока позволяют провести сев озимых в запланированные сроки. «Насколько мне известно, серьезных проблем с погодой нет, и сигналов о значительном ухудшении состояния посевов не поступало. Гидрометцентр отмечает в некоторых регионах пониженные запасы влаги, а в ряде районов уборку останавливали из-за излишних осадков. Но в целом состояние посевов по основным регионам оценивается как хорошее и удовлетворительное. На Урале и в Западной Сибири состояние растений также хорошее, озимые взошли и находятся в фазе третьего листа», — рассказал Петриченко.

По данным Гидрометцентра, в южных районах Центрального и Приволжского округов в первой декаде сентября прошли дожди, пополнившие влагозапасы в почве, лишь в ряде районов в течение четырех-шести дней они ухудшались из-за дождей и переувлажнения верхнего слоя почвы. На юго-востоке Поволжья, напротив, погодные условия были малоблагоприятными из-за дефицита осадков и влаги в почве. В отдельных районах Уральского федерального округа и на северо-востоке Западной Сибири в начале сентября наблюдались заморозки в воздухе и на поверхности почвы (до −2…−0°С), однако на развитии большинства сельхозкультур они не сказались. Во второй декаде сентября, согласно оценке Гидрометцентра, на европейской территории России агрометеорологические условия для проведения сева озимых зерновых, а в северной половине и для появления всходов и роста озимых, были хорошими и удовлетворительными, на Урале и Западном Сибири — в основном удовлетворительными.

В прошлом году посевы озимых в стране увеличились на 302,6 тыс. га до 17,36 млн га, сообщал Минсельхоз. В структуре посевов удельный вес пшеницы составлял 85,6%, еще 9,5% приходилось на рожь, 3,2% — на ячмень, 1,6% — на тритикале. Агрокультуры перезимовали хорошо, предопределив высокую урожайность в 2017 году. «Прошлогоднее увеличение посевных площадей озимого клина с учетом хорошей перезимовки и минимальной гибели за последние годы озимых агрокультур создало хорошие перспективы высокого валового урожая в этом году», — ранее говорил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.