В настоящее время идет закладка будущего урожая, и на сегодняшний день прогноз на следующий год неутешительный, сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор». «С озимыми по осени затянулся посев — в Поволжье, в Центральном федеральном округе, хотя сейчас за счет Юга успели догнать. Идет с опозданием уборка урожая — вспашка, обработка почвы затягивается, что тоже не в плюс», — сказал Чекмарев.

Кроме того, по словам чиновника, погода в этом году не благоприятствует высокому урожаю в 2018-м. «За счет дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год не совсем будет приятная для следующего урожая», — отметил он. При этом он напомнил, что после сезонов с высоким валовым сбором зачастую бывают неурожаи. «И следующий год пока мало предвещает хороший урожай, так что в этом году надо иметь запасы на следующий год», — заключил Чекмарев.

По оперативным данным Минсельхоза, к 21 сентября сев озимых агрокультур проведен на площади 10 млн га или 57,5% к прогнозной площади (в 2016-м — 10,1 млн га). Уборочные работы по зерновым и зернобобовым агрокультурам завершены на 80,9% посевных площадей, намолочено 117,7 млн т зерна в бункерном весе при урожайности 30,9 ц/га (в 2016-м — 26,5 ц/га).

Как отметил Чекмарев, уборочная кампания сейчас продолжается в сложных погодных условиях. «Идут дожди, особенно в Сибири, где уборка идет плохо. В Северо-Западном федеральном округе ситуация тоже не очень хорошо складывается. Ну и в ближайшее время обещают снег в этих регионах, это тоже осложняет ситуацию в уборке урожая», — сказал чиновник. Кроме того, по его мнению, в этом году не стоит ждать высокого урожая кукурузы, которая на текущий момент убрана на 19% площадей. «Кукуруза в этом году нас подвела, потому что недостаточно было тепла, для того чтобы кукуруза сформировала хорошую урожайность, несмотря на то что, были очень хорошие виды», — констатировал Чекмарев. В 2016-м году, по данным Росстата, урожай кукурузы составил рекордную величину в 15,3 млн т.

Согласно прогнозу Минсельхоза, общий валовой сбор зерна в этом году может составить 110 млн т.