По прогнозу Ассоциации садоводов России, общее производство яблок в стране в этом году снизится на 15−20% (в 2016-м было собрано более 700 тыс. т). Весной во многих регионах во время цветения были заморозки, из-за которых пострадали многие старые сады, которые обычно начинают цвести раньше, чем молодые. В первую очередь это касается Тамбовской, Липецкой, Курской и других центральных областей, уточняет президент организации Игорь Муханин. «Сказалось и холодное лето, — добавляет он. — В результате урожай как яблок, так и ягод созревал с опозданием от оптимальных сроков порой на две-три недели».

В первую очередь ожидается дефицит технического яблока для переработки. По мнению Муханина, в этом виноваты сами переработчики. «Последние 10−15 лет они платили мелким производителям (своим основным поставщикам) слишком мало, чтобы у тех было желание продолжать этот бизнес, — рассказывает он. — Из старых садов поступает до 90% технического яблока, их производство не требует высоких инвестиций, только затраты на уборку. Но при цене в 2,5−3 руб./кг, что заметно ниже себестоимости, трудно что-то зарабатывать и поддерживать сад в нормальном состоянии». Теперь значительная часть старых садов брошена, заросла или корчуется. Хотя они могли давать урожай еще 20−30 лет и обеспечивать потребности переработчиков.

Сейчас все компании предпочитают заниматься интенсивными садами. Но такое производство дает на переработку максимум 3−5% от общего сбора. «Там практически все яблоко хорошее, даже падалицу собирают и продают по 20 руб./кг, — знает Муханин. — При этом многие из таких предприятий в принципе не собирают яблоко на переработку, даже если это возможно, так как получается дороже собрать, чем сдавать».

Рентабельность в интенсивном садоводстве составляет более 100%, утверждает эксперт. «Все бы занимались садами, но это очень капиталоемкая отрасль, — обращает внимание он. — Посадить сад легко и дешево, а вот обеспечить его всем необходимым — дорого». Только хранилище, например, обойдет минимум в 50−60 млн руб. на 1 тыс. т яблок. Также высоки затраты на шпалеру, капельное орошение, удобрения, ядохимикаты и т. д. Поэтому позволить себе такие проекты могут только крупные холдинги.

По данным Ассоциации садоводов России, в этом году в стране запущено уже свыше двух десятков новых фруктовых хранилищ. Самые крупные мощности (на 25 тыс. т) ввела в эксплуатацию компания «Базис» в Кабардино-Балкарии. Сейчас в стране действует фруктовых хранилищ всего на 150 тыс. т, при потребности в 500 тыс. т. «А с учетом того, что мы ежегодно сажаем по 10 тыс. га молодых садов, через два-три года они начнут плодоносить, и потребности в хранении увеличится как минимум до 700 тыс. т», — говорит Муханин.

Дефицит технического яблока будет способствовать росту цен на него, прогнозирует Ассоциация садоводов России. Уже в середине сентября оно стоило до 6−8 руб./кг. Что касается продовольственного яблока, то сейчас, когда стартовала массовая уборка, закупочная цена на него составляет от 25 до 45 руб./кг. «Если евро не вырастет, то в среднем по сезону цена будет на прошлогоднем уровне — от 40 до 60 руб./кг, — считает эксперт. — А вот ягоды подорожали в полтора раза, в первую очередь малина и земляника».