Несмотря на действующее с 2014 года продовольственное эмбарго, Россия остается крупнейшим импортером яблок. Как говорится в июньском обзоре Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), ввоз в сезоне-2016/17 (с июля по июнь) составит 670 тыс. т, снизившись по сравнению с прошлым сельхозгодом на 72 тыс. т (10%). «Импорт продолжит уменьшаться на фоне сокращения поставок из Белоруссии и роста поставок из Молдавии, Азербайджана и Сербии», — говорится в докладе. Как и годом ранее, второе место по объемам импорта сохраняет Белоруссия — 600 тыс. т, на третьем — Евросоюз (430 тыс. т).



Производство яблок в России в 2016 году Минсельхоз США оценил в 1,33 млн т, что на 24 тыс. т больше, чем годом ранее. Потребление свежих яблок по итогам сезона сократится на 67 тыс. т, однако по-прежнему будет существенно превышать производство — 1,57 млн т, еще 348 тыс. т яблок будет отправлено на переработку.



В целом мировое потребление яблок в сезоне-2016/17, как ожидается, вырастет на 728 тыс. т до 77,2 млн т. Прогноз повышен в первую очередь за счет Китая — мирового лидера в выращивании этого фрукта, где производство на протяжении последних пяти лет стабильно растет и в текущем сезоне составило 43,5 млн т — на 900 тыс. т больше предыдущего сельхозгода. Мировая торговля яблоками, согласно прогнозу FAS USDA, снизится на 3% до 6,17 млн т из-за уменьшения поставок из Евросоюза и Ирана.



Номер один по ввозу груш

Также Россия по итогам текущего сезона сохранит за собой первое место по импорту груш, несмотря на снижение объемов закупок на 8%, полагает FAS USDA. Если в прошлом сезоне объем ввоза составил 267 тыс. т, то в этом он уменьшится до 245 тыс. т «на фоне сокращения поставок из Белоруссии и продолжения действия эмбарго на груши из Евросоюза и ряда других стран». В декабре 2016 года Минсельхоз США ожидал, что по итогам сезона Россия уступит позицию крупнейшего импортера груш Евросоюзу, где холодная погода и дожди в период цветения деревьев привели к потерям урожая в прошлом году. Однако, согласно обновленным данным, Евросоюз останется на втором месте с объемом импорта в 235 тыс. т.



По оценке FAS USDA, валовой сбор груш в России составил 159 тыс. т при потреблении 391 тыс. т. Мировым лидером по производству груш является Китай (19,3 млн т), за ним с большим отрывом следуют Евросоюз (2,28 млн т) и США (707 тыс. т).



В декабре 2016 года министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая на «правительственном часе» в Госдуме, объявил, что в ближайшие семь лет России «выйдет на полное самообеспечение, за исключением тропических фруктов, которые у нас просто не растут». А в мае 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров, также выступая перед депутатами нижней палаты парламента, заявил об уже практически полном отказе от импорта яблок в Россию. По его словам, это стало результатом развития технологий по хранению фруктов. «Вот я не так давно был в Ингушетии, там коллеги, которые выращивают яблоки, построили крупный логистический центр по хранению этих яблок. Причем, прошу заметить, время сбора урожая: сентябрь-октябрь прошлого года, а мы могли попробовать эти яблоки, которые сохраняются по сей день. Существует специальная технология, в советское время такое просто невозможно было себе представить! Поэтому мы практически уже отказались от импорта по этой номенклатуре», — сказал Мантуров (цитата по стенограмме пленарного заседания Госдумы).



«Россия от импорта яблок не отказалась — страна как была, так и остается крупнейшим импортером», — прокомментировал слова Мантурова президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. По его словам, динамика роста собственного производства хоть и положительная, однако остается недостаточной для полного замещения импорта в ближайшей перспективе. Муханин объясняет это невысоким уровнем господдержки садоводства. «За рубежом на закладку садов выделяются серьезные субсидии, а у нас — копейки», — сказал он «Агроинвестору». По данным Минсельхоза, в 2016 году на развитие садоводства из федерального бюджета было выделено 3,34 млрд руб., в том числе 1,84 млрд руб. — на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Кассовое исполнение составило 98,3%.



Как говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, фрукты и орехи в 2016 году оставались основными товарными позициями в структуре импорта сельхозпродукции — на них приходилось 15,4% всех поставок сельхозпродукции в стоимостном выражении. При этом, по данным министерства, в течение календарного года по сравнению с 2015-м отмечено сокращение физических объемов закупок свежих груш, айвы и яблок на 20,1% до 925,3 тыс. т, а цитрусовых — на 1,6% до 1526,8 тыс. т. По данным Росстата, валовой сбор семечковых агрокультур в 2016 году во всех хозяйствах составил 1,85 млн т, в том числе 729 тыс. т — в сельхозорганизациях, 48 тыс. т — в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 1,07 млн т — в хозяйствах населения. Урожайность семечковых во всех хозяйствах составила в среднем 113 ц/га, увеличившись на 14% к уровню 2015 года.

