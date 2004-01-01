«Промсвязькапитал» (владеет холдингом «Белая птица» — седьмое место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам 2015 года) заложит плодовый сад на 100 га в Белгородской области, на днях правительство региона утвердило проект. После выхода на планируемую мощность в 2019 году здесь будут получать 3,2 тыс. т плодов.

«В наших планах — развитие до 2 тыс. га в течение ближайших пяти лет, — рассказал «Агроинвестору» советник президента компании Дмитрий Авельцов. — Оценить общий объем инвестиций я сейчас не готов, первые 100 га обойдутся в 250 млн руб., но в дальнейшем вложения будут меньше, так как мы уже приобретем определенный парк техники». В перспективе на 2 тыс. га станут выращивать преимущественно яблоки. «В первой посадке было немного вишни, но я думаю, дальше вряд ли будем расширять это направление», — уточнил он. Весной прошлого года компания «БП-Трейд», входящая в структуру «Промсвязькапитала», уже высадила в регионе 12 га яблонь и 5 га вишни, сообщал тогда «Интерфакс».



Инвестор намерен не только заложить сады для выращивания товарной продукции, но и создать питомник, а также научную лабораторию под проект. «Этот центр будет заниматься селекцией и районированием импортных сортов яблонь. Мы предполагаем, что примерно половину саженцев станем использоваться в наших садах, остальные — продавать другим участникам рынка», — делится Авельцов. Инвестиции в эту часть проекта пока не оценивались, поскольку идет проектирование. По словам Авельцова, центр появится в 2018 году. «Промсвязькапитал» достаточно активно занимается аграрной сферой, но ранее мы в основном выступали в качестве консультантов по кредитованию, а сейчас сами начинаем аграрный проект», — добавляет он.



Решение начать инвестировать в промышленное садоводство Авельцов объясняет хорошей конъюнктурой рынка. У отечественных производителей есть перспективы для наращивания производства и завоевания доли рынка, которая прежде была занята импортной продукцией, уверен консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский. «Учитывая территориальное расположение Белгородской области, регион должен испытывать дефицит свежих яблок, которые прежде ввозились из Польши и Украины, поэтому проект «Промсвязькапитала» кажется достаточно логичным и своевременным», — комментирует он.







Садоводство — востребованная отрасль

Другой садоводческий проект в Белгородской области тоже реализует непрофильный инвестор: комплекс «Сады Белогорья» входит в холдинг «Агро-Белогорье» (11 место в рейтинге «Агроинвестора» топ-20 крупнейших производителей мяса за 2015 год). В 2016 году компания собрала первый промышленный урожай яблок. С 20 га сада, которые были высажены весной 2015-го, получили более 200 т — примерно в 3,5 раза больше, чем планировалось. Выйти на проектную мощность — 1 тыс. т — сад должен к 2021 году, уточняет пресс-служба «Агро-Белогорья».



О запуске садоводческого проекта холдинг объявил в сентябре 2014-го — вскоре после ограничения Россией импорта продовольствия, в том числе и плодоовощной продукции. Компания высадила 55 тыс. саженцев, смонтировала систему капельного полива. Общие инвестиции в проект до 2017 года оценивались в 87 млн руб., срок окупаемости — до 10 лет.



Еще один крупный инвестор в промышленное садоводство также пришел из другого сектора АПК: холдинг «АФГ Националь», крупнейший в стране производитель риса, в 2015 году начал закладку суперинтенсивного сада в Краснодарском крае. «В 2016 году мы закончили закладку первой очереди на 200 га. Результатами довольны — саженцы показали хорошую приживаемость, собран первый урожай яблок, — рассказал «Агроинвестору» руководитель дивизиона «Сады» «АФГ Националь» Олег Рьянов. — Осенью прошлого года начали закладку второй очереди сада также на 200 га, которую рассчитываем завершить к концу весны».



Планируется, что уже осенью 2017 года будет собран промышленный урожай. К этому моменту компания введет в эксплуатацию первую очередь фруктохранилища на 5 тыс. т, что позволит начать поставки в торговые сети. Осенью холдинг приступит к строительству второй очереди хранилища, тоже на 5 тыс. т. Также в этом году будет завершена организация питомника, перечисляет топ-менеджер. Кроме того, компания продолжает подбор земельных участков под новые сады.



Затраты на закладку суперинтенсивного сада составляют около 5 млн руб./га, на строительство хранилищ приходится до 40% общей стоимости инвестпроекта. В него уже вложено около 800 млн руб., плановые инвестиции в первую очередь — 1,3 млрд руб., уточнял Рьянов ранее.



Садоводство популярно у инвесторов, отмечает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Оно остается одной из самых востребованных подотраслей сельского хозяйства. Для зерновых необходимы тысячи и десятки тысяч гектаров земли и дорогостоящая техника, а для садов много места не нужно. Самые крупные садоводческие хозяйства занимают 1,5−2 тыс. га, в среднем же это несколько сотен гектаров», — рассказывает эксперт.







Импорт все еще большой

Промышленному садоводству и плодоводству мешает отсутствие перерабатывающих предприятий, из-за чего основная часть некондиционной продукции не поступает в переработку, отмечает Шленский. Кроме того, сектор значительно зависит от колебаний курсов валют, так как основной объем саженцев, оборудования для капельного орошения и средства химической защиты поставляется из-за рубежа.



Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов основной проблемой садоводства считает необходимость привлечения долгосрочных инвестиций. Нужно купить землю, саженцы, заложить сад и ухаживать за ним. При этом доход он сможет приносить лишь через пять-шесть лет, говорит он. «Интенсивный сад стоит 1−2,5 млн руб./га в зависимости от региона, плотности посадки, технологии орошения и т. д. », — уточняет Муханин. По его словам, выход на проектную мощность при закладке интенсивного сада занимает три-четыре года. «Если хорошие саженцы, то первый урожай собирается уже на второй год», — добавляет он.



Если вопрос финансирования удалось решить, то дальше начинаются одни плюсы, продолжает Лукашов. Во-первых, исходя из урожайности и оптовых цен, в России садоводство более чем в два раза рентабельнее выращивания зерновых агрокультур. Кроме того, после введения продэмбарго с рынка ушли импортные яблоки, которые сейчас успешно замещаются отечественными. На рынке яблок есть, куда расти, подтверждает Муханин. «В России ежегодно потребляется примерно 2−2,5 млн т яблок, из них в сельхозорганизациях страны выращивается около 700 тыс. т, — приводит данные он. — Еще примерно 1,25−1,5 млн т мы закупаем за рубежом. Какой объем импортировали до кризиса и санкций, примерно такой же ввозим и сейчас. Только если раньше поставляли из Польши, то сейчас — через Белоруссию, Сербию, Молдавию и т. д. ».



Объем российского рынка яблок в 2016 году составил около 2,5 млн т, что примерно на 100 тыс. т больше, чем в 2015-м, при этом к 2020 году он должен вырасти до 3 млн т, прогнозировал ранее президент Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Сергей Королев. В 2015 году доля импорта все еще превышала 70%, хотя ввоз и уменьшился на 15% по сравнению с 2014-м. По итогам 2016-го ввоз сократился примерно на 40%, оценивает союз. По расчетам экспертов, в 2020-м в структуре рынка на импорт будет приходиться менее 7% или около 200 тыс. т.







Сектору нужна господдержка

Благодаря господдержке садоводства в этот сектор пошли как крупные, так и мелкие инвесторы, в 2015 году было заложено около 14 тыс. га садов, в 2016-м — примерно столько же, рассказывал Королев ранее. По его оценке, чтобы достичь плановых показателей производства около 2,8 млн т яблок в 2020 году, в том числе 1,9 млн т в промышленном секторе, необходимо ежегодно высаживать минимум 14 тыс. га, причем 30−40% должно приходиться на суперинтенсивные сады. Однако их закладка обходится примерно в 2 млн руб./га, и предусмотренные субсидии (около 230 тыс. руб./га из федерального бюджета) не позволяют инвесторам делать проекты ощутимо дешевле.



На сегодняшний день в России объем господдержки при закладке садов не зависит от типа будущего сада. При этом для закладки суперинтенсивного сада требуется примерно в четыре раза больше инвестиций, чем для традиционного, акцентирует Рьянов. «Дифференциация субсидий могла бы мотивировать инвесторов к закладке садов высокой интенсивности, которые позволят обеспечить российский рынок высококачественными яблоками и естественным образом минимизировать импорт, — полагает топ-менеджер. — Будущее российского плодоводства за суперинтенсивными садами, которые гораздо раньше выходят на полное плодоношение и дают стабильно высокий и качественный урожай». По его словам, объем поступлений в бюджет от такого сада в несколько раз выше, чем от традиционного.



Активная закладка садов в России началась совсем недавно, и аграриям нужно время на развитие. «Исходя из опыта закладки суперинтенсивных садов в Краснодарском крае, можно говорить о том, что мы готовы составить достойную конкуренцию европейским коллегам, а при должной поддержке государства — занять лидирующую позицию как на российском, так и на международном рынке», — заключает Рьянов.

