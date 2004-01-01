Независимые производители комбикормов продолжат уходить с рынка

Доля независимых комбикормовых заводов на рынке в перспективе снизится до 5−7% с нынешних 10−12%. Такой прогноз озвучил президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев в ходе конференции Russian Feed Industry, организованной «Агроинвестором». По словам эксперта, сейчас в стране по сути нет рынка комбикормов, поскольку животноводческие холдинги стремятся самостоятельно обеспечивать себя кормами, чтобы лучше контролировать их качество и себестоимость. Доля таких игроков на рынке продолжит расти.







В прошлом году объем производства комбикормов в России увеличился почти на 7% до 27,6 млн т, хотя это стало некоторой неожиданностью, признал Афанасьев, поскольку из-за распространения африканской чумы свиней снизились объемы производства свинины в КФХ и ЛПХ. При этом потребность в кормах союз оценивает в 42 млн т. В частности, значительно не удовлетворяются потребности отрасли аквакультуры. В прошлом году было произведено около 320 тыс. т кормов в основном для рыб карповых пород, для ценных пород выпустили всего не более 10 тыс. т, привел данные Афанасьев. «Как кормили так и продолжаем кормить зерном», — посетовал он. «Это отрасль, в которой мы не сдвинулись ни на шаг, — согласился гендиректор Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимир Манаенков. — Комбикорма для аквакультуры продолжают импортироваться».



Еще один потенциальный драйвер отрасли — комбикорма для пушного звероводства. «Не думал, что у нас с ним проблемы, но, оказывается, эта отрасль у нас не конкурентна из-за отсутствия кормовой базы, — рассказал Афанасьев. — Китай, Канада вышли на кормление пушных зверей сухим способом, с использованием злаковых кормов». Потенциал потребления в этом секторе эксперт оценивает в 1 млн т.



С прошлого года в России впервые за 15 лет отмечается снижение цен на комбикорма на 10−12% на фоне рекордного урожая и высокой доли фуражного зерна. При этом по компонентам премиксов мы продолжаем сидеть на «импортной игле», хотя их выпуск внутри страны и увеличивается, отметил Афанасьев. Учитывая существующие мощности, отечественные производители могли бы нарастить выпуск премиксов на 25−30%, причем качество российской продукции достаточно хорошее. Но из-за того, что в стране не развито производство биологически-активных веществ, отрасль столкнулась с проблемой роста цен на продукцию после удорожания в 7−10 раз витаминов на мировом рынке. В России есть проекты производства лизина, однако в целом никто не хочет инвестировать в выпуск биологически-активных компонентов кормов, подчеркнул эксперт. «Нужно заниматься наукой, но у нас нет ни технологий, ни оборудования, — отметил он. — Эту проблему нужно решать совместно с государством».



Сейчас зарубежные компании обеспечивают около 90% потребностей российской комбикормовой индустрии в биологически-активных компонентах, у некоторых игроков есть проекты локализации производства в России, и в этом направлении нужно активно работать, подчеркнул Манаенков. Нужно сотрудничать с компаниями, у которых есть самые передовые технологии, и параллельно развивать внутреннее производство, уверен он.

