В июле экспорт зерна может вновь стать рекордным

В июле 2018 года Россия может экспортировать 3,1 млн т и более зерна. Это как минимум на 400 тыс. т больше, чем рекордный для этого месяца показатель, установленный в прошлом году. Об этом сообщил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Согласно уточненным данным, в том числе вывоз пшеницы может составить около 2 млн т, ячменя — 700−750 тыс. т, кукурузы — 350 тыс. т.



В начале месяца прогноз центра был на уровне июля прошлого сезона — 2,7 млн т. «Однако текущие показатели отгрузки по глубоководным порта свидетельствуют о росте экспорта к июлю прошлого года», — отметил Павенский. Интенсификация экспорта в текущем месяце, по словам эксперта, связана с высокими переходящими запасами после рекордного урожая зерна прошлого сезона, а также рекордными темпами уборки в южных регионах.



«СовЭкон» оценивает экспорт зерна в июле еще выше — на уровне 3,3 млн т, в том числе 2,2 млн т пшеницы. «Высокие темпы экспорта связаны с ранним стартом уборки, которая обгоняет средние темпы на две недели», — поясняют аналитики центра. На фоне активного спроса средние экспортные цены на российскую пшеницу в течение прошлой недели, по данным «СовЭкона», выросли на $1,5 до $198/т (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина). «Котировки на российскую пшеницу подтягиваются к ценам поставки из других регионов», — говорится в сообщении. Минсельхоз к 12 июля зафиксировал рост экспортной цены на российскую пшеницу 4-го класса на $1 до $200/т.



В ближайшие месяцы вывоз зерна также будет идти активными темпами, прогнозирует Павенский. «В последующие несколько месяцев сезона экспорт, возможно, будет оставаться на уровне или немногим ниже прошлого года за счет достаточно высокой экспортной цены, которая, как мы прогнозируем, будет превышать прошлогодние уровни, возможно, на $15−20/т на фоне ожидаемого впервые за последние шесть сезонов снижения мирового производства и запасов пшеницы», — рассказал Павенский. Также положительное влияние на рост отгрузок оказывают увеличившиеся возможности инфраструктуры после предыдущего сезона, когда ежемесячно российские экспортеры ставили рекорд за рекордом.



По оперативным данным ФТС, в завершившемся сезоне-2017/18 Россия экспортировала 52,4 млн т зерновых агрокультур, что на 47% превысило показатель прошлого сельхозгода и стало рекордным показателем для страны. В том числе отгрузки пшеницы за сезон увеличились в 1,5 раза до 40,4 млн т, ячменя — в два раза до 5,8 млн т, кукурузы — на 11% до 5,8 млн т. За первые 11 дней нового сезона поставки за рубеж увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 раза до 1,1 млн т, в том числе экспорт пшеницы вырос в 2,7 раза до 676 тыс. т, ячменя — в 2,7 раза до 281 тыс. т, кукурузы — снизился на 42% до 125 тыс. т. Как отмечает «СовЭкон», высокие темпы экспорта на старте сезона означают высокую конкуренцию между экспортерами, что должно будет поддерживать цены и на внутреннем рынке.



Всего в новом сезоне-2018/19 экспорт зерна из России составит 41−43 млн т, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». «СовЭкон» в начале месяца оценивал вывоз в наступившем сезоне в 47,2 млн т, в том числе 36,9 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает отгрузки около 41 млн т, в том числе 32,5 млн т пшеницы, при валовом сборе зерна в 112,8 млн т. Минсельхоз США прогнозирует экспорт зерновых из России в сезоне-2018/19 на уровне 42,4 млн т, в том числе 34 млн т пшеницы. По сравнению с завершившимся маркетинговым годом вывоз пшеницы снизится на 17%, тем не менее Россия сохранит мировое лидерство по этому показателю. Российский Минсельхоз оценивает экспорт зерна в новом сезоне в 40−45 млн т при урожае зерна в 100 млн т.

