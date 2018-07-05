Россия начала экспортировать зерно нового урожая

Центр оценки качества зерна сообщил об отправке на экспорт первых партий зерна нового урожая из Краснодарского края и Ростовской области. В порту Азова отгрузили теплоход с партией ячменя массой около 3 тыс. т в Саудовскую Аравию, из Волгодонска — 1,5 тыс. т пшеницы 4-го класса в Кению.



Вчера на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что экспорт зерна в сезоне-2018/19 (начался 1 июля) может составить 45 млн т. «Несмотря на сложные погодные условия, мы прогнозируем урожай порядка 100 млн т зерна, который позволит нам не только обеспечить страну хлебом, но и отправить на экспорт с учетом переходящих остатков с прошлого года порядка 45 млн т», — оценил он (цитата по сайту Минсельхоза). На прошлой неделе в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным министр говорил, что объем вывоза будет на уровне 44 млн т. В конце мая директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на совещании в Совете федерации озвучил показатели внешних продаж зерна в новом сельхозгоду в диапазоне 35−40 млн т.



О том, что потенциал экспорта зерна в сезоне-2018/19 может сократиться до 40 млн т и менее, на прошлой неделе говорил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В начале июня ИКАР прогнозировал поставки на уровне 43,2 млн т. Снижение объема отгрузок будет связано как с падением производства, так и с сокращением запасов зерна. «В некоторых экспортных регионах зерна практически не осталось. Мы считаем, что запасы меньше, чем фиксирует Росстат, и по итогам сезона цифра будет сравнима с прошлогодней», — отмечал эксперт.



Запасы зерна к концу сезона-2017/18 за счет крайне высокого экспорта оказались меньше, чем прогнозировалось, говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Однако, по его прогнозу, они все равно достигнут рекордного уровня в 20 млн т против 18,8 млн т в конце 2016/17 сельхозгода. На свободном рынке останется до 16,2 млн т против 14,8 млн т годом ранее, в государственном интервенционном фонде — еще 3,8 млн т против 4 млн т на конец предыдущего сезона, оценивает эксперт. По данным Росстата на 1 июня, в сельхозорганизациях было 8,2 млн т зерна (на 24% больше, чем годом ранее), в заготовительных и перерабатывающих организациях — около 11 млн т (+5%). Ранее правительство продлило на год действие нулевой экспортной пошлины на пшеницу на фоне прогнозов рекордных переходящих запасов зерна и возможности дополнительных отгрузок на экспорт.



Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что в новом сезоне поставки зерна за рубеж будут ниже уровня рекордного 2017/18 сельхозгода. Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует 45−46 млн т, в том числе 35 млн т пшеницы; «ПроЗерно» при позитивном сценарии ожидает 48 млн т; «СовЭкон» — 47,2 млн т в том числе 36,9 млн т пшеницы.



В сезоне-2017/18 Минсельхоз оценивал экспорт на уровне 53 млн т, однако поставки могли оказаться и выше. Агроведомство пока не обнародовало показатели за сезон. По данным ФТС на 27 июня за рубеж было отгружено почти 52,1 млн т зерна — на 48,5% больше, чем к этой дате в 2017-м. В том числе экспорт пшеницы составлял 40,2 млн т, что почти на 50% превышает уровень прошлого года.



Аналитический центр «Русагротранса» оценивает объем вывоза примерно в 53,2 млн т в том числе 42 млн т пшеницы. С учетом муки в пересчете на зерно, а также поставок почти 1 млн т в страны Таможенного союза экспорт составил почти 56 млн т. Аналитический центр «ПроЗерно» также оценивает отгрузки выше уровня 53 млн т без учета поставок около 0,5 млн т в государства ТС. ИКАР считает, что экспорт составил примерно 53 млн т с учетом продаж в Казахстан; аналогичный порядок цифр в 53−53,5 млн т и у Российского зернового союза. «СовЭкон» оценивал вывоз зерновых и зернобобовых агрокультур за рубеж в 54,4 млн т.



По предварительным данным Центра оценки качества зерна на основании выданных Россельхознадзором фитосанитарных сертификатов, в 2017/18 сельхозгоду экспорт зерна, зернобобовых и продуктов их переработки с учетом поставок в страны ТС составил 60,7 млн т. Это на 18,5 млн т или на 44% больше, чем в предыдущем сельхозгоду. В том числе поставки пшеницы составили 40,9 млн т (+49% к сезону-2016/17), ячменя — 6,2 млн т (рост в два раза), кукурузы — 5,9 млн т (+11%). При этом в объеме 60,7 млн т также учитываются масличные агрокультуры: соя (1 млн т), рапс (344 тыс. т), маслосемена льна (498 тыс. т), а также подсолнечный шрот (1 млн т). По итогам прошедшего сельхозгода Россия должна занять первое место в мире по экспорту пшеницы и стать второй по зерну в целом.



Подробнее о географии поставок зерна в прошедшем сельхозгоду и крупнейших экспортерах читайте в июльском номере «Агроинвестора».

