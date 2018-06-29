Нулевая экспортная пошлина на пшеницу продлена на год

Правительство продлило нулевую ставку экспортной таможенной пошлины на пшеницу на год — до 1 июля 2019 года. Постановление об этом датировано 27 июня и опубликовано сегодня на сайте кабмина. Такое решение принято для «поддержания стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке». По информации Минсельхоза, несмотря на высокие темпы экспорта зерна в сезоне-2017/18, значительные запасы зерна оказывают давление на внутренний рынок. На конец этого сельхозгода прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна, поэтому возможны дополнительные отгрузки на экспорт, говорится в пояснении к документу. В мае Минсельхоз, внесший в правительство предложение о продлении нулевой пошлины, оценивал переходящие запасы в 18,5 млн т, урожай зерна ведомство тогда прогнозировало на уровне 110 млн т. Сейчас оценка валового сбора понижена до 100 млн т.



«Если перед отраслью поставлена задача — развивать экспорт, то, конечно, какая может быть пошлина на вывоз зерна? Естественно, она обнуляется», — комментировал ранее «Интерфаксу» курирующий АПК вице-премьер Алексей Гордеев. Однако он добавил, что если экспорт поставит под угрозу интересы внутреннего рынка, то правительство защитит его введением пошлины или квот. «Мы, конечно, никогда не допустим дефицита на внутреннем рынке», — акцентировал Гордеев.



О том, что вывозная пошлина в любой момент может быть увеличена для ограничения экспорта, накануне говорил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Поскольку экспортные мощности увеличиваются, в новом сезоне потенциально за рубеж можно было бы отгрузить 58−60 млн т зерна. Но из-за ожидаемого снижения урожая пока объем экспорта оценивается в 40 млн т и менее. При этом высоких переходящих запасов ИКАР не видит и предполагает, что они ниже тех объемов, которые фиксирует Росстат. Итоговая цифра может быть сравнима с уровнем конца 2016/17 сельхозгода. «Нас ожидает очень серьезный рост конкуренции за зерно, и она неизбежно затронет и комбикормщиков, и мукомолов», — обратил внимание Рылько.



К 1 мая запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях оценивались в 26,8 млн т, что на 12,9% больше, чем годом ранее, следует из материалов Минсельхоза. Экспорт зерна к 20 июня — за десять дней до конца сезона — по данным ФТС составлял 51,2 млн т, что на 47,3% выше показателя на аналогичную дату 2017 года. В том числе вывоз пшеницы вырос на 48,4% до 39,5 млн т. По итогам сезона-2017/18 за рубеж будет поставлено около 53 млн т зерна, прогнозирует ИКАР.



Изначально Минсельхоз планировал предложить продлить нулевую ставку на два года. В апреле Аркадий Дворкович, бывший тогда вице-премьером, отмечал, что нулевая пошлина может быть охранена и на более продолжительное время — возможно, и на пять лет, поскольку для отрасли важна предсказуемость. «Нужно, чтобы срок был достаточный, чтобы все знали, что в обозримом будущем ничего не поменяется», — говорил он, уточняя, что совсем отменять пошлину правительство не готово: она нужна «для форс-мажорных ситуаций».



Тем не менее, на необходимости отмены пошлины настаивает Российский зерновой союз. «Пошлина — крайне вредная вещь даже при нулевой ставке. Мы потеряли инвестиции в качество зерна, поскольку пошлина скальпирует самые дорогие топовые позиции — пшеницу с протеином выше 13%", — рассказал «Агроинвестору» президент союза Аркадий Злочевский. Инвестиции рассчитываются со сроком окупаемости не менее пяти лет, продление пошлины даже на два года не позволяет инвесторам оценить возвратность вложений, необходимых для производства качественного зерна. Поскольку для продления нулевой ставки нужны специальные решения правительства, а без них пошлина автоматически возвращается, проще выращивать рядовую пшеницу, которая все равно не попадет под действие пошлины, если она вернется. А при планке стоимости 13 тыс. руб./т вся твердая пшеница будет облагаться пошлиной. «Никто не готов так рисковать инвестициями, — подчеркивает Злочевский. — А потом Россельхознадзор рассказывает, что у нас падает качество зерна. А чего же ему не падать, если мы сами его зарубили? Это итоги действия пошлины». По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, доля непродовольственной пшеницы в 2017 году составила почти 32% — это на 3% больше, чем в урожае 2016-го и на 9% выше среднего уровня за прошедшие пять лет.



Вывозная таможенная пошлина на пшеницу была введена с февраля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке после девальвации рубля. Ее размер составлял 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. С 15 мая эта схема была отменена, однако с 1 июля начала действовать новая формула — 50% от таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб., но не менее 50 руб. за тонну. В октябре 2015-го формула расчета была вновь пересмотрена — 50% минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена.

