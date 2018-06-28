Экспорт зерна в новом сезоне снизится на 25%

Потенциал экспорта зерна в новом сезоне может сократиться до 40 млн т и меньше, притом что перевалочные мощности в России увеличились с 53 млн т до 58−60 млн т, оценил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе годового собрания Национального союза свиноводов. Это приведет к тому, что к ноябрю-декабрю, а возможно, и с самого начала 2018/19 сельхозгода конкуренция за зерно повысится. По итогам завершающегося сезона будет вывезено 53 млн т зерна. «Это колоссальный немыслимый объем, в начале сельхозгода никто не мог себе такого представить», — подчеркнул эксперт.



Снижение объема отгрузок будет связано как с падением производства, так и с сокращением запасов зерна. Хотя многие аналитики — в частности зарубежные — считают, что в России есть большие запасы с прошлого года, на самом деле их нет. «В некоторых экспортных регионах зерна практически не осталось, — акцентировал Рылько. — Мы считаем, что запасы меньше, чем фиксирует Росстат, и по итогам сезона цифра будет сравнима с прошлогодней».



Минсельхоз ориентируется на консервативный сценарий производства зерна в этом году — 100 млн т, отметил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Оптимистичный показатель чиновник называть не стал. По его словам, сейчас сложились неблагоприятные и сложные условия, но до осени все еще может измениться. Если на Юге уже подтверждается снижение урожайности, то это не значит, что другие федеральные округа не смогут выправить положение. «Даже в Сибири, где на месяц задержался сев, еще надеются на позднюю осень», — сказал Хатуов. Правда, например, Новосибирская область опасается, что урожай в этом году станет минимальным за последние четыре года.



Между тем, урожайность в Крыму снизилась на 50% — с 34 ц/га до 17 ц/га, на 10 ц уменьшился сбор зерна с гектара в Краснодарском крае, привел данные Хатуов. Тем не менее, несмотря на ожидаемое падение валового сбора, дефицита зерна в стране не будет, подчеркнул он. Хотя некоторые регионы вводят режим ЧС и считают убытки, Хатуов призвал участников рынка пока все же смотреть на будущий урожай с оптимизмом. Тем не менее, если сельхозпроизводители столкнутся с критической ситуацией, то агроведомство их поддержит, заверил он.



ИКАР пока сохраняет свой прогноз урожая на уровне 114,7 млн т зерна в целом, в том числе 71,5 млн т пшеницы, однако в ближайшее время он будет скорректирован. «Пока будем двигаться в сторону 110 млн т, но мы еще оцениваем положение в регионах: картина очень разнообразная, и может различаться даже в одном регионе», — уточнил эксперт.



Сбор ячменя ИКАР пока прогнозирует в 17,8 млн т — на 3 млн т меньше, чем в прошлом году, этот показатель также еще будет уменьшен. «Оценка сбора кукурузы в 12,8 млн т еще три-четыре недели назад была самой низкой из всех аналитических агентств, однако сейчас она выглядит очень оптимистично, — сказал Рылько. — В некоторых регионах на Юге кукуруза выбросила метелку, находясь в невменяемом состоянии». Кроме того, ее посевы ниже прошлогодних в том числе из-за того, что аграрии в центре страны разочаровались в этой агрокультуре. Прогноз урожая кукурузы также будет понижен, добавил Рылько.

