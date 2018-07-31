Ущерб аграриев из-за погодных ЧС приблизился к 9 млрд рублей

Из-за неблагоприятных погодных условий режим ЧС введен в 17 регионах страны, заявленная ими сумма ущерба составляет 8,7 млрд руб., сообщает Минсельхоз. Месяц назад Национальный союз агростраховщиков предварительно оценивал потери сельхозпроизводителей в 1,7 млрд руб.

Регионы страдают как от засухи, так и избытка осадков. Например, ущерб аграриев Саратовской области от засухи оценивается в 200 млн руб. Убирать зерновые здесь начали на десять дней раньше, чем в прошлом году, по данным федерального Минсельхоза на 30 июля, получено 653 тыс. т зерна против 709 тыс. т на аналогичную дату 2017-го. Валовой сбор ниже, несмотря на то, что темп работ выше прошлогоднего (обмолочено на 158 тыс. га больше) — сказывается почти двукратное падение урожайности с 31,1 ц/га до 16,9 ц/га. Если в 2017 году регион собрал рекордные 6 млн т зерна, то прогноз на 2018-й — около 3,5 млн т.

По показателю падения урожайности зерновых и зернобобовых Саратовская область с минус 14,2 ц/га сейчас занимает второе место после Крыма, где из-за засухи сбор с гектара сократился на 15 ц до 16,3 ц. Между тем, вчера на совещании в республике, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что регион не испытывает нехватки зерна, несмотря на сокращение производства. Валовой сбор в Крыму составил около 855 тыс. т, зерновые и зернобобовые агрокультуры полностью убраны, следует из данных федерального агроведомства. В прошлом году урожай зерна в регионе достиг почти 1,6 млн т. По оценке Минсельхоза, посевы в республике полностью погибли примерно на 10 тыс. га, ущерб по прямым затратам оценивается более чем в 50 млн руб.

С 27 июля режим ЧС из-за засухи действует в Чувашии. Во второй декаде июля температура в регионе была на 2−2,5 градуса выше климатической нормы, а запас продуктивной влаги в почве ниже средних многолетних значений. Под наблюдением метеостанции Батырево находятся четыре района республики, на долю которых приходится 29,7% посевов зерновых и зернобобовых агрокультур, 41,7% площади картофеля, выращиваемого в крупнотоварном секторе, и 38,9% овощей открытого грунта, сообщает правительство Чувашии. К 30 июля регион обмолотил зерно с 11,4 тыс. га, получено 3,4 тыс. т при урожайности 28,4 ц/га. Год назад в это время уборочная кампания в республике еще не стартовала.

А вот в Белгородской области с 25 июля действует режим ЧС из-за обильных дождей и переувлажнения почвы. Избыток влаги спровоцировал прорастание зерна, что привело к потере семенных и фуражных качеств, а также продовольственных показателей. Урожайность и валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых агрокультур снизились, сообщает правительство региона. По данным федерального Минсельхоза, к 30 июля аграрии области убрали зерно почти со 193 тыс. га, что примерно на уровне показателя год назад, урожай составляет 877,5 тыс. т против более чем 1 млн т на эту дату в 2017-м. Урожайность сократилась с 52,3 ц/га до 45,5 ц/га.

В целом по России средняя урожайность зерновых и зернобобовых уменьшилась с 42,8 ц/га до 36 ц/га. Самый высокий уровень традиционно в Краснодарском крае — 61,3 ц/га. Хотя это на 1,7 ц/га меньше, чем год назад, ранее регион сообщил, что побил свой рекорд по урожаю зерновых колосовых, собрав свыше 10,4 млн т, что на 200 тыс. т больше показателя год назад. Правда, и уборочная площадь при этом была на 80 тыс. га выше. По валовому сбору Кубань также является безоговорочным лидером. Следом идут Ростовская область (9,2 млн т) и Ставропольский край (8,2 млн т). В целом урожай зерна в стране к 30 июля составил 39,4 млн т, разрыв с прошлогодним показателем сокращается: в 2017-м в этом время аграрии намолотили 38 млн т. Причем если тогда было убрано 8,9 млн га посевов зерновых и зернобобовых, то сейчас — почти 11 млн га.

В прошлом году валовой сбор зерна в России достиг рекордных 135,4 млн т, в этом году Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне 100 млн т. Вице-премьер Алексей Гордеев ранее говорил, что урожай будет среднестатистическим, но проблем с самообеспечением и экспортом не возникнет. Американское агроведомство прогнозирует урожай зерна в России на уровне 103,4 млн т, в том числе 67 млн т пшеницы (без учета Крыма). Российские отраслевые эксперты пока в основном более оптимистичны. «СовЭкон» ожидает, что валовой сбор составит 113,9 млн т, «ПроЗерно» прогнозирует урожай в 115,4 млн т, аналитический центр «Русагротранса» — 113,8 млн т, ИКАР — 114,7 млн т.