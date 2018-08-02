Вклад АПК в рост экономики будет нулевым

По итогам этого года темп увеличения сельхозпроизводства замедлится на фоне высокой базы прошлого года, и вклад сельского хозяйства в рост экономики будет на уровне нуля. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития за июль. В предыдущие несколько лет АПК был одним из драйверов экономики. Тормозом отрасли станет растениеводство: по прогнозу ведомства, урожай зерновых и зернобобовых агрокультур снизится с рекордных 135,4 млн т в прошлом году до 113−115 млн т. Само по себе такое сокращение валового сбора не несет значительных рисков для потребительской инфляции, так как внутренний спрос будет полностью обеспечен, уточняет министерство.

В обновленном прогнозе социально-экономического развития страны в 2018 году и основных параметрах на период до 2024 года Минэкономразвития оценивает потенциал роста агросектора в этом году на уровне 1,1% против 2,4% в 2017-м. При этом только уменьшение урожая зерна до 113−115 млн т даст сокращение индекса почти на 4 п. п., говорила ранее «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Между тем, урожай может быть и ниже отметки, указанной Минэкономразвития. Например, Минсельхоз в последний день июля подтвердил свой прогноз в 100 млн т. По словам первого замглавы ведомства Джамбулата Хатуова, сельхозпроизводители «проявляют профессионализм и мужество в битве за урожай», несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов — засуху или избыток осадков. Чиновник также отметил, что прогнозировать ситуацию с погодой сложно, однако пока она относительно стабильная.

Гидрометцентр также ухудшил оценку валового сбора зерна. Если в начале июля он предполагал, что урожай сократится на 10−15% относительного прошлого года, то есть до 115−122 млн т, то в конце прошлого месяца директор Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что из-за сложных погодных условий производство зерна может быть на 15−20% меньше, чем в 2017-м. Таким образом, по расчетам «Агроинвестора», сбор может опуститься примерно до 108 млн т.

Российские и зарубежные эксперты тоже продолжают корректировать прогнозы. Так, Международный совет по зерну (IGC) уменьшил показатель сразу на 8 млн т по сравнению с началом июля, до 103,9 млн т, в том числе 66 млн т пшеницы. В предыдущем обзоре сбор агрокультуры ожидался на уровне почти 71 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка понизил прогноз валового сбора со 114,7 млн т до 112,8 млн т, в том числе по пшенице оценка скорректирована с 71,5 млн т до 70,8 млн т. «СовЭкон» уменьшил прогноз по всем зерновым со 118,6 млн т до 113,9 млн т, по пшенице — с 72,5 млн т до 69,6 млн т. Российский зерновой союз предполагает, что валовой сбор может быть на уровне 107−110 млн т, однако оценка может быть понижена или повышена в зависимости от погодных условий. Аналитический центр «Русагротранса» уменьшил оценку урожая со 115,7 млн т до 113,8 млн т. В том числе сбор пшеницы может составить 70,8 млн т (ранее прогнозировалось 71,4 млн т), ячменя — 17,5 млн т (18,5 млн т), кукурузы — 12,3 млн т (12,6 млн т). Новая оценка сделана исходя из состояния и хода уборки яровых агрокультур, пояснял «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. «Из-за засухи, прежде всего, в южных, центральных и поволжских регионах, урожайность зерна ниже прошлогодней, это отразится на урожае», — отметил он.

По данным Минсельхоза, на 1 августа зерновые и зернобобовые были обмолочены с 12,7 млн га — свыше 27% уборочной площади, собрано 44,7 млн т при средней урожайности 35,2 ц/га. Год назад в это время она составляла 42,4 ц/га, тогда зерно было собрано с 9,9 млн га, намолочено 41,9 млн т. В том числе урожай пшеницы сейчас составляет 38,2 млн т (год назад — на 3 млн т меньше), она убрана с 10,2 млн га (7,9 млн га в 2017-м), средняя урожайность — 36,7 ц/га (44,2 ц/га).

Хотя в растениеводстве по итогам года ожидается отрицательная динамика, позитивный вклад в развитие сельхозпроизводства продолжает вносить животноводство, отмечает Минэкономразвития. Правда, и здесь ведомство обращает внимание на некоторое замедление темпов роста в годовом выражении. Так, производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в июне увеличилось на 2,6% год к году против 3,6% в мае, производство молока прибавило 0,6% (1,4%), яиц — 0,7% (1,7%). В целом сельхозпроизводство в июне увеличилось на 0,9% к аналогичному периоду 2017 года после роста на 2,3% в мае, говорится в материалах Минэкономразвития. В помесячном выражении ведомство зафиксировало динамику в минус 0,1%, тогда как в апреле и мае в АПК был прирост на 0,1%. По данным Росстата, в июне производство сельхозпродукции уменьшилось на 1,8% относительно мая и выросло на 0,9% к июню 2017-го. По итогам первого полугодия агросектор прибавил 2,2%.