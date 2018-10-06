Качество пшеницы приблизилось к прошлогоднему уровню

В течение сентября суммарная доля пшеницы 1-4 классов в новом урожае увеличилась с 65% до 67,9%, следует из данных мониторинга Центра оценки качества зерна. Таким образом, доля продовольственной пшеницы приблизилась к показателю на аналогичную дату прошлого года (68,3%).

По состоянию на 1 октября доля пшеницы 2-го класса составляла 0,1% (по итогам 2017 года — также 0,1%), 3-го класса — 21,9% (24,3%), 4-го класса — 46% (44%), 5-го класса — 28,5% (31,5%). Как уточняется в сообщении, всего к отчетной дате было обследовано 26,6 млн т пшеницы или 40% валового сбора в 49 регионах России. «За прошедшую неделю доля пшеницы 1-4 классов выросла в Южном федеральном округе до 75%, в Сибирском — выросла до 79,8%, в Центральном — до 48,1%, в Приволжском федеральном округе доля такого зерна составила 70,3%», — уточняется в сообщении.

Качество пшеницы повышается с началом поступления яровой пшеницы в Сибири, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Тем не менее показатель все еще остается ниже прошлогоднего. «Снижение произошло исключительно за счет 3-го класса, и связано это главным образом с Сибирью. Доля продовольственной пшеницы в этом регионе составляет 79,8%. По общероссийским меркам — хорошо. По сибирским — не очень», — акцентируют аналитики центра.

Так, например, в Омской области к 27 сентября пшеницы 3-го класса выявлено 27,1% от обследованного зерна, 4-го класса — 49,6%, свидетельствует статистика омского филиала Центра оценки качества зерна. Таким образом, доля продовольственной пшеницы составляет 76,7%. «В 2017-м на этот же период ценной по качеству пшеницы 3-го класса было выявлено 70,45% от обследованного зерна, 4-го класса 26,06%. То есть доля продовольственной пшеницы составляла 96,51%», — указывает «СовЭкон», добавляя, что Омская область традиционно является «топовым поставщиком качественной пшеницы для мукомолов Центра и Северо-Запада».

По данным Минсельхоза, в Сибирском федеральном округе к 5 октября пшеница обмолочена с 4,1 млн га или более 74% уборочной площади, произведено 7,4 млн т злака в бункерном весе. При этом урожайность превышает прошлогодний уровень на 8% и составляет 18,1 ц/га против 16,7 ц/га в 2017-м. По данным «СовЭкона», урожайность пшеницы в Сибири — рекордно высокая. При этом отставание в уборке, вызванное поздним севом, за последние несколько дней существенно сократилось. К настоящему времени оно составляет 1,1 млн га или 21%, в то время как еще в середине сентября было 3,5 млн га или 73%.

В частности, Минсельхоз Алтайского края — крупнейшего производителя пшеницы в Сибири — ранее на этой неделе объявил, что темпы уборочных работ превзошли прошлогодний уровень. «Оптимальные темпы уборки в крае достигнуты за счет благоприятных погодных условий. Выйти на такие темпы хозяйства смогли в этом сезоне к 17 сентября», — говорилось в сообщении регионального агроведомства. По данным Минсельхоза, в Алтайском крае пшеница собрана с 86% площадей, при этом средняя урожайность в регионе составляет 16 ц/га, что выше прошлогоднего уровня на 12%.

Тем не менее, как следует из приведенной статистики Центра оценки качества зерна, 3,5% обследованной пшеницы не относится ни к одному из пяти классов. «В основном, это проросшее зерно, сорность, за исключением Сибирского федерального округа, где выявления неклассного зерна — это низкая клейковина», — рассказывал на бизнес-конференции Russian Crop Production 21 сентября советник директора Центра оценки качества зерна Юрий Чистяков. Он отметил, что с проблемой проросшего зерна российские производители также сталкивались в позапрошлом году. «Это связано с погодными условиями, дождями, а также с жарой, установившейся в период после прохождения обильных осадков», — пояснил Чистяков. В то же время есть и нюансы, отличающие текущий год от позапрошлого. «Если в позапрошлом проросшие зерна не фиксировались конкретно на определенных зерновых культурах, то на сегодня можно сделать вывод, что определенные сорта в определенных регионах дали такой результат. В ряде областей на соседних полях, где выращиваются разные сорта, получилось, что один сорт не дал такого результата при идентичных условиях, а другой сорт — дал проросшие зерна», — указал Чистяков.

В целом по стране пшеница к 5 октября обмолочена с 24,7 млн га или 93% уборочных площадей, получено 70,2 млн т зерна в бункерном весе, что на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Текущая урожайность агрокультуры в среднем составляет 28,4 ц/га против 32,6 ц/га годом ранее.