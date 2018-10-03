Россельхознадзор может запретить отгрузки зерна на экспорт

Россельхознадзор предупредил о возможном приостановлении деятельности примерно 30 компаний — владельцев погрузочных площадок зерна, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером, служба озабочена их карантинным фитосанитарным состоянием.



«В частности, при проведении проверок инспекторы службы выявили следующие серьезные нарушения: наличие в местах погрузки просыпей зерна и (или) карантинной сорной растительности, отсутствие целостности покрытий территории, отсутствие в большинстве мест оборудования по лишению жизнеспособности карантинных вредных организмов», — указано в сообщении Россельхознадзора. В связи с этим Россельхознадзор дал поручение своим территориальным управлениям усилить контроль за состоянием мест отгрузки в Краснодарском крае и Ростовской области и провести их повторное обследование. «В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности по статьям 10.1 и 10.3 КоАП, которые предусматривают, помимо административного штрафа, административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 90 суток», — отмечается в сообщении.



На Краснодарский край и Ростовскую область приходится основной объем зерна, поступающего из России на экспорт. Согласно статистике Россельхознадзора, на сегодняшний день из этих двух регионов экспортировано 14,2 млн т, при этом отгрузка зерновой продукции осуществляется 62 организациями из девяти портов.



Таким образом приостановка деятельности может грозить примерно половине компаний, пояснила «Агроинвестору» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Конкретные организации, о которых идет речь, она не назвала. «Однако все сейчас в их руках. Если они своевременно исправят нарушения, то для них нет никаких рисков», — указала она. При этом в случае, если повторная проверка вновь выявит несоответствия, то Россельхознадзор будет вынужден обратиться в суд, который будет принимать решение о приостановке деятельности, подчеркнула Мелано.



На фоне активного экспорта в начале сентября Россельхознадзор уведомил об усилении контроля за качеством и безопасностью экспортируемого зерна, объяснив это участившимися претензиями со стороны стран-импортеров. Участники рынка, в свою очередь, высказывали предположения, что ужесточение проверок может стать инструментом для ограничения экспорта. Новое уведомление Россельхознадзора подтверждает стремление лимитировать деятельность экспортеров, отметил «Агроинвестору» источник на экспортном рынке. «Предполагается ограничивать деятельность юридических лиц, которые владеют экспортными терминалами. При этом такие действия не будут являться для трейдеров форс-мажором, так как в контрактах конкретный терминал отгрузки не указывается, что приведет к колоссальным убыткам», — рассказал источник. При этом он заметил, что в случае приостановки деятельности отгрузочной площадки ограничения коснутся не только пшеницы, но и всей экспортируемой сельхозпродукции. Мелано, в свою очередь, заверила, что предупреждение с возможным ограничением экспорта никак не связано.



Всего с 1 июля по 27 сентября из России вывезено 14,3 млн т зерна, что на 20% выше аналогичного периода 2017-го, следует из оперативных данных ФТС. В том числе экспорт пшеницы вырос на 33% до 12,1 млн т. По подсчетам аналитического центра «Русагротранса», если в августе из России вывезено рекордные 5,35 млн т зерна, то в сентябре экспорт вновь превысил 5-миллионную отметку и составил 5,1 млн т против 4,9 млн т в сентябре 2017-го. В результате к 1 сентября запасы зерна в России оказались на 10% ниже прошлогоднего уровня и составили 45,8 млн т. По данным аналитического центра «СовЭкон», в большинстве регионов запасы зерна серьезно ниже прошлогодних. Так, в Ростовской и Воронежской областях они уступают показателям годовой давности 22%, в Ставропольском крае и Курской области -11%. «Быстрое сокращение запасов в ближайшие месяцы, вероятно, продолжится на фоне активного экспорта», — прогнозируют аналитики центра.



Тем не менее приостановка деятельности 30 компаний — крайне маловероятный сценарий, полагает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Будут проведены повторные проверки, кого-то оштрафуют, возможно, на время приостановят деятельность нескольких отдельных площадок и отчитаются об усилении контроля», — прокомментировал «Агроинвестору» Сизов. Он отметил, что на российский рынок новое сообщение Россельхознадзора не повлияло, «за исключением общей нервозности, которая наблюдается в последнее время». В то же время мировой рынок на новостях из России вчера продолжил расти. Так, на Чикагской бирже по итогам вчерашнего дня декабрьские котировки поднялись на $3,6 до $190,8 за тонну.

